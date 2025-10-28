Logo Mobilizujeme.cz

WhatsApp chystá skvělou novinku. Za mě jednu z nejlepších v letošním roce

Ondřej Koníček
WhatsApp na telefonu | Zdroj: Matěj Srb
WhatsApp na telefonu | Zdroj: Matěj Srb

Nová funkce WhatsAppu umožní spravovat úložiště přímo z chatu. Přehledně vám ukáže, co zabírá nejvíc místa.

WhatsApp vylepší správu úložiště

WhatsApp je aktuálně nejpopulárnější chatovací platforma na planetě a používají ji na 3 miliardy uživatelů. Meta se snaží přicházet s různými novinkami a jedna z těch nejvíce praktických právě míří ve formě beta testu.

WhatsApp nabídne detailnější správu úložiště, konkrétněji tedy více detailů týkajících se jednotlivých chatů. Novinka byla objevena v rámci nedávné beta verze, kdy se v nastavení zobrazila položka s informacemi o chatu s novou volbou „Spravovat úložiště“.

Do této sekce se dostanete jednoduše tak, že kliknete v otevřeném chatu na jméno uživatele a rozbalí se vám například přehled médií, které jste v jeho rámci přijali či odeslali. Nová funkce vám navíc přehledně ukáže, kolik dat chat zabírá ve vašem úložišti.

Nová funkce ve WhatsAppu | Zdroj: WABetainfo
Nová funkce ve WhatsAppu | Zdroj: WABetainfo

Ještě podrobnější informace o chatech

Funkce „Spravovat úložiště“ vám dá podrobnější informace také o tom, kolik v rámci konkrétního chatu zabírají odeslaná a přijatá média. Jejich přehled je k dispozici již delší dobu, ale nově se v pravém horním rohu ukazuje také jejich velikost.

Tuto informaci se dozvíte nejenom u fotografií a videí, ale také u dokumentech a vlastně všech typech souborů, které chatem projdou. Tato funkce je v rámci WhatsApp k dispozici již nějakou dobu, ale není dostupná přímo z konkrétních chatů.

Abyste zjistili, kolik přesně zabírají jednotlivé položky v konverzacích, musíte do nastavení aplikace, poté kliknout na Úložiště a data, následně na Správa úložiště a vybrat konkrétní chat. Přístupnost přímo z konverzací je rozhodně praktičtější.

Kdy vyjde nová funkce?

Tato funkce podrobnější správy médií v rámci chatů je prozatím k dispozici jen formou beta testování, a to pro testery na systému iOS. Není úplně jasné, kdy přesně bude tato funkce uvolněna do ostrého provozu, ale mělo by se tak stát v následujících týdnech.

Zdroj: WABetainfo

