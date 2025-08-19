Logo Mobilizujeme.cz

Xiaomi nabízí některým svým telefonům šestiletou podporu. Které to jsou?

Ondřej Koníček
Xiaomi 15 | foto: Luboš Srb
Xiaomi 15 | foto: Luboš Srb

Xiaomi se skoro vyrovnává Googlu a Samsungu. Vybrané telefony a tablety mají až 6 let softwarové podpory v podobě aktualizací.

Xiaomi jde příkladem

Xiaomi patří mezi výrobce s nejlepší softwarovou podporou a velký krok v tomto směru učinila tato značka vloni. To když své nové vlajkové řadě Xiaomi 15 přislíbila celkově 6 let softwarové podpory, čímž se přiblížila na dostřel těm nejlepším v branži, tedy Googlu a Samsungu.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

První telefony, které se mohly z této dlouholeté podpory těšit, byly modely Xiaomi 15 a Xiaomi 15 Ultra, nicméně brzy poté začaly na seznam přibývat další přístroje. Rozhodně je dobré vidět, že Xiaomi podporuje nejenom své vlajky, ale i některé níže postavené modely.

Mezi překvapivé telefony, které dostaly do vínku šestiletou podporu, patří například laciné Redmi Note 14 4G. To se prodává i u nás, stojí okolo 4 tisíc korun a je to velmi slušně vybavený telefon pro méně náročné. Tak dlouhá podpora je u něj určitě potěšující.

Xiaomi 15 Ultra, fotoaparát | foto: Luboš Srb
Xiaomi 15 Ultra, fotoaparát | foto: Luboš Srb

Čtěte také: Recenze Xiaomi Smart Band 10 – Osvědčený recept na úspěch

Telefony Xiaomi se šestiletou podporou

Celkově se může z takto dlouhé podpory těšit šest telefonů Xiaomi a dva tablety, modely Xiaomi Pad 7 a Pad 7 Pro. Šest let podpory znamená, že tyto přístroje budou dostávat bezpečnostní aktualizaci po celou tuto dobu a co se týče systémových aktualizací, tak ty dorazí čtyři.

Modely Xiaomi se šestiletou podporou:

  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi Pad 7
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Poco F7
  • Poco F7 Pro
  • Poco F7 Ultra
  • Redmi Note 14 4G

Šest let bezpečnostních aktualizací je rozhodně vítaných a v dnešní době plné kybernetického nebezpečí to platí dvojnásob. A určitě je dobré vidět, že se netýká jen vlajek, ale i levnějších telefonů. Dá se předpokládat, že stejnou dobu podpory dostane i nová řada Xiaomi 16.

Zdroj: Gizmochina

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Recenze Xiaomi Smart Band 10 – Osvědčený recept na úspěch
Tomáš Rajnoch

Recenze Xiaomi Smart Band 10 – Osvědčený recept na úspěch

Tušili jsme, že to jednou přijde. Zprávy na WhatsAppu za vás bude psát AI
Ondřej Koníček

Tušili jsme, že to jednou přijde. Zprávy na WhatsAppu za vás bude psát AI

Revoluce od Applu: nový systém homeOS spojí všechna zařízení v jeden celek
Tomáš Rajnoch

Revoluce od Applu: nový systém homeOS spojí všechna zařízení v jeden celek

Český film válcuje žebříčky sledovanosti na Netflixu! Už jste ho viděli?
Tomáš Rajnoch

Český film válcuje žebříčky sledovanosti na Netflixu! Už jste ho viděli?

7 000 mAh za pár korun. Xiaomi nás překvapilo skvělým telefonem jen za 3 490 Kč
PR článek

7 000 mAh za pár korun. Xiaomi nás překvapilo skvělým telefonem jen za 3 490 Kč

Lidl zlevnil solární světla. Vytvoří vám krásnou atmosféru, stojí jen pár korun
Ondřej Koníček

Lidl zlevnil solární světla. Vytvoří vám krásnou atmosféru, stojí jen pár korun

Přechod na nový mobil se podstatně zjednoduší. Pokud máte Android, jásejte
Ondřej Koníček

Přechod na nový mobil se podstatně zjednoduší. Pokud máte Android, jásejte

Slevové tornádo u Xiaomi: Ušetřete na elektronice v rámci akce Zpátky do školy
Ondřej Koníček

Slevové tornádo u Xiaomi: Ušetřete na elektronice v rámci akce Zpátky do školy

Konec plastových SIM karet. Přechod na eSIM je jednoduchý a má samé výhody
Pavel Škopek

Konec plastových SIM karet. Přechod na eSIM je jednoduchý a má samé výhody