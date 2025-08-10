Mobil s nejlepší baterií: Češi netuší, že za méně než 5000 Kč pořídí hotový zázrak

Hledáte telefon s nejlepší výdrží baterie? Máme pro vás tip, který nezklame. Nové Redmi 15 5G zaujme kapacitou 7 000 mAh a skvělým poměrem cena / výkon.
Telefon, který nadchne svou výdrží
V poslední době se výrobci, hlavně ti z Číny, zaměřují na kapacitu baterií ve svých telefonech. Velikost 5000 mAh, která byla nedávno brána jako standard, aktuálně platí za podprůměr a novým standardem se stává 6000 mAh. I to je ale meta, která je čím dál častěji překonávána.
Nejnovější telefon od Xiaomi v podobě modelu Redmi 15 5G aspiruje na přístroj s nejlepší výdrží na trhu. Minimálně tedy ve své cenové hladině, nicméně vzhledem k relativně úspornému hardwaru by mohl v této oblasti potrápit i přístroje s většími bateriemi.
Těch ale na českém trhu stejně moc nebude, protože akumulátor s objemem 7000 mAh, což je přesně kapacita, kterou nové Redmi 15 5G nabízí, se moc nevidí. V kombinaci s energeticky nepříliš náročnými komponenty, slušnou výbavou a příznivou cenou, má výrobce zaděláno na bestseller.
Drátové nabíjení disponuje výkonem 33 W, což je v rámci této cenové hladiny akceptovatelné a Redmi 15 5G potěší i reverzním drátovým nabíjením o výkonu 18 W. Vzhledem k obří baterii tak může posloužit v případě potřeby jako powerbanka se slušnou zásobou.
Redmi 15 5G disponuje kompletně plastovou konstrukcí a neschází mu ani zvýšená odolnost, a to v podobě základního krytí IP64. V rámci třídy se opět jedná o postačující hodnotu. Na čelní straně se pak nachází obří displej s úhlopříčkou 6,9 palce a FullHD+ rozlišením.
Jedná se o IPS panel, takže nemůžeme očekávat tak výrazné barvy a vysoký jas, jako u AMOLED displejů, ale tato technologie je zase výrazně úspornější a má kladný vliv na celkovou výdrž. Maximální porce jasu čítá 700 nitů a displej je s obnovovací frekvencí 144 Hz pořádně rychlý.
O pohon tohoto telefonu, který je, obří baterii navzdory, tlustý pouze 8,55 mm, se stará čipová sada Snapdragon 6s Gen 3 od Qualcommu. Ten je energeticky vcelku nenáročný a nabízí solidní výkon, takže se jeví jako ideální volba. Operační paměť má kapacitu 4 GB RAM a vnitřní úložiště 128 GB.
Fotoaparát na zádech se na první pohled jeví jako trojitý, ale ve skutečnosti je použitelný jen jeden snímač s rozlišením 50 Mpx, který doplňuje doprovodný senzor. Fotoaparát je vybaven ostřením PDAF a selfie kamerka disponuje rozlišením 8 Mpx.
Cena a dostupnost
Redmi 15 5G s monstrózní baterií o kapacitě 7000 mAh a pravděpodobně nejlepší výdrží na trhu se může pochlubit také výborným poměrem cena / výkon. V Česku vychází na 4 990 korun a seženete ho u populárního prodejce Mobil Pohotovost, a to ve třech barvách – černé, světle zelené a kouřové.