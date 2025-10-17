Logo Mobilizujeme.cz

Recenze iPhone 17 – Základ vylepšený na těch správných místech

Tomáš Rajnoch
iPhone 17 | Zdroj: Luboš Srb
iPhone 17 | Zdroj: Luboš Srb

Základní iPhone 17 se povedl na jedničku. Fotoaparát, displej, ale i výkon vás rozhodně nadchnou. Apple šetřil na správných místech.

Ta nejrozumnější volba?

Apple každoročně na podzim představí nové iPhony, které mají ty nejvyšší ambice. Letos přitom dorazil základní iPhone 17, super tenký iPhone 17 Air a dvojice bez kompromisů v podobě iPhonu 17 Pro (Max). Já se aktuálně dostal k základnímu modelu.

Ten na první pohled neprošel mnoho změnami, přesto si ale myslím, že právě tento model – základní iPhone 17 – je ze všech novinek tím nejzajímavějším a ve výsledku i nejrozumnější pro drtivou většinu zákazníků. Proč? To prozradím v dnešní recenzi.

Kompakt jako každý rok

Jak už jsem zmínil, iPhone 17 neprošel na první pohled oproti iPhonu 16 velkými změnami. Obzvláště u designu a zpracování tu máme vlastně totožný model. To ale rozhodně nevadí, jelikož iPhone 17 je velmi kvalitně zpracovaný smartphone s designem, jenž odpovídá dnešní době.

Pro výrobu byl zvolen hliník v kombinaci se sklem. Rovný rám s lehce zaoblenými rohy je vyroben z hliníků a působí velmi bytelně. Záda oproti tomu sází na sklo s matnou úpravou. Telefon díky tomu nechytá otisky prstů a v ruce se drží velmi příjemně. Za to ovšem mohou i kompaktní rozměry 149,6 × 71,5 × 8 mm. Špičkové zpracování doprovází i zvýšená odolnost dle normy IP68.

iPhone 17 | Zdroj: Luboš Srb
iPhone 17 | Zdroj: Luboš Srb
Pravý bok
Pravý bok
Pravý bok
Levý bok
Levý bok
Levý bok

Po stránce ovládacích prvků toho má iPhone 17 opravdu mnoho. Již od minulého roku se i základní model chlubí programovatelným akčním tlačítkem nebo speciálním tlačítkem pro ovládání fotoaparátu. Samozřejmě nechybí ani dvojice kláves pro ovládání hlasitosti a zamykací tlačítko. USB-C konektor ve spodní straně doplňuje reproduktor, jemuž při kvalitním podání zvuku dopomáhá další nad displejem.

Samotný displej je poté zcela rovný a má jen malé rámečky. Při pohledu na opačnou, tedy zadní stranu, se neděje nic převratného. Přítomnost hlásí poměrně malý modul duálního fotoaparátu, LED blesk a ve středu umístěné logo Applu.

Konečně rychlý displej

Poslední základní modely Applu značně pokulhávaly v oblasti displeje. Kalifornský gigant ovšem letos nenechal nic náhodě a jedno z největších negativ napravuje. Nový iPhone 17 se konečně může pochlubit rychlým 120Hz displejem. V kombinaci s odladěným iOS jde o velmi silnou zbraň.

iPhone 17 | Zdroj: Luboš Srb
iPhone 17 | Zdroj: Luboš Srb

Změny nastávají i v úhlopříčce, jelikož iPhone 17 se nově pyšní 6,3palcovým OLED panelem s rozlišením 2622 x 1206 pixelů. Displej je krásně jemný, což dokazuje i číslo měřící hustotu pixelů na palec – 460 ppi. Zlepšení se dočkala i celková svítivost. Ta je rovnou tisícovku (nyní 3000 nitů) větší a jde to znát.

O barevné podání se stará technologie True Tone, která odvádí prvotřídní práci. Barvy jsou krásně syté a hravé, avšak ne nijak dětinské. Z šikovných režimů vypíchnu Night Shift, jež má za úkol po setmění barvy poslat do teplejších odstínů, díky čemuž není v koukání do displeje v noci tak nepřirozené.

iOS 26 s velkými změnami

Operační systém iOS byl vždy osobitým a v posledních letech se neuchyloval k velkým změnám. Rok 2025 ale vše změní, Apple otáčí kormidlem a razí zcela nový designový jazyk Liquid Glass neboli tekuté sklo.

Nemusíte mít ale strach, vše stále funguje na jedničku, ovládaní probíhá klasickými gesty a vše naleznete na svém místě. Jen v trochu jiném, více průhledném, kabátku.


