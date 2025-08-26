iPhone 17 Pro dostane velmi šikovnou funkci, kterou jiné mobily nabízí roky

Apple se konečně přidá k rivalům. iPhone 17 Pro (Max) možná dostane velmi praktickou funkci pro jednoduchý způsob dobíjení AirPods.
Nové iPhony 17 dostanou užitečnou funkci
Už příští měsíc Apple představí nové smartphony a dočkáme se čtveřice modelů – iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. Tato sestava nabídne několik odlišností a pokusí se zasáhnout širokou masu zákazníků.
Například iPhone 17 bude základním modelem, jenž je určen pro méně náročné zákazníky. Nový iPhone 17 Air oproti tomu nabídne zcela nový a moderní design sázející na ultra tenkou konstrukci. Zbylé dva kousky z modelové řady Pro nabídnou tu nejlepší možnou výbavu.
Podle nejnovějších zpráv chce Apple do zmiňovaných modelů iPhone 17 Pro (Max) nasadit novou technologii, kterou ale konkurence nabízí již pár let. O čem přesně je řeč?
Skrze iPhone nabijete své AirPods
Nová funkce se zaměřuje na bezdrátové nabíjení a konkrétně to reverzní. V jednoduchosti to znamená, že na záda telefonu můžete položit produkt s podporou bezdrátového nabíjení a dodat mu ze svého telefonu energii.
Jde o technologii, kterou například Samsung poprvé využil u modelové řady Galaxy S10, jež byla představena v roce 2019. Technologie je to přitom velmi šikovná a místo toho, aby telefon skrze elektromagnetické indukci energii přijímal, tak ji sdílí.
V souvislosti s Applem se přitom o této možnosti hovoří již několik let, avšak až letos ji vybrané modely iPhonu možná skutečně obdrží. Uživatelé tudíž budou moci snadno dobít svá sluchátka AirPods prakticky kdykoliv. Vystačí je pouze položit na záda telefonu.
Apple chce dát jasný důvod ke koupi
A proč Apple zmíněnou technologii možná nasadí až letos? Kalifornský gigant předpokládá, že z připravované řady se bude velmi dobře prodávat iPhone 17 Air. Americká značka nicméně potřebuje udržet dobré prodeje i u modelů iPhone 17 Pro (Max) a právě bezdrátové reverzní nabíjení by mohlo přimět zákazníky ke koupi.
Zda nakonec Apple novou funkci nasadí se ale dozvíme až při onom představení. V dnešní době ovšem technologii nabízí například Samsung, Google, Xiaomi nebo Huawei. Apple by se tak konečně mohl přidat a užitečnou funkci zákazníkům nabídnout.