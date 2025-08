Sluchátka od Xiaomi, která budou rychle pryč. Mají ANC a stojí sotva pár korun

Hledáte levná bezdrátová sluchátka, která skvěle hrají a mají ANC? Model Redmi Buds 6 Lite od Xiaomi teď pořídíte za pouhých 337 korun.

Pořiďte si cenový hit od Xiaomi

Pokud sháníte povedená a kvalitní sluchátka, ale nechcete za ně platit majlant, dáme vám tip na jeden zajímavý model. Tím jsou sluchátka Redmi Buds 6 Lite od Xiaomi, která platí ve své kategorii mezi ty nejpopulárnější, a to právě díky výhodnému poměru cena / výkon.

Nyní se navíc dají sehnat v akci za opravdu bezkonkurenční cenu, což z nich dělá pravděpodobně ta nejvýhodnější sluchátka na trhu. A co vlastně Redmi Buds 6 Lite umí? No, docela dost, a kromě velmi dobré výbavy si uživatelé užijí i elegantní design a nějakou tu odolnost.

Ta samozřejmě není na takové úrovni, jako u dražších sluchátek, ale krytí IP54 v této cenové relaci bohatě stačí a zaručí základní odolnost proti vniknutí tekutin i prachu. Samotná sluchátka mají tradiční konstrukci se silikonovým špuntem do ucha a stopkou.

Redmi Buds 6 Lite | foto: Xiaomi

Čtěte také: Nová Bluetooth sluchátka za pár korun. Mají styl, jsou odolná a vydrží až 48 hodin

Levnější ANC neseženete

Hlavním prvkem výbavy těchto sluchátek je technologie aktivního potlačení okolního ruchu, tedy ANC. To zvládne odfiltrovat okolní ruchy do intenzity až 40 dB a jasný a čistý zvuk si tak užijete i v prostředí, kde by to nebylo normálně možné – například ve vlaku, nebo na rušné ulici.

Sluchátka podporují hovory přes připojený telefon, takže jsou vybaveny vestavěnými mikrofony a u nich se stará o potlačení hluku umělá inteligence. Kvalitní zvukový projev pak zaručí velký, 12,4mm dynamický reproduktor s titanovou úpravou.

Sluchátka dále podporují kódování AAC a neschází ani funkce Google Fast Pair, takže stačí otevřít kryt nabíjecí krabičky a máte spárováno. O propojení s telefonem se stará Bluetooth 5.3 a celková výdrž (sluchátka + nabíjecí pouzdro) může čítat až 38 hodin (s vypnutým ANC).

Cena a dostupnost

Doporučená cena těchto povedených sluchátek čítá 599 korun, nicméně na polském tržišti Allegro, které se těší v Česku vysoké popularitě, jsou aktuálně k dispozici jen za 337 korun. Tato bezkonkurenční cena platí pro černou variantu a poštovné do Česka vychází na 49 korun.