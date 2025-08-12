Tyto mobily nedoporučujeme: Vypadají skvěle, ale nevyplatí se

Zorientovat se v záplavě nabízených telefonů na trhu není jednoduché. Připravili jsme proto výběr modelů, kterým se teď určitě vyhněte obloukem.
Výběr nového telefonu není nic snadného
Pokud jste již někdy vybírali nový telefon, což jste už určitě dělali, tak jistě víte, že to není nic snadného. Na trhu je obrovská nabídka všemožných modelů, a pokud nemáte neomezený rozpočet a nejdete po nejvýše postavených vlajkových telefonech, chce to dát si s výběrem trochu na čas.
My vám většinou přinášíme různé tipy na telefony, které stojí za koupi a které byste neměli při výběru přehlédnout. Dnes to ale uděláme úplně naopak a namísto doporučení ke koupi vám ukážeme telefony, které k zakoupení rozhodně nedoporučujeme.
Někdy je to kvůli tomu, že se již blíží další generace, která bude výrazně lepší a někdy kvůli tomu, že hardware úplně neodpovídá ceně. Do našeho výběru se sice dostaly telefony, u kterých byste to možná úplně nečekali, ale své místo v něm si „zasloužily“. Které to jsou?
Začneme tímto referenčním telefonem od Googlu, který by byl za určitých okolností spíše tipem ke koupi. Jenže to by nesměla být za rohem nová generace v podobě Pixelů 10, která přinese několik opravdu znatelných vylepšeních. Jedním z těch hlavních bude příchod teleobjektivu a nabíjení Qi2.
Díky němu bude možné používat nové příslušenství v podobě magnetických nabíječek, ale určitě se dočkáme i praktických prvků, jako jsou například peněženky, či powerbanky. Přední hvězdou nových Pixelů 10 by ale měl být procesor Tensor G5, o kterém se rozepíši níže.
Google Pixel 9 Pro a 9 Pro XL
Ze stejného důvodu nemůžeme doporučit ani výše postavené Pixely 9 Pro a Pro XL, za jiných okolností jedny z nejlepších telefonů na trhu. Jejich nástupci, kteří dorazí příští týden, dostanou již zmíněné, do konstrukce integrované magnety po vzoru technologie MagSafe a také nový procesor.
Tensor G5 by měl být první procesor pro Pixely vyráběný 3nm litografií a namísto Samsungu ho pro Google vyrobí TSMC. Očekává se výrazný nárůst výkonu, lepší efektivita a ne tak energeticky náročný provoz. Zkrátka zlepšení po všech stránkách a dohnání konkurence.
Samsung Galaxy S25 Edge
I když se u nás tento nejtenčí Samsung a aktuálně nejtenčí telefon na trhu oficiálně neprodává, sehnat jde. A to navíc za příznivé ceny. Proč ho tedy nekoupit? Telefon má problémy s přehříváním, chybí mu teleobjektiv, má pomalé nabíjení a výdrž na baterii je mizerná.
Ano, Galaxy S25 Edge je výborně zpracovaný a velmi elegantní telefon. Vlastně je to jeden z nejstylovějších přístrojů na trhu, ale forma zde trochu zvítězila nad obsahem. Extrémně tenké konstrukci bylo pořízeno vše a finální výsledek tedy není žádná velká sláva.
Samsung Galaxy A36
A ještě jednou Samsung. Dá se předpokládat, že až bude Samsung počítat „zajíce po honu“, bude model Galaxy A36 jeden z jeho nejprodávanějších telefonů v rámci roku. Má k tomu dobré předpoklady v podobě například kvalitního AMOLED displeje, či solidní výdrže.
Má ale také dva nedostatky, kvůli kterým ho doporučit nemůžeme. Procesor Snapdragon 6 Gen 3 je skromného výkonu a jeho ne úplný dostatek je bohužel patrný i při běžné činnosti, jako je třeba spouštění aplikací. Druhým je pak nesmírně pomalá čtečka otisků, což dokáže otrávit používání.