Logo Mobilizujeme.cz

Apple si patentoval futuristický iPhone. Nic podobného jsme ještě neviděli

Ondřej Koníček
Skleněný iPhone | foto: ChatGPT
Skleněný iPhone | foto: ChatGPT

Nový patent Applu odhaluje futuristický iPhone tvořený dvěma skleněnými díly s displejem na všech stranách. Jde o odvážný koncept budoucnosti.

Apple a další jeho patent

Jak známo, velcí technologičtí hráči chrlí každoročně obrovské množství všemožných patentů. Pro jistotu si nechávají patentovat skoro vše, co se v hlavách inženýrů urodí a jen velmi malá část z toho se poté dostane nějakým způsobem do reálného nasazení. Apple není v tomto směru výjimkou.

Samsung Galaxy Z Fold 7Samsung Galaxy Z Fold 7

Jeho nejnovější patent ukazuje, kam by se mohly v budoucnosti vydat telefony iPhone. Apple a jeho obliba skla je známá a s novým iOS 26, který je postavený okolo prvku Liquid Glass, to jen potvrdil. A už Jony Ive v minulosti naznačoval, že by se mu líbil iPhone jako jeden kus skla.

Ive pro Apple již nepracuje, ale je evidentní, že myšlenka na skleněný iPhone z hlav inženýrů Apple zcela nevymizela. Nejnovější patent giganta z Cupertina totiž vyobrazuje právě zařízení, které by mohlo být oním skleněným iPhonem.

Patent Applu na skleněný iPhone | foto: Phone Arena
Patent Applu na skleněný iPhone | foto: Phone Arena

Čtěte také: Funkce, o které se může majitelům iPhonu jen zdát. Android ji má už roky

Skleněný iPhone jako realita?

Tento patent zobrazuje telefon, který je složený ze dvou hlavních skleněných částí a ty dohromady tvoří skleněný kryt. Tyto dvě části zapadají do sebe, v konečném důsledku je tedy celá konstrukce skleněná a výsledek vypadá velmi zajímavě.

Přední panel, který tvoří čelní stranu, se po stranách mírně ohýbá a podél těchto okrajů se sklo liší tloušťkou. Některé části jsou tenčí, některé silnější a to vytváří velmi elegantní křivku zařízení. Druhý panel se připevňuje k přednímu a doplňuje tak celou konstrukci.

Tyto dvě části vytváří hladký šestistranný skleněný obal, který obklopuje vnitřní hardware telefonu a drží vše uvnitř. Použité sklo je čiré, takže i když se konstrukce skládá ze dvou částí, vypadá, jako by byla z jednoho kusu skla. Rozhodně se jedná o zajímavý počin.

Displej okolo celé konstrukce

Tento patent dále ukazuje dotykový displej ne pouze na přední straně, jak bývá zvykem, ale na všech šesti plochách, tedy i na těch bočních. Obsah by se tedy mohl zobrazovat na všech stranách zařízení a každá část telefonu by byla citlivá na dotyk.

Samozřejmě není pravděpodobné, že by Apple podobný telefon v nějaké dohledné době vyrobil, ale je dobré vidět, že má určitou vizi tohoto typu. Kalifornský gigant je zvyklý posouvat hranice ve všech možných oblastech a je možné, že v budoucnu se k podobnému telefonu opravdu propracuje.

Zdroj: Phone Arena

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Samsung Galaxy Watch 8Samsung Galaxy Watch 8

Nejnovější články

Unikátní televize Samsung: Má technologii Micro RGB s dokonalou přesností barev
Ondřej Koníček

Unikátní televize Samsung: Má technologii Micro RGB s dokonalou přesností barev

Tyto mobily nedoporučujeme: Vypadají skvěle, ale nevyplatí se
Ondřej Koníček

Tyto mobily nedoporučujeme: Vypadají skvěle, ale nevyplatí se

V Číně už se prodává iPhone 17 Pro. Je to ale bohapustá kopie s Androidem
Ondřej Koníček

V Číně už se prodává iPhone 17 Pro. Je to ale bohapustá kopie s Androidem

Úžasný pomocník na zahradu. Robotická sekačka z Lidlu je teď za pakatel
Richard Šimáček

Úžasný pomocník na zahradu. Robotická sekačka z Lidlu je teď za pakatel

Waze přestává fungovat na starších telefonech. Dotkne se konec podpory i vás?
Tomáš Rajnoch

Waze přestává fungovat na starších telefonech. Dotkne se konec podpory i vás?

Bude muset Apple udělat ze zaměstnanců milionáře, aby si je udržel?
Tomáš Rajnoch

Bude muset Apple udělat ze zaměstnanců milionáře, aby si je udržel?

Youtuber žalovaný Applem vyzradil další tajné informace o iPhonech 17
Ondřej Koníček

Youtuber žalovaný Applem vyzradil další tajné informace o iPhonech 17

Ukončení podpory Windows 10 je prý protizákonné. Microsoft čelí žalobě
Ondřej Koníček

Ukončení podpory Windows 10 je prý protizákonné. Microsoft čelí žalobě

Bitcoin útočí na nový rekord, investoři by měli zpozornět
Luboš Srb

Bitcoin útočí na nový rekord, investoři by měli zpozornět