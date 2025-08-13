Nové předplatné ChatGPT Go: Skvěle použitelná AI pod 100 Kč měsíčně

OpenAI nabízí nové předplatné ChatGPT Go, které má lepší možnosti než bezplatná verze, ale přitom stojí jen pár korun. Zatím je dostupná jen v Indii.
ChatGPT dostává nové předplatné
Populární chatbot ChatGPT od OpenAI dostává nový typ předplatného. To se jmenuje ChatGPT Go a je výrazně levnější než to, co tato platforma nabízela doposud. Měsíčně totiž vychází jen na 4,5 dolaru, což je po přepočtu necelých 100 korun bez DPH.
V Česku aktuálně vychází základní předplatné ChatGPT Plus na 23 euro měsíčně, tedy nějakých 560 korun. Vrcholná varianta Pro, která garantuje plný přístup k nejlepším funkcím v rámci této platformy, pak vychází na 229 euro měsíčně (5 600 korun).
Tarif ChatGPT Go tedy vypadá nesmírně výhodně, ale má jeden velký háček. Byl totiž představen v Indii a dá se předpokládat, že bude omezen jen na určité regiony. OpenAI s ním bude s největší pravděpodobností cílit spíše na rozvojové trhy.
Bezplatná verze ChatGPT má poměrně dost omezené limity v oblasti nahrávání souborů, ale i tvorbě obrázků, na které narazí průměrný uživatel již brzy. Levné předplatné ChatGPT Go tyto limity navyšuje, a to jak pro upload, tak vytváření obrázků.
Tvorba obrázků by měla být také rychlejší, což je aspekt, který je u bezplatné verze taktéž omezen. Nad rámec této verze se může předplatné Go pochlubit také delší pamětí a kontextem, nebo rozšířenou, pokročilou analýzou dat.
Jedná se zkrátka o jakýsi mezistupeň mezi bezplatnou verzí a předplatným Plus, které je výrazně dražší (v Indii stojí po přepočtu 480 korun). Některé pokročilejší funkce, jako například generování videí přes platformu Sora, zůstávají tomuto předplatnému zapovězeny.
Podobné předplatné zvažuje i Google
Uvidíme, na které trhy se toto předplatné nakonec dostane, ale je pravděpodobné spíše to, že zůstane vyhrazeno méně rozvinutým zemím. Dle posledních informací plánuje podobně zaměřené předplatné pro svůj AI model Gemini také Google.