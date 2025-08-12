Logo Mobilizujeme.cz

Waze přestává fungovat na starších telefonech. Dotkne se konec podpory i vás?

Tomáš Rajnoch
Waze ukončí podporu starších Android zařízení. Nová verze funguje jen od Androidu 10, takže uživatelé se staršími telefony přijdou o oblíbenou navigaci.

Co se změní?

Waze, oblíbená navigační aplikace s přibližně 140 miliony aktivních uživatelů měsíčně, patří Googlu, který zároveň provozuje své Google Mapy. Přesto ji stále rozvíjí a přidává nové funkce pro lepší zážitek.

Teď ale přichází nepříjemná novinka. Nová beta verze aplikace odhaluje, že Waze brzy přestane fungovat na starších telefonech s Androidem. Změna se dotkne uživatelů s verzemi systému staršími než Android 10.

Dříve Waze podporoval i Android 9 Pie z roku 2018 a Android 8 Oreo z roku 2017. Nová verze však tuto kompatibilitu ruší, což znamená, že majitelé starších zařízení budou muset přejít na novější hardware nebo aplikaci přestat používat.

Aplikace bude fungovat i nadále

Konec podpory aplikace Waze se tedy dotkne všech, kteří stále využívají zmiňované systémy. Uživatelů, kteří mají Android 9 nebo Android 8 ve svém telefonu, však pravděpodobně nebude mnoho.

Navigaci nicméně lidé často používají například na starých tabletech, které využívají jen pro tyto případy. Omezeni mohou být i majitelé starších automobilů. Některé automobilky totiž založily své systémy na těchto verzích Androidu a majitelé vozů tak nemohou počítat s novou verzí aplikace.

Aplikace jako taková nicméně bude fungovat i nadále. Dokonce budou fungovat i informace o aktuální dopravě a aktualizovány by měly být i mapové podklady. Omezení se tudíž stahuje jen na nové funkce, jež poběží až na Androidu 10 a novějším.

Alternativa od Googlu

Pokud tedy spadáte mezi ty uživatele, kterých se konec podpory aplikace Waze dotkne, nemusíte zoufat. Na trhu existuje spoustu konkurenčních aplikací pro navigaci fungujících na starších verzích operačního systému Android.

Jednu takovou má dokonce i Google a jmenuje se Google Mapy. Tato aplikace nabízí spoustu šikovných funkcí, chlubí se skvělými mapovými podklady a funguje na Androidech 8 Oreo a novějších.

Zdroj: Android Authority

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

