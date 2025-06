Nothing připravuje nejvíc cool sluchátka současnosti. Dorazí již za pár dnů

Nothing Headphone (1) | foto: Nothing Fan Blog

Nothing 1. července představí kromě nového telefonu i svá první sluchátka přes hlavu Headphone (1), která zaujmou designem i zvukem od KEF.

Nothing připravuje nová sluchátka

Mladá britská firma Nothing, za kterou stojí Carl Pei, se připravuje na velký den. Již 1. července představí svou novou vlajku v podobě modelu Nothing Phone (3) a to rozhodně nebude vše. Kromě tohoto očekávaného telefonu se dočkáme i nových sluchátek.

Právě se sluchátky vykročil startup Nothing do velkého světa a sluchátka Ear (1) představoval jeho první produkt vůbec. Jejich signifikantním prvkem byl částečně průhledný design, který tato mladá společnost implementovala i na ostatní své produkty a z tohoto prvku se stal její poznávací znak.

V oblasti sluchátek patří Nothing již mezi etablované výrobce, nicméně se svým dalším produktem vstoupí do nových vod. Nová sluchátka Headphone (1), která dorazí spolu s telefonem Phone (3), totiž nabídnou konstrukci přes hlavu, což bude pro tuto firmu prvotina.

Nejvíc cool sluchátka na trhu?

Sluchátka s konstrukcí přes hlavu jsou poměrně populární a model Nothing Headphone (1) se postaví čelem například prémiovým Apple AirPod Max. Nejnovější únik je ukázal naživo a vypadá to, že se bude jednat o možná nejvíce cool sluchátka na trhu.

Samozřejmě dorazí s částečně transparentním designem, jenž je aplikován na náušníky a ty na první pohled zajmou také dvoudílnou konstrukcí. Jejich základna na první pohled působí, jako by byla kovová a obsahuje trojici tlačítek – dvě na boku a jedno na vnější straně.

Horní část s transparentním designem je plastová a zdá se, že konstrukci nebude možné složit. Na jednom snímku jsou sluchátka připojena kabelem, takže je možné, že nabídnou jak bezdrátové, tak drátové (přes 3,5mm jack) připojení. Může se ale také jednat o nabíjecí kabel.

Kvalitní zvuk a zajímavá cena

Představitelé firmy Nothing již prozradili, že sluchátka Headphone (1) vyvíjí ve spolupráci s britskou audio firmou KEF, takže očekávám kvalitní a dobře vyladěný zvuk. Jejich cena by se měla na evropském trhu pohybovat okolo 300 euro (7 450 korun).

Zdroj: Nothing Fan Blog / Instagram