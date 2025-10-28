Samsung odhalil trojitou skládačku: Konstrukce je překvapivě jiná než u Huawei

Nový Galaxy G Fold potvrzuje ambice Samsungu. Trojitě skládací mobil nabídne obří displej i špičkový výkon.
Samsung odhaluje trojitou skládačku
Společnost Samsung společně s Huawei vládne trhu s ohebnými smartphony. Konkrétně jihokorejská značka má na svědomí již několik řad povedených modelů, které se velmi dobře prodávají. Byl to nicméně Huawei, jenž jako první představil takzvanou trojitou skládačku.
Huawei dokonce představil již více generací takového telefonu. Konkurence od Samsungu nicméně již pilně připravuje odpověď, kterou jsme nyní mohli poprvé spatřit. Očekávaný Samsung Galaxy G Fold totiž výrobce dovezl na summit Asijsko-pacifické hospodářské spolupráce (APEC) 2025.
Telefon sice zůstal za sklem a do rukou si ho nikdo nemohl vzít, přesto nám bylo prozrazeno poměrně mnoho. Jak to vypadá, Samsung zvolí styl skládání směrem dovnitř. Levá i pravá půlka telefonu se zkrátka složí přes sebe jako kniha. Oproti Huawei Mate XT se skládáním do písmene Z jde tedy o odlišný přístup.
Specifikace jsou zatím tajemstvím
Prozatím není jisté, jestli právě tento ukázaný model je tím, který Samsung skutečně oficiálně představí, nebo jde jen o prototyp. Vzhledem k tomu, že do uvedení na trh by údajně nemělo zbývat mnoho času, je možná tento model právě tím, který značka skutečně uvede.
Aktuálně však neznáme specifikace telefonu, ačkoliv spekulace samozřejmě běží v plném proudu. Podle nich se v útrobách ukryje procesor Snapdragon 8 Gen 5 a fotoaparát dostane 200Mpx rozlišení se 100× hybridním zoomem.
Pokud jde o displeje, tak při složeném stavu bude údajně využit 6,5palcový zobrazovač. V rozloženém stavu displej nabídne úhlopříčku 10 palců. Samsung se údajně také snaží co nejlépe vyladit systém, jenž by měl být takto velkému displeji značně přizpůsoben.
Omezená dostupnost a vysoká cena
Přesné datum uvedení na trh zatím neznáme, nicméně již nyní se mluví o ceně. Podle posledních zpráv bude Samsung Galaxy G Fold stát kolem 3 000 dolarů (cca 62 000 korun), což je více, než se aktuálně pohybují konkureční modely od Huawei.
Samsung navíc hodlá značně omezit dostupnost. Telefon se bude pravděpodobně prodávat jen v Jižní Koreji, Číně, Singapuru, Tchaj-wanu a ve Spojených arabských emirátech. Evropa a USA se možná trojité skládačky v první generaci vůbec nedočká.