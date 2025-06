Honor usedne na trůn. Nikdo jiný se neodvážil vyrobit tak tenký skládací mobil

Honor Magic V5 bude nejtenčí skládačkou světa. Nabídne jen 8,8 mm v zavřeném stavu, špičkovou výbavu i elegantní zpracování. Premiéra už 2. července.

Nová skládačka je na cestě

Rok 2025 přeje tenkým telefonům a výrobci se předhání, který z nich představí nejtenčí mobil. Hlavní hvězdou samozřejmě bude iPhone 17 Air, nicméně ani on, ani konkurenční Samsung Galaxy S25 Edge v tomto směru nemají šanci proti skládacím telefonům.

V rozloženém stavu mají často šasi tenké méně než 5 mm a nyní se blíží skládačka, která se dostane na post té úplně nejtenčí. Honor připravuje model Magic V5, kterým naváže na předchůdce Magic V3, v době premiéry nejtenčí skládačku na trhu (4,35 mm otevřený / 9,2 mm zavřený).

Titul nejtenčí skládačky později přebralo Oppo Find N5 (4,2 mm / 8,9 mm), nicméně Honor si tuto korunu již brzy vezme zpět. Nový model Magic V5 má být nejtenčí skládačkou dneška a v zavřeném stavu nabídne tloušťku neuvěřitelných 8,8 mm.

Honor Magic V5 | foto: Weibo

Honor Magic V5 jako nový rekordman

Hodnota pro tloušťku v otevřeném stavu prozatím známá není, ale dá se předpokládat, že se bude pohybovat okolo podobných hodnot, jako u Oppa Find N5. Tak jako tak, v zavřeném stavu bude novinka podobně tenká, jako některé vlajkové telefony s tradiční konstrukcí.

Čínský výrobce také zveřejnil oficiální rendery této skládačky, které ji ukazují v celé její kráse. Design je postaven okolo robustního fotomodulu ve tvaru osmiúhelníku se zaoblenými rohy, který doplňuje dekorační vroubkovaný vzor a zajímavě vypadá i úprava pantu, když je telefon zavřený.

V zavřeném stavu má pant povrchovou úpravu s trojúhelníkovým vzorem a toto nové, zlaté provedení, které Honor propaguje, vypadá opravdu velmi stylově. Magic V5 v ní působí takřka jako šperk, či módní doplněk a vysokou míru elegance mu v tomto případě upřít nelze.

Tenká a skvěle vybavená

Honor Magic V5 bude nejenom nejtenčí skládačka dneška, bude také tou nejlépe vybavenou. Nabídne například procesor Snapdragon 8 Elite a zvěsti naznačují, že se dočkáme teleobjektivu z vlajky Magic 7 Pro, což by znamenalo periskopickou konstrukci a rozlišení 200 Mpx.

Vysoká očekávání jsou vkládána i do baterie. Honor by měl tuto novinku osadit, navzdory extrémně tenkému šasi, akumulátorem o kapacitě 6100 mAh. V tomto segmentu by se jednalo o rekordní hodnotu. Oficiální premiéra skládačky Honor Magic V5 je naplánována na 2. července 2025.

Zdroj: Weibo