Nově jsou ikony iOS více zaoblené a systém sází na průhlednost. Tu nejvíce spatříte u oznámeních. Ty se zobrazí tahem po displeji z levé horní hrany a informace se zobrazují přes pozadí. Čitelnost je ale naštěstí bezproblémová a Apple se poučil z prvních beta verzí, kde to nebylo dobré.

Ovládací centrum již Liquid Glass tolik netlačí. Je zde hodně prvků a přehlednost má zkrátka prioritu. Pozadí je tak více rozmazané, což je rozhodně dobře. Nové iOS 26 posléze sází na možnosti úprav. Například zamykací plocha se dočkala větších hodin, nových fontů a ikony na domovské ploše můžete všelijak barevně upravit.

Přizpůsobení pokračuje i u akčního tlačítka, skrze něhož lze aktivovat fotoaparát, režim nerušit, svítilnu, překlad, tichý režim a spoustu dalšího. Konečně se v základním iPhonu 17 setkáváme i s trvale zapnutým displejem a velmi se mi libí i nové iMessages, kde si můžete vybrat fotografii k pozadí u zpráv.


Bohužel vše není růžové, jak se může zdát. Narážím teď na AI a Siri. Ani po slibech není Siri na úrovni konkurence, přičemž v EU díky legislativě umělá inteligence od Applu zatím nemá šanci. Tady Applu minimálně v Evropě ujíždí vlak.

Tolik výkonu ani nepotřebujete

Základní iPhone 17 sice nevyužívá nejmodernější čip Apple A19 Pro nýbrž Apple A19, uživatelům to však vadit rozhodně nemusí. Stále se jedná o špičkový šestijádrový čip vyroben tou nejmodernější technologií, jemuž dopomáhá 8 GB RAM.


Pro chod systému je tato sestava více než dostačující a bez problému zvládne jakýkoliv úkon. S naprostým přehledem si výbava poradí i s náročnými hrami, avšak po nějaké době se telefon začne prát také se zahříváním. Naštěstí není nepříjemně výrazné a při hraní to zkrátka lze akceptovat.

Pokud vás zajímají čísla, novinku iPhone 17 jsem samozřejmě prohnal různými benchmarky. V tom nejpopulárnějším, Antutu, si telefon odnesl skvělých 2 014 813 bodů.

Baterie bez překvapení

Apple rozhodně není výrobcem, jenž by do svých produktů nasadil baterie s vyšší hustotou. V případě iPhonu 17 se ale nedá říci, že by to vadilo. Apple zkrátka umí optimalizovat a i při využití na první pohled malé 3 692mAh baterie, to zařízení naprosto dostačuje.


Při běžném denním využití, tím je míněno brouzdání po internetu, poslech hudby, občasné focení a pár desítek minut hraní, s vám iPhone 17 vydrží celý den. Běžně jsem večer kolem osmé hodiny měl zhruba 30 % kapacity, což už na další den zkrátka nedostačuje. Pokud se ale uskromníte, zvládnete i den a půl až dva.

Nový iPhone 17 boduje i nabíjením. To sice zdaleka nedosahuje k čínské konkurenci, avšak výkon 35 W je už velmi solidní a na plnou kapacitu se dostanete za zhruba hodinku a čtvrt. V oblasti bezdrátového nabíjení jsou samozřejmě přítomny magnety a technologie Qi2. Touto cestou je maximální výkon nabíjení 25 W.

iPhone 17 v ruce | Zdroj: Luboš Srb
iPhone 17 v ruce | Zdroj: Luboš Srb

Fotoaparát vylepšen na správných místech

Letošní základní model od Applu nese na zádech znovu „jen“ dva fotoaparáty. Apple nicméně inovoval i zde a značného vylepšení se dočkal ultra-širokoúhlý čip. Oproti loňské generaci porostlo rozlišení na 48 Mpx a je to znát. Čip se dále chlubí světelností f/2.2, automatickým ostřením a šíří záběru 120°.

Hlavní čip zůstal na papíře stejný. Tedy 48Mpx senzor s optickou stabilizací obrazu, duálním ostřením a světelností f/1.6. Vysoké rozlišení umožňuje pořídit dvojnásobně přiblížení fotografie. Čip využívá rozlišení a z výsledné fotografie udělá přiblížený výřez. Díky tomu má snímek krásné barvy ale i mnoho detailů.

Focení s telefonem iPhone 17 | Zdroj: Luboš Srb
Focení s telefonem iPhone 17 | Zdroj: Luboš Srb

Při klasickém focení následně senzor produkuje fotky s krásnými a sytými barvami. Snímky jsou ostré po celé své ploše a tradičně potěší rychlá uzávěrka. Taktéž v noci to čip zvládá velmi dobře. Do fotky získá dostatek světla, což zaručuje skvělou ostrost i barevnou věrnost. Problémy jsou jen silné světelné body, jež zvládnou fotku degradovat.

