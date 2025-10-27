Logo Mobilizujeme.cz

Češi, už brzy dostanete HyperOS na svůj mobil od Xiaomi. Zde je harmonogram

Ondřej Koníček
Xiaomi 15T Pro, displej | Zdroj: Luboš Srb
Xiaomi 15T Pro, displej | Zdroj: Luboš Srb

HyperOS 3 od Xiaomi přináší Android 16 na desítky telefonů. První vlna aktualizací startuje už v říjnu 2025.

Další výrobce rozjíždí aktualizace na Android 16

Aktualizace na Android 16 se již rozjely a mezi první značky, které začaly novou verzi tohoto systému distribuovat na své telefony, patří Samsung. Ten si tímto krokem výrazně zlepšil pověst, kterou si zhoršil nepovedeným a zdlouhavým přechodem na Android 15.

Xiaomi započalo s beta testování nového systému HyperOS 3, který je na Androidu 16 postaven, již před nedávnem a nyní konečně došlo na uvedení do ostrého provozu. Po uvedení v Číně se dostává HyperOS 3 i na telefony uživatelů v ostatních zemích světa.

Jako první zamíří systém na nové vlajky Xiaomi 15 a Xiaomi 15T, ale i na výše postavené telefony značek Redmi a Poco. Aktualizace poběží ve třech vlnách, startují v říjnu 2025 a poslední přístroje se systému dočkají v březnu 2026. Sepsali jsme kompletní plán aktualizací.

HyperOS 3 | Zdroj: Xiaomi
HyperOS 3 | Zdroj: Xiaomi

Aktualizace v říjnu a listopadu 2025

Telefony

  • Xiaomi 15T Pro
  • Xiaomi 15T
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi Mix Flip
  • Redmi Note 14 Pro+ 5G
  • Redmi Note 14 Pro 5G
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14
  • Poco F7 Ultra
  • Poco F7 Pro
  • Poco F7
  • Poco X7 Pro Iron Man Edition
  • Poco X7 Pro
  • Poco X7

Tablety

  • Xiaomi Pad Mini
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7

Nositelná elektronika

  • Xiaomi Watch S4 41mm (Pouze Bluetooth)
  • Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition
  • Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition
  • Xiaomi Smart Band 10

Aktualizace v listopadu a prosinci 2025

Telefony

  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14T Pro
  • Xiaomi 14T
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi 15
  • Redmi 14C
  • Redmi 13
  • Redmi 13X
  • Poco F6 Pro
  • Poco F6
  • Poco X6 Pro
  • Poco X7
  • Poco M6 Pro
  • Poco M6
  • Poco C7S

Tablety

  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • Redmi Pad 2 Pro 5G
  • Redmi Pad 2 Pro
  • Redmi Pad 2 4G
  • Redmi Pad 2

Aktualizace v prosinci a březnu 2026

  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi 13 Lite
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12T Pro
  • Poco F5 Pro
  • Poco F5
  • Poco X4
  • Poco M7 Pro 5G
  • Poco C85
  • Redmi Note 14 5G
  • Redmi Note 14S
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G
  • Redmi Note 13 Pro 5G
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi 15 5G
  • Redmi 15C 5G
  • Redmi 15C

Tablety

  • Redmi Pad Pro 5G
  • Redmi Pad Pro
  • Redmi Pad SE 8.7 4G
  • Redmi Pad SE 8.7
  • Poco Pad

Spousta nových funkcí a zlepšení výkonu

HyperOS 3 nabízí spoustu nových funkcí a vylepšení, jako je například dynamický výřez ne nepodobný tomu od Applu, nebo nová zamykací obrazovka.

Systém od Xiaomi se může pochlubit také hlubší integrací umělé inteligence, vyšším výkonem, či přepracovanou domovskou obrazovkou s novými ikonami.

Zdroj: Android Authority

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

Komentáře

Nejnovější články

Samsung mi na televizi zapnul reklamy. Přes skryté nastavení je lze vypnout
Luboš Srb

Samsung mi na televizi zapnul reklamy. Přes skryté nastavení je lze vypnout

Nebezpečný tip pro iPhone: Češi, tohle nikdy nezkoušejte
Ondřej Koníček

Nebezpečný tip pro iPhone: Češi, tohle nikdy nezkoušejte

Xiaomi uvádí chytrou elektrickou deku. Vylepší spánek a pomůže i se zdravím
Ondřej Koníček

Xiaomi uvádí chytrou elektrickou deku. Vylepší spánek a pomůže i se zdravím

Praktická věcička z Actionu. Hodí se každému k telefonu, stojí jen pár korun
Tomáš Rajnoch

Praktická věcička z Actionu. Hodí se každému k telefonu, stojí jen pár korun

Huawei Pura 80 Ultra má unikátní 9,4x optický zoom. Toto jsou 3 největší inovace
Ondřej Koníček

Huawei Pura 80 Ultra má unikátní 9,4x optický zoom. Toto jsou 3 největší inovace

Netflix vydává novinky: Vybrali jsme 7 z nich, které za to určitě stojí (94. díl)
Tomáš Rajnoch

Netflix vydává novinky: Vybrali jsme 7 z nich, které za to určitě stojí (94. díl)

Lidl má šikovnou věc do domácnosti. Teď vyjde jen na pár korun
Ondřej Koníček

Lidl má šikovnou věc do domácnosti. Teď vyjde jen na pár korun

Recenze Huawei Watch Ultimate 2 – Nekompromisní hodinky pro fajnšmekry
Tomáš Rajnoch

Recenze Huawei Watch Ultimate 2 – Nekompromisní hodinky pro fajnšmekry

Testoval jsem hodinky Huawei Watch GT 6. Tyto 3 věci mě nejvíce překvapily
Tomáš Rajnoch

Testoval jsem hodinky Huawei Watch GT 6. Tyto 3 věci mě nejvíce překvapily