Logo Mobilizujeme.cz

AirPods Pro 3 mají nejlepší ANC na světě a poprvé snímají tepovou frekvenci

Ondřej Koníček
AirPods Pro 3 | foto: Apple
AirPods Pro 3 | foto: Apple

Apple představil AirPods Pro 3 s vylepšeným ANC, měřením tepu a odolností IP57. Výdrž je až 8 hodin a s pouzdrem 24 hodin poslechu.

Sluchátka s nejlepším ANC na světě

Cupertinský gigant představil spoustu očekávaných novinek a mezi nimi nescházela ani nová verze jeho nejlepších sluchátek, AirPods Pro. V pořadí již třetí generace se dočkala množství novinek, díky kterým se jedná o jedny z nejpokročilejších sluchátek na trhu.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Apple poměrně výrazně přepracoval design a na první pohled jsou patrné o něco menší špunty, které jsou k dispozici v pěti velikostech. Tu svou si tedy nejde opravdu každý a nové AirPods Pro 3 padnou do uší zase o kousek lépe. Za zmínku pak stojí také odolná konstrukce

Jak sluchátka, tak nabíjecí pouzdro se chlubí odolností dle normy IP57, takže se potu či lehkého deště při venkovních aktivitách nezaleknou. Každé sluchátko váží 5,5 gramu a ve stopce se nachází plošky pro dotykové ovládání, které zahrnuje několik jednoduchých gest.

Jednou z hlavních předností AirPods Pro 3 je nový čip Apple H2, který nabízí lepší kvalitu zvuku a zmínit musíme i vylepšenou technologii aktivního potlačení hluku. V porovnání s předchozí generací odfiltruje až 2× více hluku a v porovnání s původními AirPods Pro dokonce až 4× více. Podle Applu jde o sluchátka s nejlepším ANC na světě.

AirPods Pro 3 | foto: Apple
AirPods Pro 3 | foto: Apple

Sluchátka nabitá moderními technologiemi

AirPods Pro 3 dostaly do vínku nové mikrofony s extrémně nízkou hladinou šumu, takže vaše hovory budou vždy jasné a zřetelné. Vylepšení se dočkal i režim propustnosti, který se lépe přizpůsobuje prostředí a průběžně upřednostňuje to, co právě potřebujete slyšet.

Díky detekci konverzací dokážou AirPods Pro 3 rozeznat, když začnete mluvit a automaticky ztlumí to, co právě posloucháte. Jakmile konverzace skončí, hlasitost se vrátí na původní úroveň. Z další výbavy stojí za zmínku také technologie Adaptivní ekvalizace.

Ta ladí hudbu v reálném čase podle toho, jak sluchátka sedí v uchu. Hlavní novinkou je pak snímání tepové frekvence, jenž probíhá prostřednictvím LED diod. Díky tomu si budete moct při cvičení hlídat nejenom tep, ale i spálené kalorie a měření tepu funguje s aplikací Kondice.

Apple myslel i na ochranu sluchu uživatelů a vybavil svá nová sluchátka pokročilými funkcemi pro zdraví sluchu. Uživatel si může udělat sluchový test a neschází ani funkce Ochrana sluchu, která omezuje hlučnost v prostředí s akustickým tlakem až 110 dB.

AirPods Pro 3 | foto: Apple
AirPods Pro 3 | foto: Apple

Výdrž baterie a nabíjení

Samotná sluchátka vydrží na jedno nabití se zapnutým aktivním potlačováním okolního ruchu až 8 hodin a 7,5 hodiny se zapnutým prostorovým zvukem (+ snímáním polohy hlavy). Se snímáním tepové frekvence při cvičení pak zvládnou 6,5 hodiny na jedno nabití.

S nabíjecím pouzdrem, které lze nabíjet USB-C kabelem, ale i přes technologii MagSafe či standardní Qi bezdrátové nabíječky, se pak výdrž může vyšplhat až na 24 hodin. Sluchátka se za 5 minut v pouzdře nabijí na zhruba 1 hodinu poslechu.

AirPods Pro 3 | foto: Apple
AirPods Pro 3 | foto: Apple

Cena a dostupnost

AirPods Pro 3 jsou již k dispozici formou předobjednávky a do standardního prodeje se dostanou 19. září 2025. Jejich cena byla stanovena na 6 490 Kč, což je stejné, jako u předchozí generace a neschází ani možnost nechat si na nabíjecí pouzdro něco vygravírovat.

Nové Apple AirPods Pro 3 pořídíte u Mobil Pohotovosti »

Zdroj: Apple

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Apple se překonal. Za šňůrku s krytem na iPhone 17 dáte přes 3 tisíce
Luboš Srb

Apple se překonal. Za šňůrku s krytem na iPhone 17 dáte přes 3 tisíce

iPhone Air v Česku koupíte jedině s eSIM, iPhony 17 mají eSIM + nanoSIM
Ondřej Koníček

iPhone Air v Česku koupíte jedině s eSIM, iPhony 17 mají eSIM + nanoSIM

Apple Watch SE 3 nestojí ani 6 tisíc, poprvé mají Always-on a další novinky
Ondřej Koníček

Apple Watch SE 3 nestojí ani 6 tisíc, poprvé mají Always-on a další novinky

Apple Watch vám nově změří krevní tlak. Dočkají se i majitelé starších modelů
Pavel Škopek

Apple Watch vám nově změří krevní tlak. Dočkají se i majitelé starších modelů

iPhone 17 Pro je dělo. Má odolnější tělo, snový fotoaparát a cenu od 33 tisíc
Luboš Srb

iPhone 17 Pro je dělo. Má odolnější tělo, snový fotoaparát a cenu od 33 tisíc

Apple Watch Ultra 3 mají větší displej, vojenskou normu, či satelitní připojení
Tomáš Rajnoch

Apple Watch Ultra 3 mají větší displej, vojenskou normu, či satelitní připojení

Apple Watch Series 11 měří krevní tlak, hodnotí spánek a jsou mnohem odolnější
Tomáš Rajnoch

Apple Watch Series 11 měří krevní tlak, hodnotí spánek a jsou mnohem odolnější

iPhone Air za 30 tisíc? Zbytečně drahý mobil, po kterém nejspíš budete toužit
Roman Macháč

iPhone Air za 30 tisíc? Zbytečně drahý mobil, po kterém nejspíš budete toužit

iOS 26 vyjde 15. září a na těchto 26 iPhonů půjde stáhnout + návod jak na to
Luboš Srb

iOS 26 vyjde 15. září a na těchto 26 iPhonů půjde stáhnout + návod jak na to