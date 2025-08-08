20 praktických příkladů dotazů, jak využít nejnovější ChatGPT-5 na maximum

Nechte ChatGPT-5 pracovat za vás. Inspirujte se konkrétními tipy, které vám otevřou nové možnosti v práci, studiu i volném čase.
ChatGPT-5 je jako skutečný člověk
ChatGPT-5 je horká novinka ve světě umělé inteligence a nabízí možnosti, které si ještě před pár lety šlo jen těžko představit. Je rychlejší, chytřejší a víc „lidský“ než kdy dřív. A to otevírá obrovský prostor pro kreativní využití.
Nový model od OpenAI se dokáže přizpůsobit téměř jakékoliv situaci. Umí vést přirozený dialog, pamatovat si širší kontext a odpovídat způsobem, který působí, jako by za klávesnicí seděl skutečný člověk.
Pro uživatele to znamená, že už nejde jen o vyhledávání faktů. ChatGPT-5 zvládne být tvůrčím partnerem, poradcem, učitelem i asistentem. A čím lépe se s ním naučíte komunikovat, tím hodnotnější odpovědi dostanete.
Proč záleží na správně položených otázkách
Základem úspěchu je umění klást dobré dotazy. V AI světě se jim říká „prompty“. Čím konkrétnější budete, tím přesnější a užitečnější výsledek dostanete. Kontext a jasný cíl jsou klíčové.
Pro rychlou představu: místo „napiš recept na koláč“ zkuste „napiš jednoduchý recept na jablečný koláč pro 6 lidí, bez cukru, hotový do 40 minut“. Ten rozdíl v kvalitě odpovědi vás překvapí.
Abychom vám usnadnili začátek, připravili jsme 20 praktických dotazů, které můžete vyzkoušet hned. Rozdělili jsme je do pěti tematických bloků, aby bylo jasné, v jakých oblastech vám ChatGPT-5 může nejvíc pomoct.
A. Každodenní život
Navrhni týdenní jídelníček pro 4člennou rodinu s rozpočtem 2000 Kč.
Sestav plán tréninku na 5 km běh pro začátečníka.
Naplánuj jednodenní rodinný výlet v okolí Brna.
Porad, jak zrychlit úklid domácnosti.
B. Studium a vzdělávání
Vysvětli kvantovou superpozici pro 10leté dítě.
Vytvoř 15 otázek kvízu z dějin Evropy s odpověďmi.
Shrň článek o změně klimatu do 5 vět.
Přelož a zjednoduš tento text do angličtiny: [text].
C. Práce a podnikání
Navrhni 5 nápadů na marketingovou kampaň pro kavárnu.
Přepiš poznámky z meetingu do formální zprávy.
Vytvoř seznam úkolů pro přípravu konference.
Napiš profesionální e-mail klientovi.
D. Kreativita a zábava
Napiš krátký sci-fi příběh z Marsu.
Navrhni scénář pro 10minutový podcast o kávě.
Vymysli 5 témat na blogové články o autech.
Vytvoř 3 vtipy na téma elektromobilů.
E. Pokročilé využití
Analyzuj data z vložené tabulky a navrhni závěry.
Navrhni obchodní strategii pro vstup na trh v Polsku.
Simuluj rozhovor s odborníkem na baterie.
Řeš tento problém krok za krokem: [popis problému].
Jak si přizpůsobit odpovědi na míru
Až si tyto dotazy vyzkoušíte, začněte si je upravovat podle sebe. Přidejte detail, určete roli („Piš jako zkušený vědec“) nebo požádejte o jiný úhel pohledu.
Nezapomeňte, že ChatGPT-5 vám může práci nejen ulehčit, ale i obohatit. Když mu dáte správné zadání, dokáže nabídnout nápady, které by vás možná samotné nenapadly.
Čím častěji s ním budete mluvit, tím více odhalíte jeho možnosti. Experimentujte, ptejte se na vysvětlení a nebojte se oponovat. AI se dokáže přizpůsobit a její odpovědi se tím zlepší.
Už jste vyzkoušeli ChatGPT-5? Co říkáte na jeho odpovědi na vaše otázky? Napište nám do diskuze pod článkem a podělte se o své čerstvé zkušenosti.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
