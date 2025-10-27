Do kina jen za 99 Kč? Provozovatelé se chytli za nos, chtějí konkurovat Netflixu

Lepší návštěvnosti kin nepomáhá ani cena lístků, které jsou stále dražší. Cena je mnohdy přehnaná a v kombinaci s občerstvením dáte ve dvojici klidně i přes 1 000 Kč za film, zatímco streamovací služby za 200 až 300 Kč měsíčně nabídnou mnohem více zábavy.
Cinema City reaguje úpravou cen
Ve výsledku tedy do kin chodí méně lidí, což je pro provozovatele velký problém. Na tento problém však nyní reaguje síť kin Cinema City. Kino aktuálně zavádí systém takzvané Cenové zóny. Kinosál je rozdělen na tři úseky – A, B a C. Každá zóna má poté pochopitelně jinou cenu.
Nejlevnější lístky v zóně C přitom seženete už od 99 korun. Jde o systém, jenž se v zahraničí osvědčil a například ve Velké Británii je velmi populární. Diváci díky tomu mohou volit mezi lepšími místy za vyšší cenu, nebo naopak zvolit cenově dostupnější místa blíže k plátnu.
Aktuálně provozovatel kin Cinema City spouští pilotní program v Pardubicích, Plzni a Ostravě. Zde kina ověří reakce zákazníků, celý systém případně doladí a pak Cenové zóny spustí i v ostatních kinech.
Podmínky pro získání slevy
Abyste dostali ty nejlepší ceny, musíte se stát členy Cinema City CLUB. Toto členství stojí 100 Kč ročně a kromě nižší ceny nabízí další řadu výhod. Za každý nákup, ať už vstupenky nebo občerstvení, získáte určitý počet bodů. Tyto body následně můžete proměnit v různé výhody.
Slevy na jednotlivé zóny přináší Cinema City i běžným zákazníkům, avšak pro členy jsou ještě výraznější. Kolik tedy za jednotlivé zóny zaplatíte?
Cenová zóna – Kategorie A
Základní vstupné – 239 Kč / Vstupné pro členy – 219 Kč
Vstupné pro děti, seniory a studenty – 199 Kč / Vstupné pro členy – 179 Kč
Cenová zóna – Kategorie B
Základní vstupné – 199 Kč / Vstupné pro členy – 179 Kč
Vstupné pro děti, seniory a studenty – 159 Kč / Vstupné pro členy – 139 Kč
Cenová zóna – Kategorie C
Základní vstupné – 119 Kč / Vstupné pro členy – 99 Kč
Vstupné pro děti, seniory a studenty – 119 Kč / Vstupné pro členy – 99 Kč