Sekundární ultra-širokoúhlý čip se dočkal rázného vylepšení. Vysoké 48Mpx rozlišení jde znát a tomuto telefonu to jen prospívá. Fotky jsou díky tomu krásně ostré a plné detailů, přičemž barevné podání je sjednoceno s hlavním čipem. I v nočních hodinách je zlepšení skokové a iPhone 17 si dokáže zachovat dostatek ostrosti.

iPhone 17, fotoaparát | Zdroj: Luboš Srb
iPhone 17, fotoaparát | Zdroj: Luboš Srb

Při focení samozřejmě nemůžu opomenout tlačítko na pravém boku. Pomocí dotyku lze fotky přiblížit/oddálit, stlačením přepínat mezi režimy a stiskem vyfotit. Osobně nejsem příznivce polohy tlačítka, jelikož na něj při focením ukazováčkem nedosáhnu. Funkčně mu ale nemám co vytknout.

A v neposlední řadě je třeba pochválit i přední 18Mpx fotoaparát. Nejen že má vyšší rozlišení, avšak využit je nový čtvercový čip. Ten umožňuje větší flexibilitu a do iPhonu 17 díky tomu přichází funkce Central Stage. Kamerka vás například při hovoru neustále sleduje a v rámci možností se vás snaží držet uprostřed obrazu.

Focení s mobilem iPhone 17 | Zdroj: Luboš Srb
Focení s mobilem iPhone 17 | Zdroj: Luboš Srb

Kde Apple tradičně vyniká je video s maximálním rozlišením 4K při 60 snímcích za vteřinu. Pořízená videa jsou krásně plynulá a stabilní, zachycený zvuk na vysoké úrovni a problém nečiní ani rychlé ostření nebo výrazné světelné přechody.

Jak fotí iPhone 17?



Noční snímky



Zoom 2×


Ultra-širokoúhlé snímky


Závěr recenze Apple iPhone 17

Jak už jsem zmínil na začátku recenze, iPhone 17 je dle mého názoru letos tím nejzajímavějším kouskem. Kompaktní rozměry potěší mnoho uživatelů, displej je nejen krásný, ale konečně i rychlý. Ultra-širokoúhlý senzor se dočkal vylepšení a i výkon nabíjení poskočil na novou úroveň.

Letošní základní model je zkrátka vylepšen na místech, kde to s iPhone 16 bolelo nejvíce. Dokonce i cena klesla o tisícovku a ještě dostanete větší, 256GB, paměť. Tato fakta dělají iPhone 17 zkrátka ještě atraktivnější. Osobně bych si nicméně dokázal představit delší výdrž a po stránce umělé inteligence Apple zkrátka zaostává.

Suma sumárum se ale jedná o jeden z nejlepších, ne-li nejlepší, kompaktní smartphone na trhu. Konkurence je ovšem více než silná a v podobné cenové relaci najdete například Samsung Galaxy S24 nebo Google Pixel 10 Pro.

  • Mobilní telefon Apple iPhone 17 pořídíte u našeho partnera MP.cz.

Hodnocení

Plus Design a zpracováníPlus Průměrná baterie
Plus 120Hz displejPlus Málo umělé inteligence
Plus Fotoaparáty
Plus Prostředí iOS 26
Plus Cena

Apple iPhone 17: specifikace

Konstrukcehliník + sklo, 149,6 × 71,5 × 8 mm, 177 g, odolnost IP68
Displej6,3″, LTPO OLED Super Retina XDR, 1-120 Hz, 2622 × 1206 px, 460 ppi
Operační systémiOS 26
Čipset6jádrový (2× 4,26 GHz + 4×? GHz), Apple A19
Paměť8 GB RAM, 256 GB úložiště
Fotoaparátdvojitý (48 Mpx hlavní 26 mm + 48 Mpx ultraširoký 120°), clona f/1.6 + f/2.2, OIS, 2× hybridní zoom, Dual LED dioda; HDR; přední 18 Mpx, clona f/1.9
Technologiepodpora 5G sítí, hybridní Dual SIM (nanoSIM + eSIM), Bluetooth 6, MagSafe, Wi‑Fi 7, GPS, NFC, 3D čtečka tváře Face ID, stereo reproduktory
Baterie3 692 mAh, nabíjení až 35 W, bezdrátové nabíjení Qi2 až 15 W / MagSafe až 25 W
Cena a dostupnostod 22 990 Kč, září 2025

Autor článku

Tomáš Rajnoch - Redaktor

Tomáš se zajímá o technologie všeho druhu. Píše seriály o novinkách z Netflixu a dalších streamovacích služeb. Pracuje v elektrotechnice, ve volném čase rád cestuje a fandí fotbalu.

Komentáře

