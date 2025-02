Nejtenčí skládací mobil na planetě. Nové Oppo Find N5 má v pase jen 4,2 mm

Oppo Find N5 je nejtenčí skládací mobil světa s tloušťkou rekordních 4,2 mm. Potěší i špičková výbava. Cena je v přepočtu kolem 45 tisíc korun.

Nejtenčí skládací mobil na světě

Po několika týdnech lákání na nejtenčí skládačku současnosti jsme se jí dočkali. Oppo představilo novinku Find N5, která navazuje na model N3 z roku 2023. Čínská značka si tedy dala vloni od skládacích telefonů pauzu, ale čekání se vyplatilo, protože jde opravdu o špičkovou skládačku s nejpokročilejší konstrukcí na trhu.

Hlavní podíl na tom má nový pant Titanium Flexion Hinge, který je o 26 % menší než u předchozího modelu, ale zároveň je pevnější. Pant je částečně vyroben z lehkého karbonu, a i proto je Find N5 relativně lehký přístroj. S hmotností 229 gramů se jedná o jednu z nejlehčích skládaček a váží podobně, jako vrcholné vlajky s tradiční konstrukcí.

Prim u konstrukce ale hraje její tloušťka, která je opravdu rekordní. V otevřeném stavu má telefon Oppo Find N5 tloušťku pouze 4,2 mm, v zavřeném pak 8,93 mm a nejblíže je mu v tomto směru Honor Magic V3 s hodnotami 4,4 a 9,2 mm. Jedná se tedy opravdu o žiletku a v tomto směru bude tuto novinku konkurence překonávat jen velmi těžko.

Oppo Find N5 | foto: Oppo

Tenký, ale odolný

Tenké a relativně lehké šasi ale neznamená, že by byla tato nová skládačka chatrná či křehká. S odolností na tom rozhodně není špatně a jedná se o první skládací telefon, který nabízí krytí dle normy IPX9, což znamená, že odolná i tlakové vodě. Odolnost proti prachu ale schází a v tomto směru hraje prim model Galaxy Z Fold 6 od Samsungu.

Zmínit musíme i displeje, a to hlavně skládací, jenž se nachází uvnitř konstrukce. Je opravdu obrovský, má úhlopříčku 8,12 palce a větší plochu v tomto segmentu aktuálně nenajdete. Předěl mezi polovinami je zase o chlup menší, je takřka neznatelný a osazený OLED panel disponuje FullHD+ rozlišením i LTPO technologií, tedy frekvencí s rozsahem 1 – 120 Hz.

Maximální jas vnitřního displeje se může vyšplhat až na 2100 nitů a venkovní panel pak nabízí kombinaci úhlopříčky 6,62 palce s FullHD rozlišením, LTPO technologií a jasem až 2450 nitů. Oba displeje se můžou pochlubit podporou standardů HDR10+ i Dolby Vision. Snímač otisků prstů je integrovaný v bočním tlačítku.

Oppo Find N5 | foto: Oppo

Vlajková skládačka s vlajkovým procesorem

O pohon této novinky se stará Snapdragon 8 Elite, tedy aktuálně nejlepší a nejvýkonnější procesor, jaký firma Qualcomm nabízí. Oppo Find N5 je první skládačkou, která na jeho služby vsází a můžeme tak s jistotou říct, že výkonnější telefon v tomto segmentu nenajdeme. Operační paměť má velikost 12 nebo 16 GB a vnitřní úložiště 256 GB, 512 GB, nebo 1 TB ve vrcholné verzi.

Fotoaparát je trojitý, disponuje rozlišením 50 + 50 + 8 Mpx a neschází logo společnosti Hasselblad, která se postarala o kalibraci barev. Hlavní fotoaparát doplňuje periskopický teleobjektiv s 3× optickým zoomem a poslední do party je ultra-širokoúhlý fotoaparát s rozlišením 8 Mpx. Ten působí trochu podměrečně a v souvislosti se zbytkem výbavy snad až nedůstojně.

Oba 50Mpx fotoaparáty jsou opticky stabilizované a selfie kamerky, které jsou samozřejmě dvě, v každém displeji jedna, mají rozlišení 8 Mpx. Baterie se pyšní kapacitou 5600 mAh, což je mezi všemi telefony tohoto typu nejvíc a špatně nevypadá ani nabíjení. Drátové má výkon 80 W a bezdrátové 50 W, takže svižné doplnění energie bude zaručeno.

Cena a dostupnost

Oppo Find N5 bylo představeno v Singapuru, nicméně míří i na globální trhy a dostane se také do Evropy. Zda dorazí i do našich luhů a hájů, to se prozatím neví a na tuto informaci si budeme muset ještě počkat. Neznámé zůstávají také oficiální evropské ceny, ale základní model by měl vyjít na 1 799 eur, tedy nějakých 45 000 korun.

Oppo Find N5: specifikace