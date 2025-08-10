Logo Mobilizujeme.cz

Smažte osobní data z internetu. Poradíme, jak to udělat jako lusknutím prstu

Ondřej Koníček
Surfování na internetu | foto: Pexels
Surfování na internetu | foto: Pexels

Hledáte nejlepší možnost, jak smazat veškerá svá osobní data z internetu jednou provždy? Existuje služba, která vše vyřídí za vás.

Osobní data jsou nejcennější komoditou

Prakticky všichni žijeme v online světě a to znamená, že se s nějakým soukromím můžeme do jisté míry prakticky rozloučit. Právě proto jsou osobní data, které si každý snažíme nějakým způsobem chránit a neposkytovat je bezhlavě všude kolem sebe, tak cenné.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Jedná se prakticky o nejcennější komoditu ve virtuální sféře a je tak ceněná, že si na tom určití lidé vybudovali výnosný byznys. Takzvaní datoví makléři se zabývají tím, že sbírají soukromé údaje uživatelů týkající se každého aspektu jejich online bytí a na jejich základě pak vytváří profily.

Ty poté draží různým marketérům, firmám, ale i kybernetickým zločinců a tyto osoby vydělávají na své činnosti miliardy. Tímto kanálem se mohou vaše data dostat do všech možných koutů, a to samozřejmě znamená problémy v podobě reklam, nevyžádaných telefonátů, a podobně.

Osobní data jsou nesmírně cennou komoditou | foto: Forbes
Osobní data jsou nesmírně cennou komoditou | foto: Forbes

Čtěte také: 20 praktických příkladů dotazů, jak využít nejnovější ChatGPT-5 na maximum

Odstraňte svou osobní stopu z internetu

Poměrně slušnou a schopnou ochranu soukromých dat má Apple, ale samozřejmě není všemocná a někdy není od věci být v tomto směru trochu proaktivní. Navíc, ani sebelepší ochrana před sběrateli osobních dat se nepostará o to, aby smazala z útrob internetu to, co již uniklo, nebo bylo zcizeno.

Rozhodně není dobré, aby se volně éterem pohybovalo například vaše telefonní číslo, bankovní údaje, nebo rovnou adresa bydliště. Manuální odstranění těchto dat z virtuálního světa je prakticky nemožné, a byla ty práce na plný úvazek, klidně na několik měsíců či let.

Existuje ale platforma, která může tuto „špinavou“ práci udělat za vás. Jmenuje se Incogni a není sice zdarma, ale je prověřená, spolehlivá a stojí za ní společnost Surfshark provozující známou VPN službu Surfshark VPN. Rozhodně se jedná o investici, kterou byste měli zvážit.

Braňte se online zlodějům

Už v rámci nejlevnějšího předplatného za 7,29 euro měsíčně (180 korun) kontaktuje služba Incogni automaticky více než 270 společností, u kterých požaduje smazání všech osobních informací týkajících se klienta. K dosažení cíle využívá zákony na ochranu osobních údajů dle zemí.

V Evropě je to GDPR, v Kalifornii pak CCPA a Incogni vždy vsází na nejsilnější dostupné právní nástroje pro tu kterou zemi. Uživatelé pak můžou sledovat průběh procesu mazání jejich osobních údajů, kde se průběžně dozvídají informace o tom, co již bylo dokončeno.

Jaké jsou benefity toho postarat se o vymazání dat z databází firem, kterým jste je neposkytli? Určitě si prakticky ihned všimnete výrazného ubytí nevyžádaných marketingových materiálů, ale i snížení počtu zpráv a emailů se spamem. Tato investice se zkrátka vyplatí.

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Mobil s nejlepší baterií: Češi netuší, že za méně než 5000 Kč pořídí hotový zázrak
Ondřej Koníček

Mobil s nejlepší baterií: Češi netuší, že za méně než 5000 Kč pořídí hotový zázrak

Boom tabletů: Apple prodal 12,7 milionu iPadů, Amazon roste o 205 %
Tomáš Rajnoch

Boom tabletů: Apple prodal 12,7 milionu iPadů, Amazon roste o 205 %

Disney+ vydává novinky: Vetřelec, Griffinovi, či dokument s Hemsworthem (2. díl)
Tomáš Rajnoch

Disney+ vydává novinky: Vetřelec, Griffinovi, či dokument s Hemsworthem (2. díl)

Galaxy S25 Ultra levnější o 6 000 Kč a další obří slevy na vlajkovku Samsung
PR článek

Galaxy S25 Ultra levnější o 6 000 Kč a další obří slevy na vlajkovku Samsung

20 praktických příkladů dotazů, jak využít nejnovější ChatGPT-5 na maximum
Luboš Srb

20 praktických příkladů dotazů, jak využít nejnovější ChatGPT-5 na maximum

O2 zase nefunguje. Tento týden jde už o třetí výpadek
Luboš Srb

O2 zase nefunguje. Tento týden jde už o třetí výpadek

HBO Max si posvítí na sdíleče hesel. Kolik zaplatíte za extra člena účtu?
Ondřej Koníček

HBO Max si posvítí na sdíleče hesel. Kolik zaplatíte za extra člena účtu?

Funkce, o které se může majitelům iPhonu jen zdát. Android ji má už roky
Ondřej Koníček

Funkce, o které se může majitelům iPhonu jen zdát. Android ji má už roky

Google neuhlídal tajemství. Skládací Pixel 10 Pro Fold vypadá úchvatně
Ondřej Koníček

Google neuhlídal tajemství. Skládací Pixel 10 Pro Fold vypadá úchvatně