Češi, už brzy dostanete HyperOS na svůj mobil od Xiaomi. Zde je harmonogram

HyperOS 3 od Xiaomi přináší Android 16 na desítky telefonů. První vlna aktualizací startuje už v říjnu 2025.
Další výrobce rozjíždí aktualizace na Android 16
Aktualizace na Android 16 se již rozjely a mezi první značky, které začaly novou verzi tohoto systému distribuovat na své telefony, patří Samsung. Ten si tímto krokem výrazně zlepšil pověst, kterou si zhoršil nepovedeným a zdlouhavým přechodem na Android 15.
Xiaomi započalo s beta testování nového systému HyperOS 3, který je na Androidu 16 postaven, již před nedávnem a nyní konečně došlo na uvedení do ostrého provozu. Po uvedení v Číně se dostává HyperOS 3 i na telefony uživatelů v ostatních zemích světa.
Jako první zamíří systém na nové vlajky Xiaomi 15 a Xiaomi 15T, ale i na výše postavené telefony značek Redmi a Poco. Aktualizace poběží ve třech vlnách, startují v říjnu 2025 a poslední přístroje se systému dočkají v březnu 2026. Sepsali jsme kompletní plán aktualizací.
Aktualizace v říjnu a listopadu 2025
Telefony
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T
Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 15
Xiaomi Mix Flip
Redmi Note 14 Pro+ 5G
Redmi Note 14 Pro 5G
Redmi Note 14 Pro
Redmi Note 14
Poco F7 Ultra
Poco F7 Pro
Poco F7
Poco X7 Pro Iron Man Edition
Poco X7 Pro
Poco X7
Tablety
Xiaomi Pad Mini
Xiaomi Pad 7 Pro
Xiaomi Pad 7
Nositelná elektronika
Xiaomi Watch S4 41mm (Pouze Bluetooth)
Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition
Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition
Xiaomi Smart Band 10
Aktualizace v listopadu a prosinci 2025
Telefony
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14
Xiaomi 14T Pro
Xiaomi 14T
Redmi Note 13 Pro
Redmi 15
Redmi 14C
Redmi 13
Redmi 13X
Poco F6 Pro
Poco F6
Poco X6 Pro
Poco X7
Poco M6 Pro
Poco M6
Poco C7S
Tablety
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Redmi Pad 2 Pro 5G
Redmi Pad 2 Pro
Redmi Pad 2 4G
Redmi Pad 2
Aktualizace v prosinci a březnu 2026
Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T
Xiaomi 13 Lite
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12
Xiaomi 12T Pro
Poco F5 Pro
Poco F5
Poco X4
Poco M7 Pro 5G
Poco C85
Redmi Note 14 5G
Redmi Note 14S
Redmi Note 13 Pro+ 5G
Redmi Note 13 Pro 5G
Redmi Note 13 5G
Redmi 15 5G
Redmi 15C 5G
Redmi 15C
Tablety
Redmi Pad Pro 5G
Redmi Pad Pro
Redmi Pad SE 8.7 4G
Redmi Pad SE 8.7
Poco Pad
Spousta nových funkcí a zlepšení výkonu
HyperOS 3 nabízí spoustu nových funkcí a vylepšení, jako je například dynamický výřez ne nepodobný tomu od Applu, nebo nová zamykací obrazovka.
Systém od Xiaomi se může pochlubit také hlubší integrací umělé inteligence, vyšším výkonem, či přepracovanou domovskou obrazovkou s novými ikonami.