Mobilní telefony Čechů „samovolně“ volají o pomoc, přibývají zbytečné výjezdy

Ondřej Koníček
iPhone opět spustil zbytečný poplach. Funkce detekce nehody zalarmovala záchranáře, přitom šlo jen o zapomenutý telefon.

Další falešné oznámení o nehodě

Funkce automatické detekce autonehody patří mezi nejpraktičtější funkce mobilních telefonů a nabízí ji samozřejmě i Apple. Ten ji přinesl mezi uživatele v rámci řady iPhone 14 a jedná se o vskutku schopný a účinný nástroj, který může zachraňovat životy.

Pokud telefon detekuje nehodu a je po dobu 20 sekund v nečinnosti, automaticky zavolá na tísňovou linku 112. Telefon poté oznámí tísňovým službám, že se stala nehoda a pošle jim polohu, takže záchranné složky budou přesně vědět, kam se mají vydat.

Jedná se o užitečnou funkci, ale může se také stát, že se spustí omylem a záchranné složky jsou alarmovány zbytečně. Těchto případů bohužel v Česku přibývá a jeden takový se stal nedávno mezi městem Zubří a obci Střítež nad Bečvou.

Na střeše zapomenutý iPhone zavolal záchranáře

Dne 26. října 2025 byly ve 12:49 hodin vysláni profesionální hasiči města Rožnov pod Radhoštěm k údajné nehodě s podezřením na vyproštění osob na silnici E442. Vyjeli tedy se svou zásahovou technikou v podobě vozu CAS20 Tatra Force mezi výše zmíněná města.

Spolu s rožnovskými hasiči byla na místo události vyslána jednotka HZS stanice Valašské Meziříčí, Policie ČR a posádka ZZS. Byla tedy zalarmována většina složek IZS v okolí. Po příjezdu na místo události ale nebyla zjištěna žádná nehoda a pátrání po okolí odhalilo viníka tohoto falešného volání.

U krajnice byl nalezen iPhone, který jeho majitel zapomněl na střeše vozu a který po pádu z něj automaticky zavolal na tísňovou linku. Celá událost byla tímto zjištěním uzavřena a všechny jednotky IZS se vrátily zpět na svou základnu.

Hasiči apelují na majitele telefonů

Tyto situace bohužel vznikají častěji, než by bylo záhodno a mohou vést například k tomu, že zbytečně vytížené složky IZS nebudou moct vyjet k opravdové nehodě, protože budou na cestě k falešné. Hasiči proto apelují na uživatele, aby pracovali s touto funkcí obezřetně.

Pokud je detekce autonehody aktivována omylem a uživatel má telefon u sebe nebo někde poblíž, měl by zavolat zpět na 112 a potvrdit, že se jednalo o omyl. To ale samozřejmě není ve všech případech proveditelné a platí to i pro nechtěné zapomenutí telefonu na střeše vozu.

Zdroj: Hasičský sbor města Rožnova pod Radhoštěm / Facebook

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

