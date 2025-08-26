Logo Mobilizujeme.cz

Netflix zdražoval bez souhlasu zákazníků. Hrozí mu pokuta a vracení peněz

Ondřej Koníček
Sledování Netflixu na televizi | foto: Unsplash

Netflix čelí v Polsku obvinění z nelegálního zdražení. Úřady ho ženou k soudu, hrozí mu pokuta až 10 % obratu a vrácení poplatků.

Netflix míří k soudu

Netflix je největší streamovací služba na světě a globálně má více než 300 milionů předplatitelů. V poslední době ale, stejně jako ostatní platformy tohoto typu, poměrně dost zdražil a za poslední dva roky se jeho uživatelé museli smířit s navýšením cen hned dvakrát.

V sousedním Polsku ale Netflix úplně nepochodil a tamní autority zabývající se ochranou spotřebitelů (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) ho ženou k soudu. Streamovací gigant čelí obvinění z navýšení poplatků bez získání výslovného souhlasu uživatelů.

Dle úřadu Netflix v roce 2024 jednostranně zvýšil některé měsíční poplatky až o 1,92 dolarů (40 korun), a to aniž by s tím uživatelé souhlasili. To je podle polského zákona o ochraně spotřebitele nepřípustné – firmy v Polsku nemůžou bez výslovného souhlasu tento typ podmínek měnit.

Netflix na mobilu a televizi | foto: Unsplash

Streamovací gigant má co napravovat

K celé situaci se vyjádřil i přímo Netflix, který uvedl, že bude s polskými autoritami na celé situaci úzce spolupracovat. Pro streamovacího giganta je klíčové jednat v souladu se všemi platnými zákony a má v plánu tuto situaci vyřešit nalezením co možná nejvýhodnějšího řešení pro diváky.

Netflix tyto poplatky navýšil i bez toho, aby získal od uživatelů zpětnou vazbu v podobě souhlasu. Ti sice byli o navýšení informováni, nicméně streamovací gigant již nečekal na vyslovený souhlas a provedl navýšení cen některých poplatků.

Pouhé informování v tomto případě nestačilo a nesplňovalo zákonné požadavky na platné změny smlouvy. Proti Netflixu bylo prozatím vzneseno pouze obvinění, nicméně to vypadá, že bude zahájeno i správní řízení u soudu.

Netflixu hrozí velká pokuta

Pokud se tato obvinění potvrdí a Netflix bude shledán vinným, hrozí mu pokuta do výše až 10 % jeho obratu. Navíc by mohl také dostat příkazem zpětně uhradit tyto nespravedlivě účtované poplatky všem uživatelům, takže se bude určitě snažit vyjít polským úřadům co nejvíce vstříc.

Zdroj: KSL

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

