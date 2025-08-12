Logo Mobilizujeme.cz

Úžasný pomocník na zahradu. Robotická sekačka z Lidlu je teď za pakatel

Richard Šimáček
Robotická sekačka na trávu Parkside PAMRC 250 A1 City | foto: Lidl
Robotická sekačka na trávu Parkside PAMRC 250 A1 City | foto: Lidl

Lidl rozjel obří 29% slevovou akci na robotickou sekačku Parkside, kterou si Češi chválí. Vhodná je pro trávníky o velikosti do 250 m².

Pořiďte si robotickou sekačku z Lidlu

Udržovat trávník v perfektní kondici je pořádná fuška, o to víc nyní v době častého deště a tropických pařáků. Naštěstí existují krom chytrých vysavačů i robotické sekačky a jednu takovou nyní seženete v Lidlu za parádní cenu.

Řeč je o sekačce Parkside PAMRC 250 A1 City, která zaujme velkým výkonem a jednoduchým ovládáním skrze mobilní aplikaci, nebo pokud máte raději manuální nastavení, můžete využít integrovaný ovládací panel přímo na konstrukci.

Vybrat si můžete z nespočtu automatických režimů, takže stačí pouze nastavit, který den by sekačka měla vyrazit do terénu, a už se o nic nemusíte starat. Robot si díky nastavitelné výšce sekání poradí s různě vysokým trávníkem a svěřit mu můžete travnatou plochou až o rozloze 250 m².

Nezalekne se deště ani kopců

Sekačka disponuje systémem tří otočných nožů na každé straně, nevynechá tak žádné zákoutí vaší zahrady. Velkou výhodou je i senzor na detekci deště, proto v případě, že jej robot zaznamená, sám se vrátí do nabíjecí stanice a do práce se pustí až později. Tento praktický pomocník zvládne fungovat až po dobu 50 minut a nabijete jej do 120 minut.

Každá zahrada rozhodně není rovná plocha, a i na tohle výrobce myslel a sekačka zvládne vyjet vyvýšení až 15 stupňů. Potěší i přítomnost senzoru překážek, aby robot zbytečně nenarážel do stromů, nenajížděl do keřů a jiných věcí rozmístěných po zahradě.

Aby robot věděl, kde má sekat, je třeba zahradu ohraničit speciálním ohraničovacím kabelem, který máte v balení a který má délku 100 metrů. Stejně tak zdarma dostanete sadu náhradních nožů, nabíjecí stanici a potřebné nářadí pro prvotní montáž.

Parkside PAMRC 250 A1 City – specifikace

  • Rozměry: cca 22 × 34 × 52 cm
  • Hmotnost: cca 6,7 kg
  • Plošná kapacita: cca 250 m²
  • Šířka řezu: cca 16 cm
  • Doba sekání na jedno nabití: cca 50 min
  • Doba nabíjení: cca 120 min
  • Rychlost jízdy: cca 1,2 km/h
Akce na robotickou sekačku z Lidlu | foto: Lidl
Akce na robotickou sekačku z Lidlu | foto: Lidl

Cena a dostupnost

Robotickou sekačku Parkside PAMRC 250 A1 City si můžete aktuálně koupit na e-shopu Lidlu ve 29% slevě za pouhých 4 499 Kč namísto původních 6 399 korun.

V ceně máte i prodlouženou záruku na 3 roky a možnost zboží vrátit zdarma v případě nespokojenosti, a to až do 30 dnů od zakoupení. Pokud máte o tohoto pomocníka zájem, na nic nečekejte, protože se velmi rychle vyprodá.

Autor článku

Richard Šimáček - Redaktor

Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.

