Apple tak na 99 % představí nový iPhone 17 a další novinky v úterý 9. září

Na internet uniklo datum představení nových telefonů řady Apple iPhone 17. Konkrétní den omylem prozradil jeden z německých mobilních operátorů.

Kdy vyjdou nové iPhony?

O tom, kdy budou představeny nové modely řady iPhone 17, se spekuluje již několik měsíců a s blížící se premiérou pochopitelně spekulace sílí. Několik věcí je ale již jistých, jako třeba to, že Apple představí své nové telefony v září a že se tak stane v jeho druhém týdnu.

To znamená období od 8. do 12. září, ze kterého ale můžeme s klidem vyloučit poslední dva dny, tedy čtvrtek, 11. září a pátek, 12. září. Apple v pátek nové produkty nepředstavuje a na čtvrtek připadá výročí teroristického útoku na Spojené státy, takže to žádná akce tohoto typu také nehrozí.

To znamená, že možná data jsou 8. září, 9. září, nebo 10. září, tedy pondělí, úterý či středa. Nejnovější odhad premiéry iPhonů 17 nyní dorazil z Německa, kde údajně konkrétní den omylem prozradil jeden z tamních mobilních operátorů.

iPhone 17 Pro Max | foto: Sonny Dickson

Premiéra dle zaběhlých tradic

Dle tohoto zdroje představí Apple své očekávané novinky 9. září 2025, tedy v úterý. To je pro kalifornského giganta víceméně tradiční den a v úterý v minulosti představil řady iPhone 12, iPhone 13 a iPhone 15. Jen iPhony 14 byly představeny ve středu a iPhony 16 v pondělí.

O týden později v pátek, tedy 19. září 2025, se nové telefony iPhone 17 dostanou do prodeje přes oficiální Apple Store a autorizované prodejce. S nadcházející generací čeká uživatele poměrně velká změna ve složení celé řady v podobě ukončení výroby modelu Plus a jeho nahrazení tenkou verzí Air.

Ten bude nejtenčím iPhonem všech dob a pravděpodobně i nejtenčím telefonem pro aktuální mobilní sezónu. V rámci složení nabídky iPhonů se jedná o již třetí změnu za posledních pět let. Neúspěšnou verzi Mini nahradil v roce 2022 model Plus, který tedy po třech letech také končí.

Jaké další novinky můžeme čekat?

Na této velké události nedorazí jen nové iPhony 17, ale i další várka nové elektroniky. S velkou pravděpodobností se dočkáme další, v pořadí již jedenácté generace hodinek Apple Watch a mluví se také o třetí generaci sluchátek AirPods Pro. Rozhodně se tedy máme na co těšit.

Zdroj: iPhone Ticker