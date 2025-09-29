Logo Mobilizujeme.cz

Handoff na Androidu? Google po 11 letech opisuje skvělou funkci od Applu

Ondřej Koníček
Telefon s Androidem | Zdroj: Unsplash
Google pracuje na funkci podobné Apple Handoff. Task Continuity má nabídnout synchronizaci hovorů, souborů i aplikací napříč zařízeními.

Google reaguje na Apple Handoff

Apple představil již v roce 2014 praktickou funkci Handoff, která umožňuje přejít plynule z práce v rámci jednoho zařízení na druhé. To znamená, že si například něco rozpracujete na iPhonu a můžete to v případě potřeby dokončit na iPadu, nebo MacBooku.

Tato integrace systémů v rámci portfolia Applu je opravdu unikátní a něco, čemu se Android nemůže vyrovnat. Je to hlavně kvůli tomu, že si kalifornský gigant vyvíjí a spravuje všechny systémy, takže provázanost telefonů s notebooky / tablety je nejenom možná, ale i plně funkční.

Nástroje k propojení telefonů s Androidem s notebooky osazené Windows samozřejmě existují, ale kvalit interního řešení Applu nedosahují. To je pochopitelně dáno tím, že Android vyvíjí Google a Windows má pod palcem Microsoft, tedy konkurenční firma.

Smartphone s Androidem | Zdroj: Unsplash
Google pracuje na novém nástroji

Nejnovější zprávy každopádně naznačují, že Google připravuje řešení podobné technologii Handoff od Applu. Tato nová funkce je evidentně součástí snahy vyhledávacího giganta o zavedení Androidu na notebooky, což by v budoucnu situaci okolo této provázanosti samozřejmě výrazně zlepšilo.

Informace o této nové funkci se objevily již dříve a funkčnost zahrnovala například možnost přesměrování hovoru v rámci zařízení, nebo sdílení internetu. K dispozici byla také synchronizace oznámení napříč přístroji, sdílení souborů a hlavně, kontinuita aplikací.

V rámci Androidu 16 nyní byly objeveny stopy po nové funkci „Task Continuity“, která potvrzuje skutečnost, že Google opravdu pracuje na podobné technologii, jako Apple a jeho Handoff. To ale bude mnohem obtížnější a technicky náročnější na provedení.

Kdy by mohla funkce Handoff dorazit na Android?

Není pravděpodobné, že tato nová funkce dorazí na Android dříve než s další verzí, tedy Androidem 17. Ta vyjde příští rok a právě v průběhu příštího roku má Google v plánu přinést svůj mobilní operační systém na notebooky, což by samozřejmě celou situaci výrazně změnilo.

V tomto případě by mohl Google integrovat funkci na systémové bázi a vše by mělo fungovat podobně, jako v případě iOS a macOS. Rozhodně by se jednalo o vítanou a praktickou novinku využitelnou na denní bázi, kterou by uživatelé ocenili.

Zdroj: Android Authority

Autor článku

Ondřej Koníček - Redaktor

Ondřej je nadšencem do elektroniky – od telefonů a počítačů až po hardware všeho druhu. Jeho srdce bije i pro svět her, dobré filmy a občas si dá do těla i při sportu.

