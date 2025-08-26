Pokud je dětem 14 let, v těchto zemích nesmí rodiče zveřejňovat jejich fotky

Ochrana dětí na internetu je zásadní. V Česku rodiče musí respektovat názor dítěte, v Německu a Rakousku je nutný souhlas od 14 let.
Ochrana dětí v online prostoru
Jak známo, virtuální svět může být velmi nebezpečné místo a rozhodně to není prostor, kde bychom měli ve velkém sdílet fotografie svých ratolestí. Na sociálních sítích se ale pochopitelně často objevují snímky z dovolených, výletů a podobných akcí, kde se děti vyskytují.
Platí ale to, že pokud je dítě již starší a schopné vyjádřit svůj názor, měl by ho rodič plně respektovat a fotografii nikde nezveřejňovat. Dítě může klidně požadovat stažení fotografie a v krajním případě může zasáhnout i soud či OSPOD.
V Česku platí tedy to, že jakmile je dítě schopné vyjádřit svůj názor, rodič by se měl podle toho zařídit. V sousedním Německu a Rakousku se ale má situace ohledně tohoto citlivého tématu trochu jinak a staví se více na stranu dětí.
Od 14 let jen se souhlasem dítěte
Německé a Rakouské zákony jsou v otázce ochrany dětí na internetu mnohem striktnější. O tomto tématu pojednávají hlavně zákony KunstUrhebergesetz (KunstUrhG), zejména § 22–23 (Německo) a Autorský zákon (UrhG), zejména § 78 „Bildnisschutz“ (Rakousko).
Dle něj jsou děti od 14 považovány za schopné vlastního úsudku a to znamená, že rodiče od tohoto věku nemůžou bez jejich souhlasu zveřejňovat jejich fotografie. Pokud tak učiní, děti mohou podniknout právní kroky a požadovat smazání fotografií.
Je možné také požadovat náhradu škody, pokud nějaká vznikla a v závažných případech mohou rodiče čelit sankcím. Výjimku v tomto případě tvoří fotografie, kde jsou děti jako součást většího davu, události veřejného zájmu, nebo uměleckého díla.
Méně je někdy více
Zatímco v Německu prozatím není znám žádný větší případ, kdy by rodiče za sdílení fotografie bez souhlasu dítěte stanuli před soudem, v Rakousku se jeden již odehrál. Dívka zde žalovala rodiče za sdílení jejich dětských fotografií bez jejího souhlasu.
Obě tyto země se na ochranu dětí ve virtuálním světě zaměřily a chrání jejich právo na vlastní obraz jako součást osobnostních práv. Obecně platí, že méně je v tomto případě více a kvůli ochraně soukromí je opravdu lepší minimalizovat zveřejňování fotografií svých potomků na internetu.