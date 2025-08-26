Logo Mobilizujeme.cz

Pokud je dětem 14 let, v těchto zemích nesmí rodiče zveřejňovat jejich fotky

Ondřej Koníček
Dítě s fotoaparátem | foto: Unsplash
Dítě s fotoaparátem | foto: Unsplash

Ochrana dětí na internetu je zásadní. V Česku rodiče musí respektovat názor dítěte, v Německu a Rakousku je nutný souhlas od 14 let.

Ochrana dětí v online prostoru

Jak známo, virtuální svět může být velmi nebezpečné místo a rozhodně to není prostor, kde bychom měli ve velkém sdílet fotografie svých ratolestí. Na sociálních sítích se ale pochopitelně často objevují snímky z dovolených, výletů a podobných akcí, kde se děti vyskytují.

Platí ale to, že pokud je dítě již starší a schopné vyjádřit svůj názor, měl by ho rodič plně respektovat a fotografii nikde nezveřejňovat. Dítě může klidně požadovat stažení fotografie a v krajním případě může zasáhnout i soud či OSPOD.

V Česku platí tedy to, že jakmile je dítě schopné vyjádřit svůj názor, rodič by se měl podle toho zařídit. V sousedním Německu a Rakousku se ale má situace ohledně tohoto citlivého tématu trochu jinak a staví se více na stranu dětí.

Dítě s telefonem
Dítě s telefonem

Od 14 let jen se souhlasem dítěte

Německé a Rakouské zákony jsou v otázce ochrany dětí na internetu mnohem striktnější. O tomto tématu pojednávají hlavně zákony KunstUrhebergesetz (KunstUrhG), zejména § 22–23 (Německo) a Autorský zákon (UrhG), zejména § 78 „Bildnisschutz“ (Rakousko).

Dle něj jsou děti od 14 považovány za schopné vlastního úsudku a to znamená, že rodiče od tohoto věku nemůžou bez jejich souhlasu zveřejňovat jejich fotografie. Pokud tak učiní, děti mohou podniknout právní kroky a požadovat smazání fotografií.

Je možné také požadovat náhradu škody, pokud nějaká vznikla a v závažných případech mohou rodiče čelit sankcím. Výjimku v tomto případě tvoří fotografie, kde jsou děti jako součást většího davu, události veřejného zájmu, nebo uměleckého díla.

Méně je někdy více

Zatímco v Německu prozatím není znám žádný větší případ, kdy by rodiče za sdílení fotografie bez souhlasu dítěte stanuli před soudem, v Rakousku se jeden již odehrál. Dívka zde žalovala rodiče za sdílení jejich dětských fotografií bez jejího souhlasu.

Obě tyto země se na ochranu dětí ve virtuálním světě zaměřily a chrání jejich právo na vlastní obraz jako součást osobnostních práv. Obecně platí, že méně je v tomto případě více a kvůli ochraně soukromí je opravdu lepší minimalizovat zveřejňování fotografií svých potomků na internetu.

Zdroj:

  • KunstUrhebergesetz (zákon v Německu)
  • UrhG (autorský zákon v Rakousku)

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

Chytré brýle za 6 tisíc? RayNeo ukazuje, že konkurence Applu a Mety existuje
Ondřej Koníček

Chytré brýle za 6 tisíc? RayNeo ukazuje, že konkurence Applu a Mety existuje

Umělá inteligence láká na smyšlená jídla. Podnik musí vysvětlovat, že neexistují
Luboš Srb

Umělá inteligence láká na smyšlená jídla. Podnik musí vysvětlovat, že neexistují

Google vymyslel způsob, jak výrazně zvýšit bezpečnost aplikací pro Android
Ondřej Koníček

Google vymyslel způsob, jak výrazně zvýšit bezpečnost aplikací pro Android

iPhone 17 Pro dostane velmi šikovnou funkci, kterou jiné mobily nabízí roky
Tomáš Rajnoch

iPhone 17 Pro dostane velmi šikovnou funkci, kterou jiné mobily nabízí roky

Netflix zdražoval bez souhlasu zákazníků. Hrozí mu pokuta a vracení peněz
Ondřej Koníček

Netflix zdražoval bez souhlasu zákazníků. Hrozí mu pokuta a vracení peněz

Tohle zařízení s AI „natočí“ vaše sny a ráno vám je přehraje ve formě videa
Pavel Škopek

Tohle zařízení s AI „natočí“ vaše sny a ráno vám je přehraje ve formě videa

Xiaomi představilo chytrý displej do každé domácnosti. Je tohle budoucnost?
Tomáš Rajnoch

Xiaomi představilo chytrý displej do každé domácnosti. Je tohle budoucnost?

AirPods Pro 3 přinesou úžasné novinky a vylepšení. Co už o nich víme?
Ondřej Koníček

AirPods Pro 3 přinesou úžasné novinky a vylepšení. Co už o nich víme?

Cenový hit z Lidlu: Fotovoltaika na balkon, kterou lze ovládat přes mobil
Richard Šimáček

Cenový hit z Lidlu: Fotovoltaika na balkon, kterou lze ovládat přes mobil