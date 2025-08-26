Google vymyslel způsob, jak výrazně zvýšit bezpečnost aplikací pro Android

Google spustí povinné ověřování vývojářů Androidu. Každá aplikace musí mít jasně identifikovaného autora, čímž se má zabránit podvodům.
Google zavádí důkladné kontroly vývojářů
Google má v rámci systému Android zavedeny poměrně přísné kontrolní mechanismy, nicméně ani ty ho zcela neochrání před nebezpečnými aplikacemi. Vyhledávací gigant nyní oznámil posílení bezpečnosti, a to důslednou kontrolou vývojářů.
Google má v plánu ověřit identitu všech vývojářů, kteří tvoří a distribuují aplikace pro Android. Kontrola se bude týkat hlavně těch, kteří je nabízí mimo tento oficiální kanál (jiné obchody, nebo formou APK souborů). V konečném důsledku ale budou identifikováni všichni.
Android jako takový bude již brzy vyžadovat to, aby byly všechny aplikace od oficiálně registrovaných vývojářů. Google tento krok podniká samozřejmě z důvodu bezpečnosti a toho, aby hackerům co možná nejvíce znesnadnil dodávat na telefony škodlivé aplikace.
První várka ověření identit se blíží
Google začne rozesílat první várku pozvánek k identifikaci vývojářů již v říjnu 2025 a od března 2026 se na ověření identity můžou těšit všichni vývojáři. V září 2026 začne toto nové pravidlo, kdy musí být každý vývojář aplikací ověřen, platit v Brazílii, Indonésii, Singapuru a Thajsku.
To bude znamenat, že úplně každá aplikace v těchto regionech bude muset pocházet od ověřeného vývojáře, jinak nebude její instalace možná. Jedná se o významný krok ke zlepšení bezpečnosti uživatelů a také k podpoře zodpovědnosti ze strany vývojářů.
Google chce tento proces učinit co možná nejsnazší a proto připravuje pro vývojáře publikující mimo obchod Google Play speciální kanál, přes který bude identifikace probíhat. Vývojáři, kteří mají své aplikace v obchodě, podmínky pro identifikaci ve většině případů již splňují.
Kdy bude tento prvek nasazen globálně?
Zatímco v roce 2026 se s ověřením identity budou muset vypořádat vývojáři v již zmíněné Brazílii, Indonésii, Singapuru a Thajsku, s globálním nasazením se počítá od roku 2027. Vývojáři publikující mimo obchod Google Play se tedy nemusí bát, o tuto možnost nepřijdou. Jen se budou muset prokázat.
Tato další ochranná vrstva zvýší bezpečnost Androidu jako takového a zároveň zachová jeho otevřenou povahu, což je samozřejmě dobře. Nejlepším krokem pro vývojáře je registrace k předběžnému přístupu, díky čemuž budou průběžně informováni a připraveni na celý proces.