Chytré brýle za 6 tisíc? RayNeo ukazuje, že konkurence Applu a Mety existuje

Nové chytré brýle RayNeo Air 3s Pro AR jsou lehké, mají špičkové Micro-OLED displeje, kvalitní audio a vyjdou v přepočtu na 6 350 Kč.
Lehký design pro pohodlné nošení
Trh s brýlemi pro rozšířenou či mixovanou realitu rychle roste a přibývá modelů různých značek. RayNeo, spadající pod TCL, před pár týdny uvedlo v Číně novinku Air 3s Pro AR a teď ji začíná nabízet i globálně.
Nové brýle se zaměřují na co nejpohodlnější používání. Kromě kvalitních displejů a audia zaujmou futuristickým designem, kde dominují bezrámečková čelní skla. Na první pohled vypadají lehce a moderně.
Samotná konstrukce váží jen 76 gramů, takže se hodí i pro delší nošení. Díky vyváženému poměru hmotnosti mezi přední a zadní částí přitom brýle nesklouzávají z nosu a drží pevně na hlavě.
Jasný displej šetrný k očím
Středobodem těchto brýlí jsou kvalitní displeje HueView 2.0 postavené na Micro-OLED technologii, které se můžou pochlubit jasem až 1200 nitů a kontrastem 200000:1. Displeje pokrývají 98 % spektra DCI-P3 a nabízí přesnost barev ΔE＜2.
Tyto displeje promítají virtuální obraz o ekvivalentní velikosti 201 palců při vzdálenosti šesti metrů a k očím uživatele jsou velmi šetrné. Vysloužily si TÜV SÜD certifikaci v rámci nízkého vyřazování modrého světla a dostaly do vínku také pulzně-šířkovou modulaci o hodnotě 3840 Hz.
Brýle dále disponují hned šesti režimy v podobě standardního, filmového, herního, režimu zesílení zraku, režimu ochrany očí a profesionálního režimu. Jsou plně kompatibilní s mobilními telefony (iOS i Android), herními konzolemi (PlayStation, Xbox, Switch) a také s PC.
Kvalitní zvuk, nekonečná výdrž
Nové brýle od TCL / RayNeo používají audio systém se čtyřmi reproduktory, které ve spolupráci se speciálními algoritmy vykouzlí prostorový zvuk jako v kině. Specialitou je pak režim Whisper Mode, který směřuje zvuk směrem k uším a uživatel tak uslyší výrazně lépe.
RayNeo Air 3s Pro AR – specifikace
Hmotnost: 76 g
Displeje: Micro-OLED HueView 2.0, jas až 1200 nitů
Virtuální obraz: 201” ze vzdálenosti 6 m
Režimy: 6 (film, hry, práce, ochrana očí aj.)
Zvuk: 4 reproduktory + Whisper Mode
Kompatibilita: Android, iOS, PC, konzole
Cena: cca 6 350 Kč
Cena a dostupnost
Nové brýle RayNeo Air 3s Pro AR jsou již k dispozici ke koupi, a to prostřednictvím oficiálních stránek výrobce. Aktuálně vychází na 249 dolarů (6 350 korun), nicméně do Česka je prozatím není možné zaslat. Je ale pravděpodobné, že se, stejně jako minulé modely, dostanou i na český trh.