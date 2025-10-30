Jako mávnutím kouzelné hůlky. YouTube automaticky vylepší méně ostrá videa

YouTube zvyšuje kvalitu videí díky AI. Funkce Super Resolution vylepší nové i starší nahrávky bez zásahu autorů.
YouTube přichází s novou funkcí
Google implementuje do YouTube novou a notně praktickou funkci, která bude jednou z největších novinek v rámci této platformy za poslední roky. Tato novinka je postavena z velké části na umělé inteligenci a výrazně vylepší kvalitu videí.
Nová funkce se postará o upscaling videí a bude schopna vylepšit rozlišení jakýchkoliv klipů, a to včetně těch starších, které byly nahrány v nižší kvalitě. Umělá inteligence je velmi mocný nástroj a lze ji použít všelijak, klidně i ke zlepšení kvality obrazu.
Existují modely speciálně navržené právě pro tento účelem, které dokážou vylepšit detaily ve videích s nízkým rozlišením pomocí všemožných algoritmů. Tyto algoritmy umí rozpoznávat určité vzory a jsou trénovány na neuvěřitelném množství dat.
Vítaná změna hlavně pro televizory
Nová funkce, která se jmenuje Super Resolution, vylepší kvalitu videí na YouTube pro všechny platformy a nejvíce to ocení ti uživatelé, kteří používají YouTube na televizoru. Možná si myslíte, že je jich minimum, ale opak je pravdou.
Televizory používají uživatelé v rámci YouTube hlavně na delší videa a dle dostupných dat tvoří tato platforma až 42 % celkového odhadovaného času sledování. Co se týče videí vylepšených pomocí funkce Super Resolution, tak uživatelé budou mít možnost využít ji, ale také ignorovat.
Bude samozřejmě vidět, zda je video pomocí této funkce vylepšeno, a pokud ano, k dispozici bude i v původní kvalitě. Možnost prohlédnout si ho tak, jak bylo původně na YouTube nahráno, tedy scházet nebude. A možnost nevyužívat toto vylepšení dostanou pochopitelně také tvůrci.
Super Resolution míří do ostrého provozu
Tato nová funkce je prozatím k dispozici pro videa, která byla nahrána v rozlišení nižším než 1080p. Později pak bude dostupná i pro videa s rozlišením nižším než 4K, nicméně největší smysl má například u HD videí, která budou díky vylepšení vypadat i na velkých televizorech lépe.
Možnost prohlédnout si stará videa v rozumné kvalitě je rozhodně lákavá, ale Google bude muset hodně zapracovat na takzvaných halucinacích. Při upscalingu totiž AI dotváří chybějící pixely a může se stát, že je vytvoří špatně a tyto chyby by mohly být u videí patrné.