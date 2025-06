Pixely 10 s MagSafe nabíjením? Nové telefony od Googlu mají mít standard Qi 2.2

Řada Pixel 10 od Googlu přinese zásadní novinku. Poprvé nabídne plnou podporu magnetického nabíjení Qi 2.2 MPP a otevře cestu novému příslušenství.

Google Pixel 10 s očekávanou novinkou

Google již dokončuje přípravu svých nových referenčních telefonů, tedy řady Pixel 10. V oblasti designu nečekáme žádné zásadní změny, ale ve finále bude novinek poměrně hodně a například základní Pixel 10 by měl, vůbec poprvé, dostat teleobjektiv.

Další velkou a velmi vyhlíženou změnou bude procesor Tensor G5. Tuto nejnovější generaci totiž bude Googlu vůbec poprvé vyrábět firma TSMC, která patří k nejlepším v branži a očekává se tedy nárůst výkonu a výrazně lepší efektivita než u starších modelů od Samsungu.

My si ale dnes rozebereme úplně jinou novinku, a tou je nabíjení. Ne ani tak jeho výkon, který bude pravděpodobně bohužel opět patřit mezi ten nejnižší v mobilním byznysu, ale spíše použitou technologii. Vypadá to, že Google konečně nasadí do hry nový standard Qi 2.2.

Render Pixelu 10 Pro XL | foto: OnLeaks / Android Headlines

Dostanou Pixely konečně magnety?

Zatímco Apple používá Qi 2 standardně u všech svých telefonů (kromě iPhone 16e), situace ve světě Androidu je zcela odlišná. Jediným telefonem, který nabízí tento standard ve verzi MPP (Magnetic Power Profile), tedy s integrovanými magnety, je HMD Skyline.

Jinak je to bída, a i když některý z výrobců Qi 2 použije, jako například Samsung u nové řady Galaxy S25, jedná se o základní typ BPP (Baseline Power Profile). To znamená, že magnetickou bezdrátovou nabíječku k telefonu připojíte jen přes speciální kryt telefonu.

Pixely 10 by ale měly konečně nabídnout plnou verzi MPP, což znamená, že dorazí s magnety integrovanými do zadního krytu. Google by tedy v tomto směru konečně dohnal Apple a mohl by u svých dalších referenčních telefonů nabídnout nové typy příslušenství.

Render Pixelu 10 Pro XL | foto: OnLeaks / Android Headlines

Nové doplňky pro Google Pixel 10

Nadcházející Pixely by měly vsadit na standard Qi 2.2 MPP a to znamená, že se Googlu otevřou zcela nové možnosti týkající se příslušenství. Tím základním by se měla stát bezdrátová magnetická nabíječka Pixelsnap Charger, která bude ekvivalent k tradiční Apple MagSafe nabíječce.

To znamená, že dostaneme tradiční nabíjecí puk, který se pomocí magnetů pevně uchytí na záda telefonu a zaručí optimální přenos energie bez větších ztrát. Dalším příslušenstvím by měla být nabíječka Pixelsnap Charger with Stand, která by měla zároveň posloužit jako stojánek.

Posledním zmíněným magnetickým příslušenstvím by se měl stát kroužek PixelSnap Ring, který poslouží k pohodlnému držení telefonu ve svislé poloze. Je pravděpodobné, že se bude příslušenství rozšiřovat a očekávat můžeme například powerbanky, nebo magnetické peněženky.

Kdy telefony vyjdou?

Oficiální datum premiéry nových Pixelů 10 prozatím není známé. Představení by se ale mělo odehrát koncem srpna, konkrétněji 20. srpna 2025 a předobjednávky by měly být otevřeny ve stejný den. Očekáváme, že Google ohlásí datum své nadcházející premiérové akce již brzy.

Zdroj: Android Authority