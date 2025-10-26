Netflix vydává novinky: Vybrali jsme 7 z nich, které za to určitě stojí (94. díl)

Netflix potěší miliony diváků. Vychází čtvrtá řada fantasy seriálu Zaklínač, dále naučný dokument Děsy přírody, či thriller Agentka.
Agentka (2025)
Ze severského prostřední si to přímo na Netflix zamířil thriller jménem Agentka. Hlavní hrdinkou je mladá a talentovaná agentka, která se spřátelí se ženou mocného pašeráka drog. Právě on je jejím cílem, který musí dostat. Čím blíže svému cíli ale je, tím více se celá akce komplikuje.
Datum premiéry: 27.10. 2025
Děsy přírody (2025)
Pokud máte rádi kouzla přírody, bude vás dokumentární seriál Děsy přírody rozhodně bavit. Tvůrci zde sledují dramatický život zvířat, které bojují o své životy. Pohled je přitom nabídnut ze strany predátora, ale i oběti. Dokumentární série tak odhaluje krásu přírody, ale i její temnou stránku.
Datum premiéry: 28.10. 2025
Balada o malém hráči (2025)
Netflix si pro diváky připravil snímek Balada o malém hráči, ve kterém hraje hvězdný herec Colin Farrel. Ten ztvárňuje britského hráče vysokých sázek, jenž se ukrývá na Macau. Zde tráví dny v kasínech, neúspěšně se snaží umořit svůj dluh a začít nový život.
Na stopě je mu ale soukromá detektivka, která by mohla jeho plány zhatit. Pomoc mu nicméně nabídne záhadná žena karetního stolu Dao Ming. To mu nedá spát a snaží se zjistit, o co této ženě vlastně jde.
Datum premiéry: 29.10. 2025
Aileen: Královna sériových vrahů (2025)
S dokumenty to Netflix umí a tentokrát si připravil něco opravdu speciální. Jeho novinka se jmenuje Aileen: Královna sériových vrahů, ve kterém filmaři přibližují život Aileen Wuornousové.
Jedna z mála sériových vražedkyň má na svědomí velkou spoustu obětí. Dokument ukazuje její činy a její život od zneužívání v dětství až po šokující odhalení v cele smrti.
Datum premiéry: 30.10. 2025
Zaklínač (2025)
Po dlouhém čekání na Netflix konečně míří čtvrtá řada oblíbeného fantasy seriálu Zaklínač. V pokračování se cesty hlavních hrdinů rozdělí a každý bude muset čelit jiným výzvám. Geralt vyráží najít Ciri, zatímco Yennefer se ocitá v sídle mocných čarodějnic, které mají se Ciri své vlastní plány.
Seriál nabídne divákům mnoho nových tváří a přeobsazení se dočkala i hlavní postava. Geralta z Rivie nově ztvární Liam Hemsworth. Diváci se mohou těšit na 8 epizod i s českým dabingem.
Datum premiéry: 30.10. 2025
Amsterdam Empire (2025)
Z nizozemské produkce na Netflix zamíří osmidílný seriál Amsterdam Empire. Hlavní hrdinkou je žena Betty, která se dozví nemilou zprávu. Její manžel Jack jí totiž zahýbá.
Betty tudíž vymyslí zákeřný plán, aby se manželovi pomstila. Pokusí se ho připravit o jeho proslulé coffee shopy Jackal, na kterých pracoval prakticky celý svůj život.
Datum premiéry: 30.10. 2025
Dýchej zhluboka (2025)
Španělská produkce si pro diváky připravila druhou sérii seriálu Dýchej zhluboka. Příběh se odehrává v jedné rušné nemocnici, kde doktoři každý den zachraňují životy. Přesto si ale najdou čas na různé milostné pletky a o drama tak rozhodně není nouze.
Datum premiéry: 31.10. 2025
