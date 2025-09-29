Handoff na Androidu? Google po 11 letech opisuje skvělou funkci od Applu

Google pracuje na funkci podobné Apple Handoff. Task Continuity má nabídnout synchronizaci hovorů, souborů i aplikací napříč zařízeními.
Google reaguje na Apple Handoff
Apple představil již v roce 2014 praktickou funkci Handoff, která umožňuje přejít plynule z práce v rámci jednoho zařízení na druhé. To znamená, že si například něco rozpracujete na iPhonu a můžete to v případě potřeby dokončit na iPadu, nebo MacBooku.
Tato integrace systémů v rámci portfolia Applu je opravdu unikátní a něco, čemu se Android nemůže vyrovnat. Je to hlavně kvůli tomu, že si kalifornský gigant vyvíjí a spravuje všechny systémy, takže provázanost telefonů s notebooky / tablety je nejenom možná, ale i plně funkční.
Nástroje k propojení telefonů s Androidem s notebooky osazené Windows samozřejmě existují, ale kvalit interního řešení Applu nedosahují. To je pochopitelně dáno tím, že Android vyvíjí Google a Windows má pod palcem Microsoft, tedy konkurenční firma.
Google pracuje na novém nástroji
Nejnovější zprávy každopádně naznačují, že Google připravuje řešení podobné technologii Handoff od Applu. Tato nová funkce je evidentně součástí snahy vyhledávacího giganta o zavedení Androidu na notebooky, což by v budoucnu situaci okolo této provázanosti samozřejmě výrazně zlepšilo.
Informace o této nové funkci se objevily již dříve a funkčnost zahrnovala například možnost přesměrování hovoru v rámci zařízení, nebo sdílení internetu. K dispozici byla také synchronizace oznámení napříč přístroji, sdílení souborů a hlavně, kontinuita aplikací.
V rámci Androidu 16 nyní byly objeveny stopy po nové funkci „Task Continuity“, která potvrzuje skutečnost, že Google opravdu pracuje na podobné technologii, jako Apple a jeho Handoff. To ale bude mnohem obtížnější a technicky náročnější na provedení.
Kdy by mohla funkce Handoff dorazit na Android?
Není pravděpodobné, že tato nová funkce dorazí na Android dříve než s další verzí, tedy Androidem 17. Ta vyjde příští rok a právě v průběhu příštího roku má Google v plánu přinést svůj mobilní operační systém na notebooky, což by samozřejmě celou situaci výrazně změnilo.
V tomto případě by mohl Google integrovat funkci na systémové bázi a vše by mělo fungovat podobně, jako v případě iOS a macOS. Rozhodně by se jednalo o vítanou a praktickou novinku využitelnou na denní bázi, kterou by uživatelé ocenili.