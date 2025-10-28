Recenze iPhone 17 Pro – Velmi solidní evoluce

Přes měsíc jsem testoval iPhone 17 Pro, na který jsem přecházel z iPhonu 16 Pro. Apple podle mě vyrábí nejlepší mobil na světě.
Apple letos překvapil
Vždy platilo, že se jednotlivé modely iPhonu od sebe výrazněji lišily po stránce vzhledu, výkonu, displeje, či fotoaparátu. Letos na to jde Apple jinak. Ať už si pořídíte základní iPhone 17, inovativní iPhone Air, nebo nejvyspělejší iPhone 17 Pro – ve všech případech máte stejně kvalitní displeje, stejný výkon, či stejný hlavní, zadní, ale i přední fotoaparát.
Co tedy dělá iPhone 17 Pro lepším?
Pokud se rozhoduje o tom, jaký iPhone z řady pro rok 2025/2026 je pro vás tím správným, pak je to letos podstatně jednodušší. Za mě pro 99 % uživatelů by bohatě stačil základní model iPhone 17, který nedávno testoval kolega Tomáš Rajnoch a byl velmi spokojený. Oproti modelu Pro ušetříte 10 tisíc a o moc si nepohoršíte.
Mnou testovaný iPhone 17 Pro je určený pro náročnější uživatele, ale vesměs si polepšíte hlavně na poli fotoaparátu – kde kromě stejného hlavního snímače předního a zadního fotoaparátu získáte navíc teleobjektiv s 8× „téměř bezztrátovým“ zoomem, makro režim, či profesionální kameru s nahráváním do Apple Log 2 a podporou GenLock.
Pravý bok
Levý bok
Design a konstrukce
Celý rok jsem den co den používal iPhone 16 Pro a se zahájením prodeje nového iPhonu 17 Pro jsem přešel na něj. Musím říct, že první dojem se ani po měsíci příliš nezměnil. Pokud telefon držíte v ruce nebo jej položíte na stůl displejem nahoru, vypadá mobil od Applu stále stejně.
S čím nejsem příliš spokojený, je pak zadní strana. Přepracovaný layout s fotoaparátem a pod ním místo, kde přechází hliníková konstrukce do krycího skla, vypadá fakt zvláštně až skoro odporně. Nemohu si na to zvyknout a prostě se mi to nelíbí. Předchozí model působil podstatně víc prémiově a uhlazeně.
Co Apple ke změně vedlo, netuším. Každopádně přechod od titanu k hliníku, který se vyskytuje po hranách šasi a kolem zadního modulu s fotoaparáty, přináší nové problémy. Tělo se mnohem snáze poškrábe. Pokud můžu poradit, bílá varianta je na tom lépe než barevné, které jsou náchylnější, resp. po sedření nanesené barvy na hliník je odřenina mnohem víc vidět.
Pokud jde o odolnost, ještě se za mě sluší zmínit, že nejvíc odřeniny hrozí na těch nejvíce exponovaných místech – rozích a hranách. Takže nejen na boky telefonu, ale i rohy vystupujícího modulu se zadními fotoaparáty je třeba dávat pozor.
Snímače jako takové jsou kryté sklem ze safírového krystalu a je těžší je poškrábat. Specifikace IP68 pak slibuje voděodolnost (až 30 minut v hloubce do 6 metrů) a prachotěsnost, ale to u iPhonů není nic nového.
Abych Timu Cookovi aspol. úplně nekřivdil, hliník u nového iPhonu 17 Pro má jednu nespornou výhodu. V ruce se telefon s „měkčím“ hliníkem a ještě s přispěním zaoblenějších rohů drží lépe a mám z něj takový lepší pocit než u iPhone 16 Pro. Jenže pokud si hodíte telefon do ochranného pouzdra, abyste jej ochránili, pak tenhle argument naprosto ztrácí význam.
Displej, prostředí, výkon
Obrazovka letošního iPhonu Pro má dvě novinky – antireflexní vrstvu, která má snižovat odrazivost světla a zlepšovat tak čitelnost na slunci, a potom navýšení jasu až na maximálních 3 000 nitů, což má opět vést ke zlepšení čitelnosti na přímém venkovním světle.
Abych ale řekl pravdu, ani jedna z těchto novinek mi nepřijde téměř ani trochu postřehnutelná. Pokud byste si mysleli, jak Apple předvádí v tomto směru zázraky, nenechte si uchlácholit marketingovými slogany, ani jinými recenzemi, které jsou až příliš oslavné.
Displej iPhonu 17 Pro tak jako tak patří mezi špičku na trhu. Chválím ideální velikost s úhlopříčkou 6,3 palce, dále krásné barvy OLED panelu s vysokým rozlišením a jemností 460 ppi, díky čemuž je obrat prostě dokonale ostrý. Ale i proměnlivou frekvenci 1 až 120 Hz (ProMotion), díky které dokáže být obraz plynulý a naopak při přechodu do Always-on režimu maximálně úsporný.
