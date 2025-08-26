Logo Mobilizujeme.cz

Google vymyslel způsob, jak výrazně zvýšit bezpečnost aplikací pro Android

Ondřej Koníček
Smartphone s Androidem, ilustrační | foto: Unsplash
Smartphone s Androidem, ilustrační | foto: Unsplash

Google spustí povinné ověřování vývojářů Androidu. Každá aplikace musí mít jasně identifikovaného autora, čímž se má zabránit podvodům.

Google zavádí důkladné kontroly vývojářů

Google má v rámci systému Android zavedeny poměrně přísné kontrolní mechanismy, nicméně ani ty ho zcela neochrání před nebezpečnými aplikacemi. Vyhledávací gigant nyní oznámil posílení bezpečnosti, a to důslednou kontrolou vývojářů.

Google má v plánu ověřit identitu všech vývojářů, kteří tvoří a distribuují aplikace pro Android. Kontrola se bude týkat hlavně těch, kteří je nabízí mimo tento oficiální kanál (jiné obchody, nebo formou APK souborů). V konečném důsledku ale budou identifikováni všichni.

Android jako takový bude již brzy vyžadovat to, aby byly všechny aplikace od oficiálně registrovaných vývojářů. Google tento krok podniká samozřejmě z důvodu bezpečnosti a toho, aby hackerům co možná nejvíce znesnadnil dodávat na telefony škodlivé aplikace.

Stahování aktualizace pro mobil s Androidem | foto: Unsplash
Stahování aktualizace pro mobil s Androidem | foto: Unsplash

První várka ověření identit se blíží

Google začne rozesílat první várku pozvánek k identifikaci vývojářů již v říjnu 2025 a od března 2026 se na ověření identity můžou těšit všichni vývojáři. V září 2026 začne toto nové pravidlo, kdy musí být každý vývojář aplikací ověřen, platit v Brazílii, Indonésii, Singapuru a Thajsku.

To bude znamenat, že úplně každá aplikace v těchto regionech bude muset pocházet od ověřeného vývojáře, jinak nebude její instalace možná. Jedná se o významný krok ke zlepšení bezpečnosti uživatelů a také k podpoře zodpovědnosti ze strany vývojářů.

Google chce tento proces učinit co možná nejsnazší a proto připravuje pro vývojáře publikující mimo obchod Google Play speciální kanál, přes který bude identifikace probíhat. Vývojáři, kteří mají své aplikace v obchodě, podmínky pro identifikaci ve většině případů již splňují.

Kdy bude tento prvek nasazen globálně?

Zatímco v roce 2026 se s ověřením identity budou muset vypořádat vývojáři v již zmíněné Brazílii, Indonésii, Singapuru a Thajsku, s globálním nasazením se počítá od roku 2027. Vývojáři publikující mimo obchod Google Play se tedy nemusí bát, o tuto možnost nepřijdou. Jen se budou muset prokázat.

Tato další ochranná vrstva zvýší bezpečnost Androidu jako takového a zároveň zachová jeho otevřenou povahu, což je samozřejmě dobře. Nejlepším krokem pro vývojáře je registrace k předběžnému přístupu, díky čemuž budou průběžně informováni a připraveni na celý proces.

Zdroj: Android Developers

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

Chytré brýle za 6 tisíc? RayNeo ukazuje, že konkurence Applu a Mety existuje
Ondřej Koníček

Chytré brýle za 6 tisíc? RayNeo ukazuje, že konkurence Applu a Mety existuje

Umělá inteligence láká na smyšlená jídla. Podnik musí vysvětlovat, že neexistují
Luboš Srb

Umělá inteligence láká na smyšlená jídla. Podnik musí vysvětlovat, že neexistují

Pokud je dětem 14 let, v těchto zemích nesmí rodiče zveřejňovat jejich fotky
Ondřej Koníček

Pokud je dětem 14 let, v těchto zemích nesmí rodiče zveřejňovat jejich fotky

iPhone 17 Pro dostane velmi šikovnou funkci, kterou jiné mobily nabízí roky
Tomáš Rajnoch

iPhone 17 Pro dostane velmi šikovnou funkci, kterou jiné mobily nabízí roky

Netflix zdražoval bez souhlasu zákazníků. Hrozí mu pokuta a vracení peněz
Ondřej Koníček

Netflix zdražoval bez souhlasu zákazníků. Hrozí mu pokuta a vracení peněz

Tohle zařízení s AI „natočí“ vaše sny a ráno vám je přehraje ve formě videa
Pavel Škopek

Tohle zařízení s AI „natočí“ vaše sny a ráno vám je přehraje ve formě videa

Xiaomi představilo chytrý displej do každé domácnosti. Je tohle budoucnost?
Tomáš Rajnoch

Xiaomi představilo chytrý displej do každé domácnosti. Je tohle budoucnost?

AirPods Pro 3 přinesou úžasné novinky a vylepšení. Co už o nich víme?
Ondřej Koníček

AirPods Pro 3 přinesou úžasné novinky a vylepšení. Co už o nich víme?

Cenový hit z Lidlu: Fotovoltaika na balkon, kterou lze ovládat přes mobil
Richard Šimáček

Cenový hit z Lidlu: Fotovoltaika na balkon, kterou lze ovládat přes mobil