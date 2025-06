One UI 8 zamíří i na nejlevnější telefon od Samsungu

One UI 8 Beta | foto: Nicholas Sutrich / Android Central

One UI 8 zamíří na spoustu telefonů, včetně levných modelů řady Galaxy A. Máme seznam zařízení, která se pravděpodobně dočkají vyhlížené aktualizace.

One UI 8 má Samsungu zlepšit reputaci

Samsung sice ještě nedokončil aktualizace na systém One UI 7, který je postavený na Androidu 15, nicméně další verze se blíží svému vydání. Očekávané One UI 8 vycházející z Androidu 16 již vstoupilo do beta programu a vydání stabilní verze se kvapem přibližuje.

Pro Samsung se aktuálně jedná o poměrně důležitou věc, protože rychlé a bezchybné vydání tohoto nového systému mu může vylepšit jeho poměrně dost pošramocenou pověst. O to se postaraly opožděné, chybové a notně nedotažené aktualizace na aktuální verzi One UI 7.

S každou novou verzí systému se ale samozřejmě dostane několik telefonů na konec své cesty, což znamená, že už další verzi One UI nedostanou. Oficiální seznam kompatibilních telefonů prozatím není znám, ale můžeme si je odvodit s ohledem na aktualizační politiku firmy.

Nový systém pro vlajky i střední třídu

Nová verze systému One UI 8 zamíří nejenom na vlajkové modely Galaxy S a skládačky Galaxy Z, ale i na telefony v rámci řady Galaxy A. Ta je pro Samsung neméně důležitá, protože se jedná o dostupné přístroje střední třídy a víceméně tvoří páteř jeho prodejů.

Telefony řady Galaxy A, které dostanou One UI 8:

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A16 (LTE/5G)

Galaxy A15 (LTE/5G)

Galaxy A06 (LTE/5G)

Jak můžete vidět, nejstaršími telefony v rámci řady Galaxy A budou modely z roku 2022 – trojice Galaxy A33, A53 a A73. Potěšující je určitě i fakt, že se na One UI 8 může těšit i ultra-levný model Galaxy A06, který stojí v Česku okolo 2,5 tisíce korun a je to nejlevnější nový telefon Samsung.

Kdy One UI 8 vyjde?

Samsung prozatím oficiálně neoznámil, kdy začne aktualizace na One UI 8 posílat k prvním uživatelům, ale mělo by se tak začít dít někdy v průběhu léta.

Prvními telefony, které na tomto systému poběží z krabice, budou skládačky Galaxy Z Fold 7 a Flip 7. Ty dorazí v průběhu července a první aktualizace se tedy do světa rozletí až někdy po jejich premiéře.

