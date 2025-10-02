Logo Mobilizujeme.cz

Co dělat, pokud se vám zasekne prsten od Samsungu na prstě a nejde sundat?

Ondřej Koníček
Samsung Galaxy Ring | Zdroj: Samsung
Samsung Galaxy Ring | Zdroj: Samsung

Zasekl se vám Samsung Galaxy Ring na prstu? Poradíme, jak prsten sundat pomocí vody, ledu nebo kdy je případně nutné vyhledat lékaře.

Galaxy Ring v centru pozornosti

Chytrý prsten Galaxy Ring od Samsungu plní v poslední době hlavní stránky technologických webů, ale bohužel se jedná o pozornost, kterou by Samsung raději oželel. Tento prsten se v poslední době potýká s problémy týkající se baterie, která se nafukuje.

Jednomu známému technologickému youtuberovi se Galaxy Ring vlivem nafouknuté baterie dokonce zasekl na prstu a musel vyhledat lékařskou pomoc. I to je jeden z důvodů, proč Samsung na svůj web vyvěsil návod na to, jak dostat prsten v podobné situaci z prstu.

Mějte každopádně na paměti, že podobné návody mají na stránkách prakticky všichni výrobci chytrých prstenů. Jedná se o specifickou elektroniku, která sedí na prstu opravdu těsně a to, že se na něm zasekne, zkrátka hrozí a může se čas od času stát.

Galaxy Ring s nafouklou baterií | Zdroj: Daniel (@ZONEofTECH)
Galaxy Ring s nafouklou baterií | Zdroj: Daniel (@ZONEofTECH)

Jak dostat Galaxy Ring z prstu v případě zaseknutí?

Použijte vodu a mýdlo

Základní radou k odstranění chytrého prstenu z prstu při zaseknutí je klasická kombinace vody a mýdla. Navlhčete prst s prstenem vodou a mýdlem a následně se ho pokuste pomalým otáčením sundat. Poté jen prsten opláchněte a osušte.

Ponořte ruku do ledové vody

Pokud uvízl prsten na vašem prstu z důvodu jeho otoku, mohlo by pomoct ponoření do ledové vody. Ta zmírní otok a prsten by pak měl jít normálně sundat. Na prst jej každopádně nevracejte do doby, dokud otok prstu zcela neustoupí.

Držte ruku nad úrovní srdce

Opět se jedná o radu v případě, že prsten na vašem prstě uvízl kvůli otoku prstu. Snažte se držet ruku po nějakou dobu nad úrovní srdce, což by mělo otok zmírnit. Poté prsten sundejte a nedávejte ho zpět, dokud vám prsty nepřestanou otékat.

Odříznutí prstenu

Pokud ani jedna z výše zmíněných metod nepomůže a hrozí zranění, vyhledejte pomoc lékaře, který vám prsten z prstu odřízne. Prsten obsahuje indikátor, který ukazuje, kde se má přeříznout a po jeho úspěšném proříznutí je poté ještě nutné ho z prstu uvolnit, ideálně pomocí plochého šroubováku.

Stát se to bohužel může

Youtuber, kterému uvízl Galaxy Ring na ruce uvedl, že to pravděpodobně způsobila kombinace extrémních teplot na Havaji, kde se nacházel a slané mořské vody. Baterie se ale může nafouknout i při mnohem méně extrémní zátěži a je nutné na to myslet.

Jakmile se baterie začne nafukovat, prsten bude na prstu víc a víc natěsno a to způsobí, že vám prst začne otékat. Pokud tedy máte sebemenší podezření na to, že se něco podobného děje, bez obav se se svým prstenem obraťte na autorizovaný servis.

Zdroj: Samsung

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

Máte Facebook? Meta prohlíží všechny fotky ve vaší galerii. Jak tomu zabránit?
Tomáš Rajnoch

Máte Facebook? Meta prohlíží všechny fotky ve vaší galerii. Jak tomu zabránit?

Nepoznáte, co je realita a co fikce. Sora 2 je nová sociální síť od tvůrce ChatGPT
Ondřej Koníček

Nepoznáte, co je realita a co fikce. Sora 2 je nová sociální síť od tvůrce ChatGPT

Nejnižší ceny v roce. Samsung vám vrátí za své vlajkovky až 10 000 Kč
PR článek

Nejnižší ceny v roce. Samsung vám vrátí za své vlajkovky až 10 000 Kč

Samsung slaví! Skládačka Galaxy Z Fold 7 je hit, krade zákazníky i z vlastních řad
Ondřej Koníček

Samsung slaví! Skládačka Galaxy Z Fold 7 je hit, krade zákazníky i z vlastních řad

Opravdu se u iPhone 17 Pro prohýbají záda? Lidé se do Applu jen rádi trefují
Luboš Srb

Opravdu se u iPhone 17 Pro prohýbají záda? Lidé se do Applu jen rádi trefují

Skládací mobil Xiaomi 17 Fold nabídne nekompromisní výkon i fotoaparát
Ondřej Koníček

Skládací mobil Xiaomi 17 Fold nabídne nekompromisní výkon i fotoaparát

Těmto zařízením končí podpora. Není mezi nimi váš iPhone či Apple Watch?
Ondřej Koníček

Těmto zařízením končí podpora. Není mezi nimi váš iPhone či Apple Watch?

Apple Vision Pro 2 moc nezvedne laťku. Bude mít stejný design a jen vyšší výkon
Ondřej Koníček

Apple Vision Pro 2 moc nezvedne laťku. Bude mít stejný design a jen vyšší výkon

iPhone Fold není jen sen fanoušků. Šéf Samsungu prozradil víc, než by asi měl
Ondřej Koníček

iPhone Fold není jen sen fanoušků. Šéf Samsungu prozradil víc, než by asi měl