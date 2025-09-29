10 placených aplikací, které právě teď stáhnete zdarma (195. díl)

Jaké aplikace si stáhnout do mobilu? Vybrali jsme to nejlepší z placených appek, které jsou momentálně ke stažení zcela zdarma.
Vybíráme užitečné aplikace
Aplikace, za které se běžně platí, bývají lepší, než ty, které jsou zdarma. Nicméně i placené aplikace se občas objeví v akci, kdy si je můžete zcela bezplatně stáhnout, protože jejich tvůrci je chtějí zpropagovat a dostat mezi lidi.
Abychom vám usnadnili práci, přinášíme přehledný seznam s těmi aktuálně nejlepšími aplikacemi pro Android a iPhone (iOS). Neváhejte, protože nabídka je časově omezená.
Nejlepší aplikace pro Android, které jsou teď zdarma
The Lonely Hacker
Vyzkoušejte si život hackera v realisticky pojatém virtuálním světě. Budete se pokoušet nabourávat počítače, chytré telefony či routery a řešit různé minihry, které napodobují skutečné hackerské postupy. Na věrohodnosti hře dodává i to, že na ní spolupracovali odborníci z oblasti kybernetické bezpečnosti.
Z obyčejné svítilny ve vašem telefonu udělá tato aplikace užitečný multifunkční nástroj. Kromě jednoduchého zapnutí a vypnutí svítilny nabízí kompas, devět úrovní intenzity světla a dokonce i SOS režim. Díky tomu můžete v případě nouze dát jasně najevo, že potřebujete pomoc, například když zůstanete v noci odříznutí na horách bez signálu.
Demon Hunter je akční RPG, kde se chopíte role ninji ovládajícího širokou škálu zbraní – od mečů až po luky. Každý hrdina má vlastní styl a schopnosti, čeká vás postupné vylepšování výbavy, hordy protivníků i PvP souboje. Velkým plusem je i možnost hrát offline, takže se obejdete bez internetu.
Předpověď počasí může být i vizuálně atraktivní. Tato aplikace nabízí jedinečný 3D pohled na naši planetu z vesmíru a k tomu kompletní meteorologická data, jako jsou teploty, vlhkost, tlak, UV index nebo grafy. Stačí zvolit město a hned uvidíte stylovou vizualizaci daného místa. O přesnost se stará databáze s více než 15 000 meteorologickými stanicemi po celém světě.
Heroes Infinity je dynamická RPG akce, kde se vaše postava neustále vyvíjí. Čekají vás souboje s počítačovými protivníky i skutečnými hráči, kteří vám nedají nic zadarmo. Hra má rychlé tempo, dobře vyváženou hratelnost a není zahlcená mikrotransakcemi.
Nejlepší aplikace pro iPhone, které jsou teď zdarma
Blackthorn Castle
Pokud patříte mezi fanoušky dobrodružných titulů, hra Mystery of Blackthorn Castle by vám neměla uniknout. Vydáte se v ní do starého opuštěného hradu v Anglii, kde se skrývá dávno ztracený magický artefakt. Na cestě za jeho nalezením budete řešit nejrůznější logické hádanky a objevovat skryté nápovědy. Herní prostředí je detailně zpracované a pro lepší orientaci máte vždy k dispozici praktickou mapu.
Hudební nadšence a tvůrce potěší aplikace Effectrix, která přináší široké možnosti pro úpravu a experimentování se zvukem. Do skladeb můžete přidávat nové efekty, upravovat frekvence a detailně ladit každý zvukový prvek. Díky tomu je vhodná nejen pro zábavu, ale i pro serióznější hudební tvorbu.
Chcete, aby váš kalendář na domovské obrazovce vypadal přesně podle vašich představ? Aplikace Calendar Widget vám umožní nastavit vzhled widgetu na míru – od volby pozadí až po vlastní styl zobrazení. Kalendář tak nemusí být jen praktickou pomůckou, ale i elegantním doplňkem. Aplikace je kompatibilní s iPhonem i iPadem.
Potřebujete odstranit nežádoucí objekty z fotografií? Photo AI Eraser vám s tím pomůže snadno a rychle. Umožňuje vymazat předměty, osoby i vodoznaky a chytře vyplní upravené místo tak, aby výsledek vypadal přirozeně. Díky jednoduchému ovládání ji zvládnou používat i úplní začátečníci.
Majitelé Apple Watch si díky aplikaci AWC Faces mohou navrhnout vlastní originální ciferníky. Do designu lze zakomponovat oblíbený citát, emotikony nebo třeba kalendář, a k tomu měnit barvy, styly i zarovnání textu. Intuitivní ovládání navíc dělá z aplikace skvělý nástroj pro každého, kdo chce mít hodinky opravdu osobité.
V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme zajímavým aplikacím, které jsou standardně placené, teď jsou ale na omezenou dobu zdarma. Redakce negarantuje, že aplikace či hry budou zdarma i další dny po vydání článku.
Richard se od dětství zajímá o technologie – od počítačů a mobilů po vše s chytrými funkcemi. Novinky ze světa technologií jsou pro něj nejen prací, ale i vášní. Ve svých textech spojuje nadšení s přehledem a důrazem na srozumitelnost.
