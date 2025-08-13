Perplexity nabízí 34,5 mld. dolarů za odkoupení prohlížeče Google Chrome

Pokud by Google musel prodat webový prohlížeč Chrome, k čemuž se ho snaží donutit americké úřady, tak je tu vážný zájemce. Chce dát 34,5 mld. dolarů.
Bude muset Google prodat Chrome?
Prohlížeč Chrome od Googlu je ve svém segmentu zcela dominantní a konkurenční řešení proti němu prakticky nemají šanci. Jeho podíl na trhu s prohlížeči se blíží 70 %, a to se nelíbí nejenom konkurenci, ale ani americkému Ministerstvu spravedlnosti.
To poslalo Google kvůli údajnému monopolu k soudu a je možné, že ho americké úřady v budoucnu donutí, aby Chrome prodal. Vyhledávací gigant se pochopitelně vůči tomuto verdiktu odvolal a je jasné, že se bude bránit nucenému odprodeji svého prohlížeče vší dostupnou silou.
Google tedy Chrome prozatím neprodává, ale společnost Perplexity AI, která působí v odvětví umělé inteligence, mu již předložila finanční nabídku. A to tak velkou a štědrou, že dokonce výrazně převyšuje hodnotu Perplexity jako celku.
Perplexity nabídlo Googlu za jeho prohlížeč Chrome částku 34,5 miliardy dolarů (okolo 723 miliard korun), přičemž sama firma má zhruba o polovinu nižší hodnotu. Zástupci společnosti ale uvedli, že za sebou mají sponzory, kteří by tuto sumu za Chrome byli ochotni zaplatit.
Šéf Perplexity Aravind Srinivas je v poslední době poměrně aktivní. Před nedávnem například zvažoval fúzi se sítí TikTok, aby se vyřešily problémy se zákazem na území USA. Nyní se tedy snaží „upéct“ koupi Chromu, což už je pořádně velká ryba.
Zástupci Perplexity uvedli, že by ponechali základní kód Chromu v režimu open-source, během dvou let by do něj investovali 3 miliardy dolarů a výchozí vyhledávač by zůstal beze změn. Pro tak mladou firmu se jedná o smělý plán a rozhodně sousto větší než velké.
Google mlčí
Google se k této nabídce nevyjádřil, ale Chrome na prodej aktuálně není. Je jasné, že dokud vyhledávací gigant nevyčerpá všechny právní cesty, aby se příkazu k prodeji ubránil, k dispozici ani nebude. Pro Google je Chrome jeden z primárních prostředků byznysu.
Používají ho na 3 miliardy uživatelů a je opravdu silně nepravděpodobné, že by se ho firma vzdala bez boje do posledního dechu. Specialisté se domnívají, že se tato právní válka mezi Googlem a americkými úřady může táhnout klidně roky.