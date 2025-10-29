Motorola si patentuje netradiční mobil. Ohebný displej má přilnout k zápěstí

Motorola zkouší spojit svět telefonů a hodinek. Patent ukazuje ohebný displej, který se přizpůsobí tvaru zápěstí.
Motorola touží inovovat
Společnost Motorola je výrobcem, jenž několik posledních let pravidelně představuje ohebné smartphony. Tato technologie značce zkrátka není cizí a snaží se tak zákazníkům poskytovat rozhodně originální a přínosné nápady.
Před pár lety dokonce Motorola přišla s patentem, jenž ukazoval něco naprosto šíleného. Výrobce nám ukázal zařízení s ohebným displejem, jenž šel ovinout kolem zápěstí.
Díky tomu se z telefon v podstatě staly chytré hodinky. Od té doby se nicméně nikdy neukázal žádný prototyp ani náznaky toho, že by Motorola skutečně na takovém zařízení pracovala. Nyní se ale tyto ledy znovu hýbou, jelikož Motorola podala nový a velmi podobný patent.
Patent Motoroly | Zdroj: xpertpick
Rolovací displej v hlavní roli
Nový patent Motorola podala u Úřadu pro patenty a ochranné známky Spojených států (USTPO), odkud se dostal na veřejnost. Z uniklého obrázku jde jasně vidět zařízení, které se z telefonu dokáže transformovat na chytré hodinky.
Narozdíl od patentu z doby před dvěma lety, tentokrát patent pracuje s jinou technologií. Motorola údajně počítá s rolovatelným displejem, jenž by měl být zasazen do speciálního rámu.
Ve výchozím stavu by přitom zařízení mělo obdélníkový tvar a pokud by uživatel telefon sroloval do minimálního stavu, staly by se z produktu chytré hodinky. Jak by tato technologie ovšem fungovala v reálném použití, to patent pochopitelně nezobrazuje.
Dočkáme se hybridních zařízeních?
Zveřejněný patent tohoto flexibilního zařízení od Motoroly pak v krátkosti popisuje konstrukci, která by měla obsahovat různé senzory. Ty například poznají v jakém stavu se zrovna displej nachází a podle toho upraví rozhraní systému.
Více detailů již ale popsáno není a samozřejmě není vůbec jisté, jestli Motorola skutečně na něčem takovém pracuje. Společnosti mnohdy podávají různé patenty produktů, které se světla světa nikdy nedočkají.
Rozhodně je ale zajímavé sledovat, jakým směrem by se Motorola mohla ubírat. Možná se skutečně s tímto hybridem mezi smartphonem a chytrými hodinkami pokusí změnit technologický svět.