iPad Pro přinese v roce 2027 zajímavou technologii. Apple ji okoukal jinde

Ondřej Koníček
Apple iPad Pro v ruce | Zdroj: Pexels
Apple iPad Pro v ruce | Zdroj: Pexels

Nový iPad Pro dostane revoluční chlazení s odpařovací komorou. Bude výkonnější než kdy dřív a přiblíží se MacBooku.

Nový iPad bude schopnější než kdy dřív

iPady se stále těší vysoké popularitě a Apple je pravidelně vylepšuje. Ne vždy jsou sice novinky tak lákavé, aby stály za koupi zcela nové generace, nicméně s příští generací bychom se mohli dočkat opravdu zajímavého vylepšení, které udělá z iPadu ještě schopnější zařízení.

Analytik Mark Gurman uvádí, že Apple má v plánu vybavit nadcházející generaci iPadu Pro pokročilým chlazením s odpařovací komorou (vapor chamber). To sice není žádný nový prvek a v telefonech se již nějakou dobu vyskytuje, ale v tabletech se objevuje spíše výjimečně.

Apple se s odpařovací komorou poprvé detailněji seznámil letos, v rámci iPhonů 17 Pro a Pro Max a tento prvek se stará o lepší chlazení vnitřních komponent. Primárním smyslem této technologie je lepší rozložení přebytečného tepla, což zlepšuje výkon procesoru a snižuje throttling.

Apple iPad Pro M5 | Zdroj: Apple
Apple iPad Pro M5 | Zdroj: Apple

Nová generace za dva roky

Aktuální generace nejvýše postaveného tabletu Applu, modelu iPad Pro, byla představena teprve před pár dny a ta další tedy dorazí až za relativně dlouhou dobu. Pravděpodobně se jí dočkáme v roce 2027 a nabídne více novinek než „jen“ chlazení s odpařovací komorou.

Tento nový tablety by měl dostat také procesor Apple M6, který bude pro kalifornského giganta na 2nm výrobním procesu vyrábět TSMC. Je pravděpodobné, že iPad Pro bude jediným tabletem v nabídce Applu, který bude tímto pokročilým chlazením vybaven.

Odpařovací komora tedy bude jedním ze způsobů, jak se bude iPad Pro nové generace odlišovat od ostatních modelů. Kalifornský gigant chlazení v rámci této řady naposledy vylepšil s generací poháněnou procesorem M4, která dostala měděný chladič.

Další zmenšení rozdílu mezi iPadem a MacBookem

Díky vylepšenému chlazení s odpařovací komorou nabídne iPad Pro vyšší výkon a celkově bude mít tablet lepší schopnosti při náročných úkonech. Tento prvek ocení jak hráči, tak kreativní uživatelé, kteří iPad používají například ke střihu videí.

Rozdíl mezi vrcholným iPadem Pro a MacBooky se tak opět o něco málo zmenší a tablet tak bude zase o kus schopnější. Přesné datum představení iPadu Pro s procesorem Apple M6 je prozatím ve hvězdách, ale měli bychom se ho dočkat zhruba v polovině roku 2027.

Zdroj: Bloomberg

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

