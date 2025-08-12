Apple si patentoval futuristický iPhone. Nic podobného jsme ještě neviděli

Nový patent Applu odhaluje futuristický iPhone tvořený dvěma skleněnými díly s displejem na všech stranách. Jde o odvážný koncept budoucnosti.
Apple a další jeho patent
Jak známo, velcí technologičtí hráči chrlí každoročně obrovské množství všemožných patentů. Pro jistotu si nechávají patentovat skoro vše, co se v hlavách inženýrů urodí a jen velmi malá část z toho se poté dostane nějakým způsobem do reálného nasazení. Apple není v tomto směru výjimkou.
Jeho nejnovější patent ukazuje, kam by se mohly v budoucnosti vydat telefony iPhone. Apple a jeho obliba skla je známá a s novým iOS 26, který je postavený okolo prvku Liquid Glass, to jen potvrdil. A už Jony Ive v minulosti naznačoval, že by se mu líbil iPhone jako jeden kus skla.
Ive pro Apple již nepracuje, ale je evidentní, že myšlenka na skleněný iPhone z hlav inženýrů Apple zcela nevymizela. Nejnovější patent giganta z Cupertina totiž vyobrazuje právě zařízení, které by mohlo být oním skleněným iPhonem.
Tento patent zobrazuje telefon, který je složený ze dvou hlavních skleněných částí a ty dohromady tvoří skleněný kryt. Tyto dvě části zapadají do sebe, v konečném důsledku je tedy celá konstrukce skleněná a výsledek vypadá velmi zajímavě.
Přední panel, který tvoří čelní stranu, se po stranách mírně ohýbá a podél těchto okrajů se sklo liší tloušťkou. Některé části jsou tenčí, některé silnější a to vytváří velmi elegantní křivku zařízení. Druhý panel se připevňuje k přednímu a doplňuje tak celou konstrukci.
Tyto dvě části vytváří hladký šestistranný skleněný obal, který obklopuje vnitřní hardware telefonu a drží vše uvnitř. Použité sklo je čiré, takže i když se konstrukce skládá ze dvou částí, vypadá, jako by byla z jednoho kusu skla. Rozhodně se jedná o zajímavý počin.
Displej okolo celé konstrukce
Tento patent dále ukazuje dotykový displej ne pouze na přední straně, jak bývá zvykem, ale na všech šesti plochách, tedy i na těch bočních. Obsah by se tedy mohl zobrazovat na všech stranách zařízení a každá část telefonu by byla citlivá na dotyk.
Samozřejmě není pravděpodobné, že by Apple podobný telefon v nějaké dohledné době vyrobil, ale je dobré vidět, že má určitou vizi tohoto typu. Kalifornský gigant je zvyklý posouvat hranice ve všech možných oblastech a je možné, že v budoucnu se k podobnému telefonu opravdu propracuje.