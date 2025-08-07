Na Netflix míří filmový hit z české produkce. V kinech byl teprve nedávno

Netflix přináší nejúspěšnější český film letošního roku. Vyšehrad Dvje s oblíbeným hrdinou Juliusem Lavickým alias Lavim vyjde 15. srpna.
Šílená komedie Vyšehrad Dvje
Čeští filmaři čas od času vypustí do kin snímek, jenž se stane opravdovým hitem. Přesně takový osud potkal i šílenou komedii Vyšehrad Dvje, jenž zažil premiéru 17. dubna 2025.
Po několika měsících už česká komedie míří i na stream. Mnozí by možná čekali, že jako první se podívá na Oneplay, které se ještě jako Voyo podílelo na financování snímku.
Oneplay nicméně filmový megahit nezískalo a místo toho Vyšehrad Dvje míří na konkurenční Netflix. Zde bude ke shlédnutí už v pátek 15. srpna a kromě toho zde můžete vidět i první díl Vyšehrad Fylm. Ten je ale i na HBO Max a Oneplay.
Šílená fotbalová komedie
Projekt Vyšehrad vznikl před několika lety jako krátký seriál, který byl vysílán na internetové televizi Obdob. V roce 2022 poté vznikl celovečerní snímek Vyšehrad Fylm, jenž zaznamenal velký úspěch a bylo jasné, že dorazí i druhý díl.
Film Vyšehrad Dvje tedy navazuje přesně tam, kde skončil první snímek. Opět se setkáváme s oblíbeným hrdinou Juliusem Lavickým alias Lavim, jenž se stěhuje za fotbalem do Anglie.
Zde to ale nevyjde a tak se vrací do Česka, kde o něj bohužel zájem není. Pokusí se tedy restartovat kariéru na vesnici. Celý snímek doprovází humorné hlášky a scény zahnané do extrému.
Nechybí ale ani megalomanské výzvy a film se například natáčel i v Argentině. I přes velký úspěch v kinech se ovšem filmu moc nedaří v hodnocení a například od diváků získal na ČSFD jen 54 %. Pokud jste ale fanoušky Laviho a Vyšehradu, dostanete pořádnou nálož humoru.
Nejúspěšnější český film letošního roku
Tvůrcům Martinovi Koppovi a Jakubovi Štáfkovi, jenž mimo jiné ztvárňuje hlavní postavu, se tedy podařilo vytvořit opravdový hit. To potvrzují i čísla. V kinech snímek navštívilo přes 450 tisíc diváků a vydělal skvělých 90 milionů korun.
Filmu Vyšehrad Dvje se podařilo obstát i v zahraniční konkurenci. Více diváků do kin v Česku letos dotáhnul jen snímek Minecraft film. Tento snímek vidělo v kinech přes 800 tisíc diváků a přemožitele bude letos hledat jen těžce.