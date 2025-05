Vyšlo nové One UI 8. Samsung si chce napravit reputaci, Češi mají zatím smůlu

Samsung překvapivě rychle vydal beta verzi One UI 8 postavenou na Androidu 16. Zatím je dostupná pro řadu Galaxy S25 v Koreji, USA a Evropě.

One UI 8 míří na první telefony

Je to až neuvěřitelné, ale po obrovských problémech s One UI 7 dokázal Samsung přinést další verzi svého systému, tedy One UI 8, na první telefony v rekordně krátké době. Aktualizace na One UI 7, které vychází z Androidu 15, ještě ani nejsou dokončeny a první zájemci si na svých telefonech Samsung již můžou vyzkoušet One UI 8 postavené na Androidu 16.

Samozřejmě se nejedná o ostrý provoz, ale beta verzi a k dispozici je pro majitele nejvýše postavených telefonů značky, tedy řady Galaxy S25. Beta verze se prozatím dostává do oběhu v Jižní Koreji, což je logické, a dále potom v USA a také v Evropě. Na starém kontinentu ji dostali k dispozici uživatelé v Německu a Velké Británii.

Jedná se o úplně první beta sestavení a prvotní náhled na to, jak bude One UI 8 postavené na Androidu 16 vypadat. Aktualizace je poměrně velká, její velikost čítá 3,38 GB a obsahuje květnovou bezpečnostní záplatu. Beta se postupně dostane pravděpodobně do vícero zemí, protože Samsung ji bude chtít dostat k co možná nejvíce uživatelům.

One UI 8.0 beta | foto: Sammobile

Efektivnější systém zaměřený na AI

Beta One UI 8 obsahuje poměrně dost zajímavých novinek a samozřejmě se ve velké míře opírá o umělou inteligenci. Samsung chce dosáhnout co možná nejpřirozenější komunikace s AI, která lépe porozumí tomu, na co se díváte, nebo co sledujete. Mírně přepracované uživatelské rozhraní má za úkol zvýšit každodenní produktivitu a efektivitu.

Vylepšení se dočkaly nové funkce Now Bar a Now Brief, které nabídnou ještě více informací a podpoří tak každodenní rutinu uživatele. Stejně jako předchozí verze systému One UI, i nejnovější sestavení nabízí možnost zpracování dat pro AI i jen v rámci zařízení a nikoliv na cloudu, což zvyšuje ochranu osobních údajů.

Kromě vylepšené AI se můžou uživatelé One UI 8 těšit i na nové, intuitivní nástroje navržené tak, aby co možná nejvíce zpříjemnili každodenní činnosti a zážitky s telefonem. Za zmínku stojí například vylepšená technologie Auracast postavená na Bluetooth LE, která bude v rámci One UI 8 podporovat připojení více zařízení pomocí QR kódu.

První telefony s One UI 8 již v létě

V Česku oficiálně beta One UI 8 dostupná není a zřejmě ani nebude. Nainstalovat ji na tuzemské telefony pravděpodobně bude možné, ale jen na vlastní riziko a rozhodně se nebude jednat o snadnou záležitost. První telefony, které dostanou finální sestavení, budou nové skládačky Galaxy Z Fold 7 a Flip 7 a poté se začnou rozjíždět tradiční aktualizace starších přístrojů.

zdroj: Samsung Newsroom