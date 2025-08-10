Smažte osobní data z internetu. Poradíme, jak to udělat jako lusknutím prstu

Hledáte nejlepší možnost, jak smazat veškerá svá osobní data z internetu jednou provždy? Existuje služba, která vše vyřídí za vás.
Osobní data jsou nejcennější komoditou
Prakticky všichni žijeme v online světě a to znamená, že se s nějakým soukromím můžeme do jisté míry prakticky rozloučit. Právě proto jsou osobní data, které si každý snažíme nějakým způsobem chránit a neposkytovat je bezhlavě všude kolem sebe, tak cenné.
Jedná se prakticky o nejcennější komoditu ve virtuální sféře a je tak ceněná, že si na tom určití lidé vybudovali výnosný byznys. Takzvaní datoví makléři se zabývají tím, že sbírají soukromé údaje uživatelů týkající se každého aspektu jejich online bytí a na jejich základě pak vytváří profily.
Ty poté draží různým marketérům, firmám, ale i kybernetickým zločinců a tyto osoby vydělávají na své činnosti miliardy. Tímto kanálem se mohou vaše data dostat do všech možných koutů, a to samozřejmě znamená problémy v podobě reklam, nevyžádaných telefonátů, a podobně.
Poměrně slušnou a schopnou ochranu soukromých dat má Apple, ale samozřejmě není všemocná a někdy není od věci být v tomto směru trochu proaktivní. Navíc, ani sebelepší ochrana před sběrateli osobních dat se nepostará o to, aby smazala z útrob internetu to, co již uniklo, nebo bylo zcizeno.
Rozhodně není dobré, aby se volně éterem pohybovalo například vaše telefonní číslo, bankovní údaje, nebo rovnou adresa bydliště. Manuální odstranění těchto dat z virtuálního světa je prakticky nemožné, a byla ty práce na plný úvazek, klidně na několik měsíců či let.
Existuje ale platforma, která může tuto „špinavou“ práci udělat za vás. Jmenuje se Incogni a není sice zdarma, ale je prověřená, spolehlivá a stojí za ní společnost Surfshark provozující známou VPN službu Surfshark VPN. Rozhodně se jedná o investici, kterou byste měli zvážit.
Braňte se online zlodějům
Už v rámci nejlevnějšího předplatného za 7,29 euro měsíčně (180 korun) kontaktuje služba Incogni automaticky více než 270 společností, u kterých požaduje smazání všech osobních informací týkajících se klienta. K dosažení cíle využívá zákony na ochranu osobních údajů dle zemí.
V Evropě je to GDPR, v Kalifornii pak CCPA a Incogni vždy vsází na nejsilnější dostupné právní nástroje pro tu kterou zemi. Uživatelé pak můžou sledovat průběh procesu mazání jejich osobních údajů, kde se průběžně dozvídají informace o tom, co již bylo dokončeno.
Jaké jsou benefity toho postarat se o vymazání dat z databází firem, kterým jste je neposkytli? Určitě si prakticky ihned všimnete výrazného ubytí nevyžádaných marketingových materiálů, ale i snížení počtu zpráv a emailů se spamem. Tato investice se zkrátka vyplatí.