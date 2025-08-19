Xiaomi nabízí některým svým telefonům šestiletou podporu. Které to jsou?

Xiaomi se skoro vyrovnává Googlu a Samsungu. Vybrané telefony a tablety mají až 6 let softwarové podpory v podobě aktualizací.
Xiaomi jde příkladem
Xiaomi patří mezi výrobce s nejlepší softwarovou podporou a velký krok v tomto směru učinila tato značka vloni. To když své nové vlajkové řadě Xiaomi 15 přislíbila celkově 6 let softwarové podpory, čímž se přiblížila na dostřel těm nejlepším v branži, tedy Googlu a Samsungu.
První telefony, které se mohly z této dlouholeté podpory těšit, byly modely Xiaomi 15 a Xiaomi 15 Ultra, nicméně brzy poté začaly na seznam přibývat další přístroje. Rozhodně je dobré vidět, že Xiaomi podporuje nejenom své vlajky, ale i některé níže postavené modely.
Mezi překvapivé telefony, které dostaly do vínku šestiletou podporu, patří například laciné Redmi Note 14 4G. To se prodává i u nás, stojí okolo 4 tisíc korun a je to velmi slušně vybavený telefon pro méně náročné. Tak dlouhá podpora je u něj určitě potěšující.
Celkově se může z takto dlouhé podpory těšit šest telefonů Xiaomi a dva tablety, modely Xiaomi Pad 7 a Pad 7 Pro. Šest let podpory znamená, že tyto přístroje budou dostávat bezpečnostní aktualizaci po celou tuto dobu a co se týče systémových aktualizací, tak ty dorazí čtyři.
Modely Xiaomi se šestiletou podporou:
Xiaomi 15
Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi Pad 7
Xiaomi Pad 7 Pro
Poco F7
Poco F7 Pro
Poco F7 Ultra
Redmi Note 14 4G
Šest let bezpečnostních aktualizací je rozhodně vítaných a v dnešní době plné kybernetického nebezpečí to platí dvojnásob. A určitě je dobré vidět, že se netýká jen vlajek, ale i levnějších telefonů. Dá se předpokládat, že stejnou dobu podpory dostane i nová řada Xiaomi 16.