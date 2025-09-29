Recenze Huawei Watch GT 6 – Stylový design a perfektní výbava

Huawei Watch GT 6 přináší elegantní design, špičkový AMOLED displej, skvělé sportovní a zdravotní funkce i dlouhou výdrž. Jak obstály v recenzi?
Stylové hodinky pro lajky i náročné
Huawei v posledních letech výrazně posílil svou pozici v chytrých hodinkách. Nejnovější Watch GT 6 potvrzují rychlý posun značky vpřed a ukazují, že Huawei dokáže držet krok s lídry v oblasti nositelné elektroniky.
Na test nám do redakce aktuálně dorazil základní model Huawei Watch GT 6 ve velikosti pouzdra 41 mm. Na první pohled jde o elegantní hodinky, jež svou velikostí padnou především ženám. Přesto jde ale o nabušené zařízení se spoustou trumfů v rukávu
Vyhlazený design do každého detailu
Asijská značka moc dobře ví, že design a zpracování je u produktu naprosto klíčové a zařízení zkrátka musí udělat dobrý první dojem. To se s modelem Watch GT 6 povedlo na jedničku. Pro výrobu byla využita nerezová ocel, která má v tomto případě stříbrnou barvu a leštěnou úpravu.
Huawei Watch GT 6 | Zdroj: Tomáš Rajnoch
Kulatému pouzdru to díky tomu skvěle sekne, ačkoliv úprava je poměrně náchylná na nečistoty. Zadní strana je poté vyrobena z křemíku. Hodinky skvěle padnou i na menší zápěstí a nejsou nijak široké. Upínací mechanismu je velmi jednoduchý a řemínek lze sundat pomocí stisku jednoho tlačítka.
Samotný řemínek je přitom uchycen do sponky, která ještě více podtrhuje elegantní design. Z přední strany je přítomen pochopitelně displej, jenž je obehnán decentní tmavší lunetou.
Kromě reproduktoru a mikrofonu ze spodní strany, nabízí tělo hodinek Huawei Watch GT 6 dvě ovládací tlačítka. Hlavní slovo má na starosti otočná korunka s hrubou povrchovou úpravou a velmi příjemnou haptickou odezvou. Pod ní je malé obdélníkové tlačítko, jež je do těla mírně zapuštěno.
Displej s neuvěřitelným jasem
Do malého těla se Huawei podařilo vměstnat poměrně velký kruhový AMOLED displej o úhlopříčce 1,32 palců. Rozlišení činí 466 × 466 pixelů a podívaná je zkrátka bezchybná. Barvy displeje jsou velmi syté a krásně podtrhují barevný operační systém.
Prakticky dokonale ja podána i černá barva, což oceníte především u funkce Always-On, kdy je i na zhasnutém displeji neustále zobrazován čas. Oproti minulé generaci nicméně Watch GT 6 ušly velký kus cesty v oblasti svítivosti.
Ta je nyní na neuvěřitelném čísle 3 000 nitů a displej je díky tomu krásně čitelný za každé situace. Při takové svítivosti se dá skvěle využít například přítomná svítilna. Na daleké svícení to není, avšak pokud se například jdete v noci napít, hodinky vám krásně přisvítí na cestu.
HarmonyOS míří k dokonalosti
Ve svých zařízení Huawei využívá systém HarmonyOS, jenž je tudíž pochopitelně přítomný i v hodinkách Watch GT 6. Konkrétně jde o verzi HarmonyOS 6, která má co nabídnout. Vše přitom začíná už u ciferníků, kterých je na výběr mnoho a navíc si lze jich vlastnosti pomocí komplikací upravit.
Jen pozor, některé jsou energeticky více náročné. Pokud jde o samotné ovládání systému, tak stejně jako na telefonech, tahem z horní strany se dostanete k rychlým přepínačům. Ze spodu si naopak zobrazíte příchozí notifikace.
Ciferník
Chytrá asistence
Rychlé ovládání
Chytré widgety
Tahem směrem doprava se zobrazí chytrá asistence. Ta se chová na základě vašich preferencí a zobrazí vám například stručný přehled počasí, kalendář nebo přehrávač médií. Díky přítomnému reproduktoru lze poslouchat hudba. Kvalita sice není nejlepší, pro občasný poslech ale postačí.
Přejížděním prstem po displeji doleva se dostáváte skrze widgety pro kontrolu sportovních statistik, měření zdravotních funkcí nebo spánku. Tyto obrazovky lze upravit a do rychlého přehledu jich vybrat maximálně sedm.
Menu aplikací
Centrum oznámení
Záznamník
Ciferníky v zařízení
Samotný systém je krásně svižný a jeho používání je i díky tlačítkům velmi příjemné. Zmiňovaná korunka po stisku zobrazí menu a pomocí otáčení jim procházíte. Druhé tlačítko je programovatelné. Například tak spustíte hudební přehrávač nebo se dostanete k monitoringu sportovních aktivit.
