Recenze mobilu Samsung Galaxy A56 – Krásný displej, šikovná AI a vyšší cena

Samsung Galaxy A56 míří do střední třídy. Zaujme designem, displejem i výbavou. Vysokou cenu ale musí obhájit hlavně v praxi.

Populární střední třída od Samsungu

Jihokorejský Samsung sbírá chválu především za své vlajkové telefony a ohebné modely. Tak trochu ve stínu je střední třída v podobě modelové řady Galaxy A. Ta aktuálně přivítala nový kousek Galaxy A56 (2025). Telefon s moderním vzhledem, povedenou výbavou, ambiciózními fotoaparáty, ale i sebevědomou cenou. Dokáže telefon zaujmout?

Zpracování na nejvyšší úrovni

Střední třída od Samsungu již dávno nepatří mezi telefony, které by dělaly výrazné ústupky. Po stránce designu a zpracování se může Galaxy A56 rovnat i s vlajkovými telefony. Pro výrobu telefonu Samsung zvolil kombinaci hliníkového rámu a skleněných zad. Rám telefonu je zkosený a má líbivou povrchovou úpravu. I přes poměrně velké rozměry se smartphone drží dobře, avšak ostrý rám občas dokáže do dlaně nepříjemně zatlačit.

Rám smartphonu nese všechny důležité prvky a na pravé straně je malinko vyvýšený tak, aby byl snadný přístup k zamykacímu tlačítku a kolébce hlasitosti. Ve spodní části je přítomen šuplík na SIM kartu, USB-C a reproduktor. Ten je doplněn reproduktorem nad displejem. Zvuk je ale průměrný, postrádá basy a při vyšší hlasitosti působí plechově. A když už jsem nakousl displej, postěžuji si i na větší a nesymetrické rámečky. Pod zobrazovačem je dále čtečka otisků prstů se spolehlivým ale pomalejším rozpoznáním.

Zadní straně vévodí zmiňované sklo s lesklou úpravou, jež dokáže chytat spoustu otisků prstů a nepříjemně klouže. Matná úprava by dozajista přidala telefonu nejen na eleganci. V levé části je protáhlý modul fotoaparátu, který z těla značně vystupuje. Jednotlivé čočky jsou ale již v rovině. Celkově design navazuje na vlajkové modely Galaxy S25 a zpracování je provedeno na jedničku.

Samsung Galaxy A56 5G v ruce | foto: Luboš Srb

Horní strana Spodní strana



Samsung Galaxy A56 5G v ruce | foto: Luboš Srb

Nejlepší displej ve své třídě

Čelní stranu Samsungu Galaxy A56 zabírá 6,7” Super AMOLED displej s rozlišením 2340 × 1080 pixelů, což znamená jemnost 385 ppi. Panel dosahuje maximálního jasu až 1 900 nitů, takže zůstává dobře čitelný i na přímém slunci. Plynulé zobrazení zajišťuje 120Hz obnovovací frekvence a nechybí ani podpora technologie HDR10+.

Na papíře zní displej opravdu parádně a své schopnosti prokazuje i při každodenním používání. AMOLED zobrazovač poskytuje syté barvy s dokonalou černou, které hrají systému One UI do karet. Barvy si ovšem můžete upravit k obrazu svému, přičemž nastavení je opravdu podrobné. Displej navíc dokáže regulovat zobrazovací rychlost a vždy poskytnout optimální zážitek. Mezi další přednosti patří režim Pohodlí pro oči, jenž filtruje modré světlo. Tato možnost lze plně automatizovat a vy se nemusíte o nic starat.

Samsung Galaxy A56 5G, displej | foto: Luboš Srb

One UI drží vysoký standard

Po vybalení z krabičky běží v Samsungu Galaxy A56 systém Android 15 s grafickou nadstavbou One UI 7.0. Za roky, kdy Samsung tuto nadstavbu využívá, se vývojářům podařilo odvést velký kus práce. Nadstavba má dle mého líbivý design sázející na výrazné barvy. Po prvotním spuštění v telefonu naleznete předinstalované aplikace v podobě Microsoft balíčku. Já ho považuji za užitečný, avšak pokud jej nepotřebujete, můžete aplikace snadno odinstalovat.