Čemu jsem ani po měsíci nepřišel na chuť, je iOS 26 s novým Liquid Glass designem. Tekuté sklo, jak Apple nový vzhled systému nazývá, se mi nelíbí hlavně kvůli horší čitelnosti. Moje slova potvrzují i jiní majitelé iPhonu a dokonce i Apple, který už přinesl pár aktualizací, které mají pomoci lidem zlepšit čitelnost pomocí navýšení kontrastu a obrání „tekutosti“ skla u ikonek a animací.
Kdyby to šlo, okamžitě bych telefon přepnul do předchozího minimalistického vzhledu iOS 18. Navíc by to pomohlo prodloužit výdrž, protože iOS 26 je kvůli náročným grafickým animacím mnohem více nenažraný, což více zatěžuje procesor a má negativní dopad na baterii.
Výkon telefonu je naopak parketou Applu. Cupertinský gigant se svými čipsety naprosto dominuje a ani iPhone 17 Pro s novým A19 Pro (včetně 12 GM RAM) není výjimkou. Aby mobil dokázal vysoký výkon udržet po delší dobu a hlavně pak při náročnějších činnostech (nahrávání videa, hraní her, apod.), přišli vývojáři s vylepšeným termomanagementem.
Díky vodnímu chlazení v podobě technologie „vapor chamber“ se iPhone přehřívá méně než předchozí generace, ale i zde to berte s rezervou. Mobil se stále dokáže slušně zahřívat, ale z mých zkušeností to není tak extrémní, jako dříve. A mělo by to přispět k delší životnosti baterie, které výkyvy teplot nesvědčí.
Fotoaparát a kamera
A teď to nejdůležitější, co vlastně dělá iPhone 17 Pro jedinečným v nabídce Applu, ale vlastně i nejlepším telefonem na světě. Fotoaparát. Kdekdo by mohl namítnout, že přeci existují mobily s kvalitativně lepšími snímači nebo v jistých směrech lepšími výsledky při pořizování fotek. To ano. Ale Apple má za mě tak všestranný fotoaparát s nejdokonalejší kamerou, že mu nikdo stále nemůže konkurovat.
Fotíte běžnou scénu? Využijete hlavní snímač se 48 megapixely, světelností f/1.78, druhou generací optické stabilizace obrazu a hlavně skvělým postprocessingem. V základu máte 24Mpx fotky o velikosti jen pár megabajtů, ale můžete si přepnout na 48 Mpx a získat více detailů. Nevejde se vám vše do záběru? Přepnete na ultraširokoúhlý fotoaparát. Jste daleko? Využijete až osminásobný „optický“ zoom.
Až 8× zoom „optické kvality“
Kolem zoomu však panuje spoustu nepřesností, a to i ze strany Applu. Ten uvádí, že jde o až 8× zoom v optické kvalitě – jenže nic takového neexistuje a jde jen o marketingové označení, které je přinejmenším hodně na hraně. Pokud budete fotit optickým zoomem, bude vždy kvalitnější. U Applu je „téměř“ optické kvality dosaženo jednak vysokým rozlišením snímačů, tak postprocessingem, který kvalitu obrazu hodně vylepšuje.
Ve skutečnosti má iPhone 17 Pro „jen“ čtyřnásobný optický zoom, přičemž předchozí iPhone 16 Pro měl až pětinásobný optický zoom. Při focení je ale neoddiskutovatelné, že kvalita zoomu se posunula a i když budete fotit na „neoptický“ osminásobný zoom, tak získáte naprosto skvělé fotky s výbornou kresbou a detaily.
Skvělé fotky za jakýchkoliv podmínek
Co si chválím každoročně, jsou skvělé fotky za jakýchkoliv podmínek. Díky tomu, že všechny 3 snímače mají 48 Mpx (hlavní, teleobjektiv, širokoúhlý) s výbornými hodnotami u clony, ale také mají větší senzory, tak dokáží těžit „z dostatku světla“ i za horšího světla. A tam se vždy začíná lámat chleba v mobilní fotografii. Když chcete vymáčknout z fotky maximum, fotíte do ProRAW.
Snímky pořízené iPhonem 17 Pro jsou suma sumárum vynikající, ať už fotíte ve dne nebo v noci. Apple exceluje jednoduchým ovládáním, kdy pořídit špičkový snímek díky automatice a jen minimu přenastavení zvládne opravdu každý. Snad jen schování režimů (foto, portrét, atd.) a přechod mezi nimi swipováním mi přijde jako krok zpátky.