Možná největším nedostatkem hodinek je ovšem absence možnosti placení. Hodinky sice mají NFC, avšak v Česku zatím platba podporována není. Na Slovensku již ale hodinkami platit lze a tak nezbývá než doufat, že tato možnost brzy dorazí i k nám.
Zdraví na prvním místě
Ačkoliv by se hodinky Huawei Watch GT 6 daly jednoznačně popsat jako lifestylový doplněk, nabízí uživatelům spoustu možností pro sledování zdravotního stavu. Hodinky samozřejmě podporují sledování srdečního tepu a zkontrolují také hladinu kyslíku v krvi.
Měření hladiny kyslíku v krvi
Emoční pohoda
Sledování spánku
Měření teploty pokožky
Dále se mohou pochlubit skvěle propracovaným měřením spánku, změří teplotu vaší pokožky a poradí vám s emoční pohodou. Hauwei se navíc snaží motivovat ke zdravému životnímu stylu. Například pomocí trojlístků, které můžete vždy vyplnit. Je potřeba ale zadávat údaje o pití vody, dodržet spánkový režim nebo splnit denní aktivity.
Všechny tyto funkce nicméně Huawei už nabízelo u loňského modelu Watch GT 5. Letos však dorazil režim SOS. Velmi šikovná pomůcka detekující pád. Jakmile upadnete, hodinky do deseti vteřin odešlou zprávu vybraným kontaktům o vašem stavu a lokaci.
Pro sportovce se zaměřením na kolo a golf
Nebyly by to hodinky od Huawei, aby nemyslely na sportovce. Pro ně je připraveno přes 100 sportovních režimů, přičemž mnoho z nich funguje automaticky. Navíc vám hodinky pomáhají se správnými technikami cvičení a dokonce sledují vaši celkovou kondici a doporučí, kdy je ideální čas na cvičení.
A zatímco loni se Huawei zaměřilo na golf, jenž je přítomný i letos, aktuálně Huawei cílí na cyklisty. Nově hodinky zvládnout změřit FTP, tedy váš průměrný výkon ve wattech. Kvalitu speciálně určených zařízeních pro tuto metriku Huawei sice nenaplňuje, pro hobby měření ale naprosto dostačuje.
A pokud chcete dostat opravdu profesionální data, Huawei umožňuje k hodinkám připojit externí měřiče. Skvěle poté značka pracuje s GPS. Nově využívá dvě pásma, díky čemuž dokáže zachytit signál i v hustých lesech. Trasu krásně vykreslí a dokáže vás po ní navigovat zpět na start.
Nová baterie dělá divy
Do krásného těla se Huawei podařilo vměstnat 540mAh baterii. Výrobce využil novou technologii křemíkové baterie s vysokou hustotou, která zde odvádí špičkovou práci. Při náročném použití hodinky vydrží celý týden. A pokud se omezíte u na Always-On nebo každodenním sledování aktivit, výdrž stoupne na 10 až 14 dní.
Nabíjení poté probíhá pomocí magnetické kolébky. Už hodina na nabíječce dodá den používání a na plnou kapacitu se dostanete za zhruba 75 minut.
Skvělá aplikace i konektivita
Chytré hodinky Huawei Watch GT 6 je třeba propojit s aplikací Huawei Health. Ta je dostupná pro Android, iOS a samozřejmě i HarmonyOS. V aplikace máte poté přehled o všech datech, se kterými lze dále pracovat.
Hlavní obrazovka
Obchod s aplikacemi
Zdravotní trojlístek
Také si zde nastavíte vše potřebné a sportovce potěší spoustu video návodů, které pomohou při sportu. Samotná aplikace je navíc velmi intuitivní a přehledná, přičemž potěší i její špičková optimalizace.
Pokud jde o konektivitu, tak jak už jsem zmínil, není s ní žádný problém. Jen pozor při propojení s iPhonem. V tomto momentě hodinky nepodporují odpovídání na SMS a nedokáží sledovat vaši trasu na mapách Petal Maps.
Závěr recenze Huawei Watch GT 6
Nové hodinky Huawei Watch GT 6 do toho šlapou na plný plyn a uživateli nabízí opravdu mnoho. Mají krásný design, luxusní zpracování, naprosto špičkový displej nebo propracované sportovní režimy. Mírným zklamání je naopak absence možnosti placení a HarmonyOS je sice povedené, ale co se týče aplikací třetích stran lehce omezené.
Za cenu 6 299 korun se ale konkurence hledá velmi těžko. Pokud vám ovšem nevyhovuje velikost, má v nabídce Huawei i větší 46mm variantu a pro ty nejnáročnější jsou připraveny Huawei Watch GT 6 Pro.