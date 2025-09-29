Logo Mobilizujeme.cz

10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (195. díl)

Richard Šimáček
Smartphone s Androidem, ilustrační | foto: Unsplash
Smartphone s Androidem, ilustrační | foto: Unsplash

Jaké aplikace si stáhnout do mobilu? Vybrali jsme to nejlepší z placených appek, které jsou momentálně ke stažení zcela zdarma.

Vybíráme užitečné aplikace

Aplikace, za které se běžně platí, bývají lepší, než ty, které jsou zdarma. Nicméně i placené aplikace se občas objeví v akci, kdy si je můžete zcela bezplatně stáhnout, protože jejich tvůrci je chtějí zpropagovat a dostat mezi lidi.

Abychom vám usnadnili práci, přinášíme přehledný seznam s těmi aktuálně nejlepšími aplikacemi pro Android a iPhone (iOS). Neváhejte, protože nabídka je časově omezená.

Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma

The Lonely Hacker

Vyzkoušejte si život hackera v realisticky pojatém virtuálním světě. Budete se pokoušet nabourávat počítače, chytré telefony či routery a řešit různé minihry, které napodobují skutečné hackerské postupy. Na věrohodnosti hře dodává i to, že na ní spolupracovali odborníci z oblasti kybernetické bezpečnosti.

The Lonely Hacker
The Lonely Hacker

Bright LED Flashlight Pro

Z obyčejné svítilny ve vašem telefonu udělá tato aplikace užitečný multifunkční nástroj. Kromě jednoduchého zapnutí a vypnutí svítilny nabízí kompas, devět úrovní intenzity světla a dokonce i SOS režim. Díky tomu můžete v případě nouze dát jasně najevo, že potřebujete pomoc, například když zůstanete v noci odříznutí na horách bez signálu.

Bright LED Flashlight Pro
Bright LED Flashlight Pro

Stickman Master Premium

Demon Hunter je akční RPG, kde se chopíte role ninji ovládajícího širokou škálu zbraní – od mečů až po luky. Každý hrdina má vlastní styl a schopnosti, čeká vás postupné vylepšování výbavy, hordy protivníků i PvP souboje. Velkým plusem je i možnost hrát offline, takže se obejdete bez internetu.

Stickman master premium
Stickman master premium

3D EARTH PRO – local forecast

Předpověď počasí může být i vizuálně atraktivní. Tato aplikace nabízí jedinečný 3D pohled na naši planetu z vesmíru a k tomu kompletní meteorologická data, jako jsou teploty, vlhkost, tlak, UV index nebo grafy. Stačí zvolit město a hned uvidíte stylovou vizualizaci daného místa. O přesnost se stará databáze s více než 15 000 meteorologickými stanicemi po celém světě.

3D Earth pro local forecast
3D Earth pro local forecast

Heroes Infinity Premium

Heroes Infinity je dynamická RPG akce, kde se vaše postava neustále vyvíjí. Čekají vás souboje s počítačovými protivníky i skutečnými hráči, kteří vám nedají nic zadarmo. Hra má rychlé tempo, dobře vyváženou hratelnost a není zahlcená mikrotransakcemi.

Heroes Infinity Premium
Heroes Infinity Premium

Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma

Blackthorn Castle

Pokud patříte mezi fanoušky dobrodružných titulů, hra Mystery of Blackthorn Castle by vám neměla uniknout. Vydáte se v ní do starého opuštěného hradu v Anglii, kde se skrývá dávno ztracený magický artefakt. Na cestě za jeho nalezením budete řešit nejrůznější logické hádanky a objevovat skryté nápovědy. Herní prostředí je detailně zpracované a pro lepší orientaci máte vždy k dispozici praktickou mapu.

Blackthorn castle
Blackthorn castle

Effectrix

Hudební nadšence a tvůrce potěší aplikace Effectrix, která přináší široké možnosti pro úpravu a experimentování se zvukem. Do skladeb můžete přidávat nové efekty, upravovat frekvence a detailně ladit každý zvukový prvek. Díky tomu je vhodná nejen pro zábavu, ale i pro serióznější hudební tvorbu.

Effectrix
Effectrix

Calendar Widget – Date Widgets

Chcete, aby váš kalendář na domovské obrazovce vypadal přesně podle vašich představ? Aplikace Calendar Widget vám umožní nastavit vzhled widgetu na míru – od volby pozadí až po vlastní styl zobrazení. Kalendář tak nemusí být jen praktickou pomůckou, ale i elegantním doplňkem. Aplikace je kompatibilní s iPhonem i iPadem.

Calendar Widget - Date Widgets
Calendar Widget - Date Widgets

Photo AI Eraser – Object Removal

Potřebujete odstranit nežádoucí objekty z fotografií? Photo AI Eraser vám s tím pomůže snadno a rychle. Umožňuje vymazat předměty, osoby i vodoznaky a chytře vyplní upravené místo tak, aby výsledek vypadal přirozeně. Díky jednoduchému ovládání ji zvládnou používat i úplní začátečníci.

Photo AI Eraser-Object Removal
Photo AI Eraser-Object Removal

AWC Faces

Majitelé Apple Watch si díky aplikaci AWC Faces mohou navrhnout vlastní originální ciferníky. Do designu lze zakomponovat oblíbený citát, emotikony nebo třeba kalendář, a k tomu měnit barvy, styly i zarovnání textu. Intuitivní ovládání navíc dělá z aplikace skvělý nástroj pro každého, kdo chce mít hodinky opravdu osobité.

AWC Faces
AWC Faces

V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme zajímavým aplikacím, které jsou standardně placené, teď jsou ale na omezenou dobu zdarma. Redakce negarantuje, že aplikace či hry budou zdarma i další dny po vydání článku.

Zdroj: autorský obsah / Mobilizujeme.cz

Autor článku

Richard Šimáček - Redaktor

Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.