Velkým tématem je pak Apple Intelligence, která by právě na poli focení měla obrovský smysl. Jenže má stále jakousi hořkou pachuť, protože oproti konkurenci zaostává a v EU se stále musíme spokojit s její omezenou funkčností. Jediné, co lze využít alespoň trochu, je vymazání objektů z fotek po vyfocení. Ale ani zde to není zdaleka dokonalé a jiné značky to umí mnohem lépe.
Pro ovládání fotoaparátu slouží speciální dotykové tlačítko a jde nejen o spoušť fotoaparátu, ale vlastně i tlačítko pro rychlé spuštění aplikace Fotoaparát nebo pro nastavení fotoaparátu během focení. Jenže ani druhým rokem mi tento prvek nepřijde užitečný, naopak se jej omylem dotýkám a vyloženě je mi na obtíž.
Co se naopak povedlo, je přední 18Mpx Center Stage kamerka. Pokud fotíte selfie, dokáže teď automaticky poznat, že je potřeba záběr oddálit, aby se do něj vešli všichni. Nebo také můžete snadno otočit záběr z výšky do režimu na šířku, aniž byste přitom museli otáčet mobil v ruce. Tohle je přesně ta inovace, která se mi u Applu líbí.
Jak fotí iPhone 17 Pro?
Makro režim
Makro režim
Makro režim
Exteriér
Využití zoomu
Ultraširokoúhlý záběr
Interiér
Interiér
Noční režim
Ukázka zoomu: 0.5× / 1× / 2× / 4× / 8×
Ultraširokoúhlý záběr
Klasický snímek z hlavního fotoaparátu (1× zoom)
2× zoom
4× zoom
8× zoom
Video
iPhone je nejlepší mobil na natáčení videa. Nový iPhone 17 Pro posouvá laťku ještě výš, ať už tím, že můžete nově natáčet video do Apple Log 2 s možností až následných „nedestruktivních“ úprav ve střižně, nebo podporu GenLock pro připojení profesionálního příslušenství a vlastně jednoduchého proměnění iPhonu v profesionální kameru.
Další novinkou je ProRes RAW. iPhone 17 Pro je úplně prvním telefonem na světě, který podporuje nový videokodek od Applu pro nejvyšší úroveň kontroly a kvality. Pokud přepnete do 4K režimu s natáčením až 120 snímků za vteřinu a připočteme k tomu úžasné vlastnosti obrazu i zvuku a navíc ještě až 8× „téměř“ optického zoomu, jde o neskutečné dělo pro amatéry, ale i filmaře.
Baterie a výdrž
Není iPhone jako iPhone. Pokud si pořídíte iPhone 17 Pro v Evropě (dualSIM), bude se v jeho útrobách skrývat baterie s kapacitou 3 998 mAh. Kdo zamíří do prodejen v USA, kde se prodává „eSIM-only“ verze bez fyzického slotu na SIM kartu, získá baterii s kapacitou 4 252 mAh. Tento rozdíl vám už nějakou tu hodinu výdrže navíc udělá.
Ale konec truchlení, výdrž evropského iPhonu 17 Pro se reálně stále pohybuje kolem celého jednoho dne při velkém zápřahu, takže tak jako tak člověk na noc mobil na nabíječku nejspíš připojí. Vítám rychlejší nabíjení s výkonem až 40 W s možností reverzního nabíjení výkonem až 4,5 W přes kabel, kdy můžete zachránit své kamarády.
Pokud jde o bezdrátové nabíjení, to Apple navýšil v případě standardu Qi až na 25 W a u MagSafu pak je k dispozici taktéž až 25 W. Znamená to tedy, že si už nemusíte pořizovat jen bezdrátové nabíječky s MagSafem, ale můžete sáhnout i po cenově dostupnějších nabíječkách s Qi technologií.
Závěr recenze iPhone 17 Pro
Apple umí vyrábět nejlepší telefony na světě a s iPhonem 17 Pro to opět potvrdil. Pokud hledáte kompaktní high-end iPhone s nejlepším fotoaparátem, výborným výkonem a nechcete obří telefon, je letošní „próčko“ skvělou volbou.
Upgradovat ze starého iPhonu na nový iPhone 17 Pro se však podle mě vyplatí od iPhonu 14 Pro a starších generací. Přechod z iPhonu 15 Pro či 16 Pro by nebyl tak znatelný.
A pokud chcete skvělý iPhone, ale nevyužijete pokročilé fotografické schopnosti modelu Pro, pořiďte si raději základní iPhone 17 a ušetřete 10 tisíc. Letos se to opravdu vyplatí.
Luboš píše o technologiích s důrazem na užitečnost pro čtenáře. Od roku 2007 publikoval přes 8 000 článků, začínal jako zakladatel magazínu Mobilizujeme.cz. V osobním životě sází na produkty od Applu a Tesly.
