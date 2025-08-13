Logo Mobilizujeme.cz

Google odhalil nový skládací mobil týden před premiérou. Jak se vám líbí?

Ondřej Koníček
Google Pixel 10 Pro Fold | foto: Google
Google Pixel 10 Pro Fold | foto: Google

Google Pixel 10 Pro Fold se ukazuje na oficiálním videu od výrobce. Vypadá skvěle, ale otazník se vznáší nad dostupností v Česku.

Nové Pixely již klepou na dveře

Za týden, přesněji 20. srpna 2025, představí Google již desátou generaci svých referenčních telefonů Pixel. Ta dorazí v již víceméně tradičním sestavení v podobě základního Pixelu 10, dvojice vlajek Pixel 10 Pro / Pixel 10 Pro XL a dočkáme se i skládačky Pixel 10 Pro Fold.

A právě tento model, který bude ze všech novinek tím nejzajímavějším, nyní Google poprvé oficiálně ukázal. Stalo se tak v krátkém videu, které vyhledávací gigant zveřejnil na svém hlavním YouTube kanálu. Na co se tedy můžeme těšit?

Stejně jako všechny očekávané telefony, i Pixely 10 sužují rozsáhlé úniky informací a ty postihly také skládačku Fold. Minimálně co se designu týče se tyto úniky nemýlily a vzhled této nové skládačky byl odhadnut na výbornou – nový skládací Pixel bude vypadat jako jeho předchůdce.

Proč měnit něco, co funguje

Designéři Googlu si u nové generace Pixelů zřejmě vybírali dovolenou ve velkém, protože, až na základní Pixel 10, vypadají všechny zbývající modely stejně, jako předchůdci. Jejich design je ale obecně považován za velmi povedený, takže proč měnit něco, co se povedlo a funguje?

Platí to i pro Pixel 10 Pro Fold, který byste na první pohled od aktuálního modelu snad ani nepoznali. Dočkám se tedy stejného fotomodulu se dvěma segmenty umístěnými pod sebou a video odhaluje také stejné umístění vnitřní selfie kamerky v pravém horním rohu.

Google mohl trochu zapracovat alespoň na vnitřním rámečku displeje, které je opět poměrně široký. Video bohužel nezmiňuje žádné specifikace, takže můžeme pouze odhadovat, zda se opravdu dočkáme první skládačky s krytím dle normy IP68, jak bylo v rámci několika úniků avizováno.

Dostane se skládací Pixel i do Česka?

Google představí skládací Pixel 10 Pro Fold, ale i ostatní členy nové řady Pixel 10, již za týden, 20. srpna 2025. Akce „Made by Google“ odstartuje v 1:00 PM východního času (19:00 u nás) a uvidíme, zda se skládací Pixel dostane konečně i do Česka. Své příznivce by si u nás určitě našel.

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

