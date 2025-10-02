Co dělat, pokud se vám zasekne prsten od Samsungu na prstě a nejde sundat?

Zasekl se vám Samsung Galaxy Ring na prstu? Poradíme, jak prsten sundat pomocí vody, ledu nebo kdy je případně nutné vyhledat lékaře.
Galaxy Ring v centru pozornosti
Chytrý prsten Galaxy Ring od Samsungu plní v poslední době hlavní stránky technologických webů, ale bohužel se jedná o pozornost, kterou by Samsung raději oželel. Tento prsten se v poslední době potýká s problémy týkající se baterie, která se nafukuje.
Jednomu známému technologickému youtuberovi se Galaxy Ring vlivem nafouknuté baterie dokonce zasekl na prstu a musel vyhledat lékařskou pomoc. I to je jeden z důvodů, proč Samsung na svůj web vyvěsil návod na to, jak dostat prsten v podobné situaci z prstu.
Mějte každopádně na paměti, že podobné návody mají na stránkách prakticky všichni výrobci chytrých prstenů. Jedná se o specifickou elektroniku, která sedí na prstu opravdu těsně a to, že se na něm zasekne, zkrátka hrozí a může se čas od času stát.
Jak dostat Galaxy Ring z prstu v případě zaseknutí?
Použijte vodu a mýdlo
Základní radou k odstranění chytrého prstenu z prstu při zaseknutí je klasická kombinace vody a mýdla. Navlhčete prst s prstenem vodou a mýdlem a následně se ho pokuste pomalým otáčením sundat. Poté jen prsten opláchněte a osušte.
Ponořte ruku do ledové vody
Pokud uvízl prsten na vašem prstu z důvodu jeho otoku, mohlo by pomoct ponoření do ledové vody. Ta zmírní otok a prsten by pak měl jít normálně sundat. Na prst jej každopádně nevracejte do doby, dokud otok prstu zcela neustoupí.
Držte ruku nad úrovní srdce
Opět se jedná o radu v případě, že prsten na vašem prstě uvízl kvůli otoku prstu. Snažte se držet ruku po nějakou dobu nad úrovní srdce, což by mělo otok zmírnit. Poté prsten sundejte a nedávejte ho zpět, dokud vám prsty nepřestanou otékat.
Odříznutí prstenu
Pokud ani jedna z výše zmíněných metod nepomůže a hrozí zranění, vyhledejte pomoc lékaře, který vám prsten z prstu odřízne. Prsten obsahuje indikátor, který ukazuje, kde se má přeříznout a po jeho úspěšném proříznutí je poté ještě nutné ho z prstu uvolnit, ideálně pomocí plochého šroubováku.
Stát se to bohužel může
Youtuber, kterému uvízl Galaxy Ring na ruce uvedl, že to pravděpodobně způsobila kombinace extrémních teplot na Havaji, kde se nacházel a slané mořské vody. Baterie se ale může nafouknout i při mnohem méně extrémní zátěži a je nutné na to myslet.
Jakmile se baterie začne nafukovat, prsten bude na prstu víc a víc natěsno a to způsobí, že vám prst začne otékat. Pokud tedy máte sebemenší podezření na to, že se něco podobného děje, bez obav se se svým prstenem obraťte na autorizovaný servis.