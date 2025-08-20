Seznam telefonů Xiaomi, které nedostanou HyperOS 3. Nemáte některý z nich?

HyperOS 3 bude jednou z největších aktualizací Xiaomi. Beta startuje v srpnu, stabilní verze dorazí na podzim 2025. Co už o novém systému víme?
Blíží se HyperOS 3 beta
Xiaomi platí za výrobce s nadstandardní softwarovou podporou a dokazuje to i nyní, s Androidem 16. Ten se dostane do telefonů této značky v rámci nadstavby HyperOS 3, na které populární čínská značka usilovně pracuje a již se připravuje vydání první beta verze.
Ta by měla být spuštěna ještě do konce srpna a stabilní verze bude následovat brzy poté. HyperOS 3 by měla být jedna z největších aktualizací v rámci tohoto systému a očekává se příchod spousty nových funkcí, ale i vizuální úpravy a změny v uživatelském rozhraní.
Tento nový systém se dostane na telefony Xiaomi, ale samozřejmě také na přístroje vydané pod sesterskými značkami Redmi a Poco. Kromě mobilů se na něj můžou těšit i tablety, nicméně některé starší přístroje ho samozřejmě již nedostanou. Které to budou?
Telefony Xiaomi, Redmi a Poco, které HyperOS 3 nedostanou
Řada Xiaomi Mi 11
Tato populární vlajková řada z roku 2021 již bohužel nový systém nedostane. To platí také pro odlehčený model Xiaomi 11 Lite 5G NE, který vyšel v jejím rámci jako poslední.
Řada Redmi Note 12
Nový HyperOS 3 nezamíří ani na jednu z nejlépe prodávaných řad telefonů v rámci střední třídy vůbec. Tato série dorazila v roce 2023 a skončí tedy na Androidu 15 a HyperOS 2.
Řada Redmi K50
Ani herní telefony z populární série K50 nemůžou nový systém HyperOS 3 vyhlížet. Výjimku tvoří pouze vrcholný model Redmi K50 Ultra, který ho obdrží.
Řady Poco M5 a X5
HyperOS 3 zůstává zapovězen také těmto dvěma populárním řadám, které dorazily v roce 2022, respektive 2023. S úspěchem se prodávaly i u nás, nicméně žádná další aktualizace systému na ně již nedorazí.
Kdy vyjde HyperOS 3?
Xiaomi prozatím oficiálně nepotvrdilo, kdy začne stabilní verzi systému HyperOS 3 distribuovat, nicméně dle aktuálních zpráv firma ukončila práce na HyperOS 2 a plně se věnuje nové verzi. Beta by měla být spuštěna ještě v srpnu a dá se očekávat, že stabilní verze dorazí v průběhu října 2025.