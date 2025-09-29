YouTube Premium je ještě lepší. Google přidává funkce, které ocení snad každý

Logo Mobilizujeme.cz

Ondřej Koníček
YouTube Premium na mobilu | Zdroj: Android Police
Google rozšiřuje předplatné YouTube Premium o nové vychytávky. Vylepšený zvuk, automatické stahování Shorts i funkce Jump Ahead.

Novinky pro YouTube Premium

Předplatné YouTube Premium je rozhodně jedním z nejlepších na trhu. Za relativně rozumné peníze (v Česku od 209 korun) umožňuje využití platformy YouTube opravdu naplno, bez reklam a s celým balíčkem doprovodných funkcí. Některé jsou opravdu velmi praktické.

V rámci předplatného Premium je například možné si stáhnout videa pro pozdější offline přehrání, nebo přehrávat obsah na telefonu i při vypnutém displeji. Nyní jsme se dočkali dalšího rozšíření několika funkcí, které Google začíná uvolňovat na podporovaná zařízení.

Možnost regulovat rychlost přehrávání videí v krocích od 0,05× až po 4× se nově rozšiřuje na další zařízení. Tato funkce byla k dispozici původně pouze na Androidu a iOS, nicméně nyní se dostává také k předplatitelům Premium v rámci webového rozhraní YouTube.

YouTube na mobilu | foto: Luboš Srb
Kvalitnější zvuk i mimo YouTube Music

Další novinka představuje rozšíření vylepšeného zvuku pro další uživatele. Kvalitnější zvuk byl dříve k dispozici jen v rámci YouTube Music a jako experimentální funkce pro YouTube. Nyní je dostupný pro Android i iOS, nicméně jen pro prémiové hudební videa.

Třetí novinku pak představuje další rozšíření funkce Jump Ahead, která je aktuálně k dispozici v rámci Androidu, iOS a také webového rozhraní (v Česku prozatím bohužel není). Nově se tato praktická funkce dostává na televizory a herní konzole.

Jump Ahead umožňuje v rámci videa jednoduše přeskočit na jeho klíčovou a nejzajímavější část, což se rozhodně může hodit. Snadno se tak vyhnete tomu, co vás nezajímá a funkce vás přes hlavní momenty videa navede k jeho klíčovému okamžiku.

Populární Shorts v novém

Google dále rozšiřuje dvě funkce týkající se krátkých videí Shorts, které byly dříve pro Android a iOS k dispozici jen jako experimentální. Uživatelé iOS si nyní můžou tato videa automaticky stahovat na základě historie sledování a pro iOS je nově k dispozici i funkce obraz v obraze.

Zdroj: Android Authority

