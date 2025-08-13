Logo Mobilizujeme.cz

YouTube začíná ověřovat věk uživatelů. Češi se nového omezení zatím nemusí bát

Ondřej Koníček
YouTube na mobilu | foto: Luboš Srb
Umělá inteligence počínaje dneškem začíná odhadovat věk uživatelů YouTube a v případě podezření nezobrazí obsah vhodný pro uživatele nad 18 let.

Ověření věku míří do YouTube

Před nedávnem ve Velké Británii vstoupil v platnost nový zákon regulující návštěvu stránek s lechtivým obsahem. Uživatelé se musí prokázat věkem, a to přes sken obličeje a tento ověřovací prvek se rozšířil i na velké sociální sítě (Reddit, Discord, Grindr a X).

Podobnou technologii nyní zavádí největší platforma s videoobsahem na světě, YouTube. Počínaje dneškem (13. srpna 2025) bude YouTube pomocí umělé inteligence odhadovat věk uživatele a určovat, zda vám již bylo 18 let, nebo ještě ne.

Na základě toho pak aplikuje na účet uživatele odpovídající nastavení. Umělá inteligence samozřejmě není bezchybná, a pokud například určí uživateli věk pod 18 let a nebude to pravda, uživatel může toto rozhodnutí zpochybnit průkazem totožnosti, nebo kreditní kartou.

Aplikace YouTube na iPhonu | foto: 9to5Google
Čtěte také: Austrálie zakazuje YouTube dětem, ostatní země se možná brzy přidají

Jak umělá inteligence odhaduje věk?

Tato nová funkce byla ohlášena již minulý měsíc a umělá inteligence v rámci YouTube využívá k určení věku několik faktorů. Mezi ně patří například zvyklosti týkající se sledování, historie vyhledávání na YouTube a také doba, po kterou je účet aktivní.

Tento proces se bude týkat všech účtů na YouTube bez ohledu na to, jaké datum narození bylo při registraci zadáno. V případě, že umělá inteligence určí nižší věk než 18 let, uživatel dostane o této skutečnosti oznámení, vůči kterému se ale může odvolat a svůj věk prokázat.

U účtů uživatelů mladších 18 let nastaví YouTube pravidla a povolí funkce, které jsou pro daný věk vhodné. K dispozici samozřejmě nebudou videa, která jsou určena pro uživatele starší 18 let a aktivují se také funkce digitální pohody (upozornění na přestávku či připomenutí spánku).

Ověření věku prozatím jen v USA

Funkce ověření věku s pomocí umělé inteligence tedy začíná platit dnes, 13. srpna 2025, nicméně prozatím pouze v USA. Je ale velmi pravděpodobné, že se postupem času rozšíří i do jiných zemí a zcela jistě se této bezpečnostní vrstvy dočkáme také v Česku. Situaci budeme i nadále sledovat.

Zdroj: Android Authority

