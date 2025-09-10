AirPods Pro 3 mají nejlepší ANC na světě a poprvé snímají tepovou frekvenci

Apple představil AirPods Pro 3 s vylepšeným ANC, měřením tepu a odolností IP57. Výdrž je až 8 hodin a s pouzdrem 24 hodin poslechu.
Sluchátka s nejlepším ANC na světě
Cupertinský gigant představil spoustu očekávaných novinek a mezi nimi nescházela ani nová verze jeho nejlepších sluchátek, AirPods Pro. V pořadí již třetí generace se dočkala množství novinek, díky kterým se jedná o jedny z nejpokročilejších sluchátek na trhu.
Apple poměrně výrazně přepracoval design a na první pohled jsou patrné o něco menší špunty, které jsou k dispozici v pěti velikostech. Tu svou si tedy nejde opravdu každý a nové AirPods Pro 3 padnou do uší zase o kousek lépe. Za zmínku pak stojí také odolná konstrukce
Jak sluchátka, tak nabíjecí pouzdro se chlubí odolností dle normy IP57, takže se potu či lehkého deště při venkovních aktivitách nezaleknou. Každé sluchátko váží 5,5 gramu a ve stopce se nachází plošky pro dotykové ovládání, které zahrnuje několik jednoduchých gest.
Jednou z hlavních předností AirPods Pro 3 je nový čip Apple H2, který nabízí lepší kvalitu zvuku a zmínit musíme i vylepšenou technologii aktivního potlačení hluku. V porovnání s předchozí generací odfiltruje až 2× více hluku a v porovnání s původními AirPods Pro dokonce až 4× více. Podle Applu jde o sluchátka s nejlepším ANC na světě.
Sluchátka nabitá moderními technologiemi
AirPods Pro 3 dostaly do vínku nové mikrofony s extrémně nízkou hladinou šumu, takže vaše hovory budou vždy jasné a zřetelné. Vylepšení se dočkal i režim propustnosti, který se lépe přizpůsobuje prostředí a průběžně upřednostňuje to, co právě potřebujete slyšet.
Díky detekci konverzací dokážou AirPods Pro 3 rozeznat, když začnete mluvit a automaticky ztlumí to, co právě posloucháte. Jakmile konverzace skončí, hlasitost se vrátí na původní úroveň. Z další výbavy stojí za zmínku také technologie Adaptivní ekvalizace.
Ta ladí hudbu v reálném čase podle toho, jak sluchátka sedí v uchu. Hlavní novinkou je pak snímání tepové frekvence, jenž probíhá prostřednictvím LED diod. Díky tomu si budete moct při cvičení hlídat nejenom tep, ale i spálené kalorie a měření tepu funguje s aplikací Kondice.
Apple myslel i na ochranu sluchu uživatelů a vybavil svá nová sluchátka pokročilými funkcemi pro zdraví sluchu. Uživatel si může udělat sluchový test a neschází ani funkce Ochrana sluchu, která omezuje hlučnost v prostředí s akustickým tlakem až 110 dB.
Výdrž baterie a nabíjení
Samotná sluchátka vydrží na jedno nabití se zapnutým aktivním potlačováním okolního ruchu až 8 hodin a 7,5 hodiny se zapnutým prostorovým zvukem (+ snímáním polohy hlavy). Se snímáním tepové frekvence při cvičení pak zvládnou 6,5 hodiny na jedno nabití.
S nabíjecím pouzdrem, které lze nabíjet USB-C kabelem, ale i přes technologii MagSafe či standardní Qi bezdrátové nabíječky, se pak výdrž může vyšplhat až na 24 hodin. Sluchátka se za 5 minut v pouzdře nabijí na zhruba 1 hodinu poslechu.
Cena a dostupnost
AirPods Pro 3 jsou již k dispozici formou předobjednávky a do standardního prodeje se dostanou 19. září 2025. Jejich cena byla stanovena na 6 490 Kč, což je stejné, jako u předchozí generace a neschází ani možnost nechat si na nabíjecí pouzdro něco vygravírovat.