Domovská obrazovka Ovládací centrum Úpravy systému



Používání nadstavby One UI 7.0 je při každodenní práci naprosto intuitivní. Ovládání probíhá pomocí gest nebo softwarových tlačítek. Tahem z levé horní části zobrazíte přehled notifikací a z druhé strany se dostanete do přepínačů. Systém dále nabízí několik šikovných vychytávek. Předně zmíním postranní panel, skrze který se dostanete k vašim nejpotřebnějším aplikacím v jakýkoliv moment. Velký displej pohodlně obslouží i dvě aplikace v jeden moment a produktivitě dokážou pomoci i rutiny. Pomocí nich nastavíte, jak se má telefon chovat v určitý moment, na daném místě a podobně.

Systém One UI 7.0 samozřejmě nabízí i různé možnosti personalizace. Oceňuji především práci s uzamknutou obrazovkou. Na ní lze zobrazit čas a příchozí notifikace. Je zde ale i šikovná funkce Now Bar. Na zhasnuté nebo uzamčené obrazovce je neustále zobrazeno ovládání hudby, navigace nebo stopek. Po odemknutí, se například ony stopky, přesunou do levé horní části a lze s aplikací interagovat jako s Dynamic Island v iPhonech. Dále zmíním možnost úpravy barevného schématu systému či kompletní přizpůsobení zamykací obrazovky.

Circle to Search Ovládání pomocí Now Bar Balíček AI funkcí



Novinka Galaxy A56 nabízí i funkce umělé inteligence. Předně je přítomno Circle to Search pro rychlé vyhledávání. Skrze boční panel je nabízen i AI výběr. Ten funguje podobně jako Circle to Search a po zakroužkování objektu vám telefon dá vybrat, jaké úkony lze s výběrem provádět. Například fotku sdílet, upravit nebo přeložit přítomný text. AI dokáže i pohotově a velice obstojně mazat objekty z fotografií a přečíst internetové články. To funguje ale jen Samsung prohlížeči a i po stažení balíčku s češtinou náš jazyk nefunguje.

Výkon, výdrž a nabíjení

Samsung ve střední třídě nikdy nelpěl na to, aby do telefonu nacpal co nejvýkonnější vnitřnosti. Přesto se v útrobách Galaxy A56 nachází moderní čip Exynos 1580 ve spolupráci s 8 GB RAM. Tato kombinace dokáže zaručit plynulý chod telefonu, ukočírovat náročnou AI ale i poskytnout potřebný herní zážitek. Na nejnáročnější hry při maximálních detailech to sice není, avšak zahrajete si prakticky cokoliv.





A zle si telefon nevede ani při odvádění tepla. Po delším hraní se sice rám i záda zahřejí, nejde ale o nic nepříjemného. Pakliže vás zajímají čísla, v Antutu benchmark testu si Galaxy A56 odneslo solidní skóre 894 012 bodů. Při opakovaném testu se zahřátými vnitřnosti výkon klesl jen o pár tisícovek bodů, což nám ukazuje stabilitu využitých komponentů.

Kde nicméně Samsung Galaxy A56 ztrácí, především při porovnání s asijskou konkurencí, je rychlost nabíjení. Ta se zastavila na výkonu 45 W a na plnou kapacitu trvá dostat 5 000mAh baterii za zhruba hodinu a čtvrt. Asijské značky to zkrátka umí daleko rychleji. Pomalejší nabíjení ale nemusí být překážkou, jelikož telefon s vámi zvládne klidně dva pracovní dny.

Samsung Galaxy A56 5G, baterie | foto: Luboš Srb

Ambiciózní fotoaparát

Záda Samsungu Galaxy A56 (2025) hostí hned trojici fotoaparátů s rozdílnými úkoly. Hlavní senzor dostal rozlišení 50 Mpx, má světelnost f/1.8 a disponuje technologií OIS. Snímač slouží pro každodenní focení a sekunduje mu ultra-širokoúhlý 12Mpx čip s 123° záběrem. Posledním členem party je 5Mpx makro pro detailní záběry. Samsung tudíž svou novinku osadil komplexní sestavou fotoaparátů, která má dobré předpoklady.

