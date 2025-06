Proč mít mobil, který už za rok nedostane aktualizaci? Chtějte 7 let podpory

Proč se smířit s málem? Nothing nově slibuje až 7 let aktualizací pro svůj chystaný telefon. Nováček tak konkuruje Applu, Googlu i Samsungu.

Nováček na trhu se vyrovná zavedené konkurenci

Ještě před 5 lety nebylo neobvyklé, že i vlajkový telefon dostal pouze dvě zásadní aktualizace systému, a dnes už není není výjimkou ani sedmiletá podpora. Tu dlouhodobě nabízejí telefony Pixel od Googlu a před pár lety se mu vyrovnal i Samsung. Apple u iPhonů nabízí podporu v délce cca 5 až 6 let, takže někteří výrobci telefonů s Androidem překonali dlouhodobého šampiona.

Do elitního klubu výrobců s dlouhodobou softwarovou podporou se připojila i společnost Nothing. Ta představila svůj první telefon teprve v roce 2022 a aktuálně je jednou z nejrychleji rostoucích společností s obrovským potenciálem. Nadcházející Nothing Phone (3) obdrží sedmiletou softwarovou podporu, uvedl šéf marketingu společnosti Nothing.

Nothing Phone (3) se oficiálně představí už 1. července 2025 a půjde o první skutečný vlajkový model společnosti. Poháněn bude odlehčeným vlajkovým procesorem od Qualcommu – Snapdragon 8s Gen 4. Oproti předchozímu modelu se tak můžeme dočkat až o 90 % vyššího výkonu. Nothing zatím nikdy tak výkonný procesor nepoužil, jelikož vždy využíval čipsety střední třídy.

Nothing míří do vyššího segmentu

Předchozí Nothing Phone (2) měl slíbené pouze 3 roky zásadních aktualizací Androidu a 4 roky bezpečnostních aktualizací. Novinka, která se brzy představí, nabídne 5 let zásadních aktualizací a rovnou 7 let bezpečnostních aktualizací. Tím se Nothing vyrovná Googlu, Samsungu a nově i Honoru.

Většina výrobců si uvědomila, že pro spotřebitele je klíčová dlouhá softwarová podpora, a všichni velcí výrobci se nyní snaží předhánět v tom, kdo nabídne nejdelší podporu aktualizací. Nothing dokonce pokořil i vlajkové lodě od Xiaomi, které mají slíbené jen 4 velké aktualizace v rámci vlajkové lodě Xiaomi 15 Ultra.

Aktuálně jsme v situaci, kdy je softwarová podpora delší než samotná životnost některých komponentů telefonů. V závislosti na využívání a modelu telefonu zvládne baterie udržet většinu své kapacity po dobu v průměru 3 let. Degradaci baterie poznáte jednoduše – telefon zkrátka nevydrží stejný zápřah jako dříve, a pokud se baterie nevymění, situace se bude stále zhoršovat.

