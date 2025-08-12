Logo Mobilizujeme.cz

Unikátní televize Samsung: Má technologii Micro RGB s dokonalou přesností barev

Ondřej Koníček
Samsung Micro RGB televizor | foto: Samsung
Samsung představil první Micro RGB televizi na světě s extrémně přesnými barvami a velkou 115” úhlopříčkou. Technologie míří na luxusní segment.

Samsung představuje pokrokový televizor

Samsung patří mezi přední výrobce displejů a platí také za velké jméno ve světě televizorů. Tak velké, že je globální jedničkou a vloni držel jihokorejský gigant takřka třetinu trhu. Z jeho dílen nyní dorazil nový televizor, který je v mnoha směrech opravdu pokrokový.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Jedná se o první televizor na světě, který je postavený na technologii Micro RGB a cílem této novinky je nastavit v segmentu luxusních televizorů nové standardy. Hlavně ty, co se týkají přesnosti barev, což je aspekt, ve kterém by měla tato technologie vynikat.

Micro RGB využívá k podsvícení, které se nachází za panelem, diody typu RGB micro LED a každá z nich je menší než 100 mikrometrů. To umožňuje zcela bezkonkurenční přesnost nastavení a díky tomu se může Micro RGB pochlubit extrémně přesným barevným podáním i kontrastem.

Samsung Micro RGB televizor | foto: Samsung
Čtěte také: Zrychlete svou chytrou televizi. 6 tipů, které musíte vyzkoušet ještě dnes

Optimalizace v reálném čase

Součástí televizoru je také technologie Micro RGB AI engine, která se stará o analýzu každého snímku v reálném čase, a na základě toho poté upravuje obraz. Jiná funkce, Micro RGB Color Booster Pro, zase vylepšuje barvy, aby byly co nejživější.

Co se pak týče oné proklamované přesnosti barev, tak televizor Micro RGB dosahuje 100% pokrytí mezinárodního standardu BT.2020. Od německého institutu pro certifikaci elektroniky VDE pak tato novinka navíc získala v této oblasti oficiální certifikaci.

Mimo technologie zaměřené na barevné podání je televizor vybaven také virtuálním asistentem Bixby, kterého pohání umělá inteligence Samsung Vision AI. Dále stojí za zmínku bezpečnostní systém Knox a operační systém Tizen, který se může těšit na podporu o délce 7 let.

Cena a dostupnost

Televizor Samsung Micro RGB byl představen s obří úhlopříčkou 115 palců, nicméně k dispozici bude i v jiných velikostech. Po debutu v Jižní Koreji se vydá na trh do Ameriky a v plánu je také uvedení na globální trhy. Ceny prozatím bohužel zůstávají neznámé.

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