Samsung Galaxy A56 5G, fotoaparát | foto: Luboš Srb

Slabší barvy napříč snímači

Hned zprvu musím uvést na pravou míru, že hlavní čip nefotí na maximální rozlišení a pro běžné fotografie je využito rozlišení 12 Mpx. To ale ničemu nevadí, zvláště v momentě, kdy si fotky prohlížíte na relativně malém displeji telefonu. Jenže už zde se musím pozastavit u první výtky. Displej Samsungu Galaxy A56 nabízí krásné a syté barvy. Je tedy škoda, že výsledné snímky nedokáži potencionál displeje naplnit a fotografie jsou často barevně nevýrazné.

Na druhou stranu, máte-li rádi barevně věrné snímky, telefon rozhodně dokáže potěšit. Navíc jsou barvy jednotné ať už fotíte hlavním nebo ultra-širokoúhlým čipem. Potěší i vysoká míra detailů. Oceňuji i rychlost uzávěrky a nečekané momenty vám rozhodně neutečou. Dobře je na tom i 2× zoom využívající výřez z 50Mpx snímku. Fotografie jsou ostré i detailní.

Focení s telefonem Samsung Galaxy A56 5G | foto: Luboš Srb

Ultra-širokoúhlému senzoru pochválím míru detailů a dobře zvládnuté okraje fotografií, které nejsou deformovány. Ani makro senzor si nevede vyloženě zle. Ostření funguje na vzdálenost 2 až 5 cm a za ideální světelných podmínek má fotografie krásné detaily, ostrost na vysoké úrovni povedené barvy. V noci nebo za špatných světelných podmínek se snímačem fotit nedoporučuji.

Lépe jsou na tom ale zbylé dva čipy. Ten hlavní si v noci vede velice obstojně a noční režim dokáže do snímků dostat hodně světla. Detaily jsou na vysoké úrovni, avšak tu a tam jsou barvy lehce slité. Se šumem si čip většinou poradí, nicméně i ten se do fotky občas dokáže vloudit. Co se týče ultra-širokoúhlého čipu, s ním to na noční fotky není. Problém spočívá v nedostatku světla a pokud fotíte například osvětlené náměstí, jsou problémem i výrazné světelné body. Fotky jsou díky tomu neostré, postrádají detaily a celkově působí lacině.

Kvalitní selfie i video

V průstřelu displeje na čelní straně se ukrývá 12Mpx kamerka se solidními výsledky a pěknými barvami. Chválím i video, jež je možno natáčet při maximálním rozlišení 4K. Doporučuji ale FullHD se 60 fps. Zde je video krásně stabilizované a kvalitně je zachycen i zvuk.

Jak fotí Samsung Galaxy A56?











Noční snímky









Ultra-širokoúhlé snímky







Zoom 2×







Makro







Závěr recenze Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A56 (2025) se skvěle hodí do střední třídy. Zaujme moderním designem, kvalitním zpracováním a slušnou výbavou. Mezi jeho hlavní přednosti patří atraktivní a rychlý displej nebo uživatelské prostředí One UI 7.0. Celkově působí telefon velmi příjemně a při běžném používání vás nijak neomezuje.

Telefonování s mobilem Samsung Galaxy A56 5G | foto: Luboš Srb

Menší výtku si zaslouží mírně vybledlé barvy u fotografií a pomalejší nabíjení. V této třídě by Samsung mohl klidně nasadit novější technologii křemíko-uhlíkové baterie s vyšší hustotou.

Ve srovnání s konkurencí, jako je Honor 200 nebo Redmi Note 14 Pro+, to nebude mít A56 jednoduché a papírově často tahá za kratší konec. Po několika dnech testování ale mohu říct, že všechny běžné úkoly zvládá s přehledem a v praxi nijak nezklame.

Hodnocení

Zpracování a kvalitní materiály Horší barvy fotoaparátu Nádherný displej Pomalejší nabíjení Šikovné One UI 7 Vyšší cena Obstojný výkon Funkce AI

Samsung Galaxy A56 5G: specifikace