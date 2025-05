Populární telefon od Samsungu po aktualizaci zamrzá. Možná máme řešení

Samsung rozesílá nové One UI 7 na telefony, ale model Galaxy A56 po aktualizaci lidem zamrzá. Uživatelé možná našli rychlé řešení.

Samsung rozjel aktualizace naplno

Jihokorejský výrobce s aktualizacemi na Android 15, respektive na svůj nový systému One UI 7, mírně zaspal. V posledním měsíci se ale situace ustálila a updaty začaly proudit na všechny důležité telefony značky, včetně vlajek Galaxy S a telefonů střední třídy, Galaxy A.

Jenže jak to tak bývá, ne vše se povedlo na jedničku a někteří uživatelé začínají hlásit nepříjemné problémy. Jen málokdy se stane, že by byly aktualizace zcela bez chyb a Samsung musel přechod na One UI 7 několikrát pozastavit, právě kvůli chybám.

Aktuálně hlásí problémy majitelé populárního telefonu Galaxy A56, na který minulý týden začal chodit update přinášející AI asistenta Gemini. Respektive přináší možnost aktivovat tohoto asistenta pomocí zapínacího tlačítka. Jenže se to neobešlo bez chyb.

Samsung Galaxy A56 5G v ruce | foto: Luboš Srb

Galaxy A56 jako těžítko

Uživatelé si začínají stěžovat na to, že se jejich Galaxy A56 po instalaci této aktualizace zasekl při opětovném bootování. Načítání se zasekne v určitém bodě a nikam dál se neposune, takže telefon nenaběhne a je tedy zcela nepoužitelný.

Zajímavé je, že tato aktualizace dorazila i na modely Galaxy A26 a Galaxy A36, nicméně na nich probíhá vše, zdá se, bez problémů. To je dáno pravděpodobně tím, že u Galaxy A56 je tento update, jako jediný, spojený také s květnovou bezpečnostní záplatou.

Problémy jsou hlášeny z Belgie, Holandska a více evropských zemí, takže je docela dobře možné, že se vyskytuje i u tuzemských uživatelů. Samsung se prozatím k situaci nijak nevyjádřil, ale uživatelé přišli s řešením, které, zdá se, funguje.

Jak tento problém vyřešit?

Řešení zaseknutého Galaxy A56 při bootování po instalaci nejnovější aktualizace je velmi jednoduché. Když se telefon zasekne při načítání, mělo by stačit vytáhnout SIM kartu, poté ho restartovat a následně vložit SIM kartu zpět. Pokud tomuto problému čelíte, zkuste toto řešení použít a dejte nám vědět pod článkem do komentářů, zda skutečně zabralo.

zdroj: Galaxy Club