Samsung mi na televizi zapnul reklamy. Přes skryté nastavení je lze vypnout

Zapnete si chytrou televizi a ještě, než si cokoliv pustíte, vyběhne na vás reklama od Samsungu. Není to už trochu přes čáru?
Když firmě nezáleží na uživatelích
Krok, ke kterému se odhodlal jihokorejský výrobce, možná potěší akcionáře firmy, ale mnohem méně už její zákazníky. Pokud jste si stejně jako já pořídili televizi Samsung, možná jste nedávno řešili stejný problém.
Zapnete si televizi a ještě, než si vůbec pustíte film nebo seriál skrze streamovací služby typu Netflix, Disney+, YouTube, apod., tak musíte skousnout obří reklamní banner na úvodní obrazovce.
Dálkovým ovladačem pak stačí jen posunout špatným směrem a hned se vám přes celou televizi spustí dokonce i reklamní videoklip, například já teď vídám reklamu na elektromobil Kia EV4.
Je jedno, jestli jde o televizi za pět nebo padesát tisíc. Nepamatuju si, od jakého dne to začalo, ale vím, že dřív jsem reklamu na úvodní obrazovce Smart Hub neměl. Jak to, že se začaly zobrazovat reklamy v zařízení, kde dříve nebyly? Je to vůbec legální?
Samsung Smart Hub s reklamou | Zdroj: Luboš Srb
Samsung Smart Hub bez reklamy | Zdroj: Luboš Srb
Proč Samsung zapíná reklamy uživatelům?
Samsung naštval spoustu uživatelů včetně mě, to je jasné. Stačí se podívat na internet a hned najdete mnoho stížností od lidí, kteří nechápou, proč se na jejich TV začala zobrazovat reklama od výrobce zařízení.
Pro společnost je to ovšem další zdroj příjmů, který nejspíš nebude zanedbatelný. Samsung totiž zobrazuje reklamy celosvětově všem uživatelům, jde o jakýsi nový marketingový kanál. Už dříve třeba v mobilech zobrazovalo Xiaomi reklamu a jakou bídu za to schytalo.
Pokud se lidé nebrání, nechají firmu snadno vydělávat na něčem, co podle mě opravdu není normální. Nebo vám stejně tak přijde normální jít do kina, zaplatit za lístek, ještě s příplatkem za online vstupenku a pak sledovat 30 minut reklamy? Mně ne.
Jak vypnout reklamy na televizi Samsung?
Reklamy v TV Samsung nejsou vlastností produktu, ale vy jste s nimi museli souhlasit. Ano, možná stejně jako já nečtete podrobně dlouhé právní podmínky a nevědomky jste tak odsouhlasili něco, co jste nechtěli.
Součástí těchto podmínek bylo právě využívání vašich osobních údajů pro reklamu a její zobrazování na úvodní obrazovce Smart Hub od Samsungu. Jak se jich tedy zbavit a vrátit vše do původního stavu?
Návod, krok za krokem
Přejděte do „Nastavení“
Klikněte na „Všeobecné informace a ochrana osobních údajů“
Dále zvolte „Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů“
Poté klikněte na „Zobrazení informačních služeb“
Zde zrušte možnost „Souhlasím“ a následně klikněte na „Potvrdit“
Pokud byste hledali vypnutí reklam na televizích Samsung někde v nastavení funkcí, hledali byste marně. Společnost tedy „ukryla“ tuto možnost velmi „chytře“ někam, kde by to asi normální člověk těžko hledal.
Co na to říkáte? Nepřijde vám to ze strany Samsungu jako nekalá praktika vůči zákazníkům? Napište nám do diskuze pod článkem váš názor!
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
