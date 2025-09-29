Co si pustit na Oneplay? Vybral jsem 8 novinek, které vás budou bavit (29. díl)

S novým týdnem je tu nový díl redakčního výběru novinek na Oneplay. Mrkněte na trojici filmů Dannyho parťáci, či skvělé animované filmy.
Nejlepší novinky na Oneplay
Trh se streamovacími platformami je rozmanitý a zákazník má z čeho vybírat. Je tedy pochopitelně, že služby se snaží všelijak nalákat platící zákazníky. Nejlepší způsob je ovšem opravdu jednoduchý a spočívá v nabídce.
Je zkrátka důležité, aby služba měla knihovnu plnou kvalitních titulů. Toho si je vědomo i české Oneplay a proto svou nabídku neustále rozšiřuje. Jaké novinky dorazí v následujících dnech?
Zběsilé tlapky: Legenda o Hankovi (2022)
Hlavním hrdinou animovaného snímku Zběsilé tlapky: Legenda o Hankovi je pes jménem Hank. Ten by se jednou moc rád stal samurajem a proto míří do vesnice Kakamucho. Zde se má vycvičit a vesnici následně ochraňovat. Hankovi přitom vůbec nevadí, že ve vesnici žijí jenom kočky a psům je vstup zakázán.
Datum premiéry: 29.9. 2025
Madagaskar: Malá divočina (2021)
Pro malé diváky si Oneplay připravilo druhou sérii oblíbeného animovaného seriálu Madagaskar: Malá divočina. Seriál ukazuje mladé hrdiny lva Alexe, zebru Martyho, žirafu Melmena a hrošici Glorii, kteří vyrůstají v záchranném výběhu zoologické zahrady v Central Parku.
Jsou sice ještě malá zvířátka, avšak jako každý kdo dorazí do New Yorku, i oni mají své velké sny. A před nimi je nikdo nezastaví, díky čemuž zažívají velká dobrodružství.
Datum premiéry: 1.10. 2025
Holka na hlídání (2007)
Do své nabídky zařazuje Oneplay také povedený komediální drama Holka na hlídání. Hlavní hrdinkou je čerstvá absolventka Annie, která přijme práci chůvy jednoho dítěte z bohaté rodiny v New Yorku. Její školní znalosti navíc překvapivě najdou využití a Annie se rozhodne zkoumat neobvyklé zvyky této bohaté rodiny. Předměty sledování jsou přitom samotní manželé a jejich rozmazlený syn.
Datum premiéry: 2.10. 2025
Nene (2022)
Snímek Nene je kritiky velmi oceňován a rozhodně bude bavit. Příběh filmu se vrací do dne, který byl jako každý jiný. Na nebi se ale objevilo něco, co sourozencům Haywoodovým zabilo otce. Bylo to UFO? Nebo snad něco jiného?
Nikdo bohužel nic neví a jasné je jen to, že v okolí koňské farmy, kde žijí hlavní hrdinové OJ a Emerald, se dějí čím dál více znepokojující události, které navíc nabírají na obrátkách.
Datum premiéry: 3.10. 2025
Dannyho parťáci (2001)
Oneplay se rozhodlo v jeden den potěšit všechny fanoušky komediálních krimi filmů a do nabídky zařazuje kompletní trilogii Dannyho parťáků. V prvním díle se přitom seznámíme s Danny a Rustym, které touha po balíku peněz přiměla vymyslet velkolepý plán.
S pomocí nejschopnějších gangsterů chtějí vyloupit tři největší kasina v Las Vegas. Dannyho nezastaví ani to, že má v patách Terryho. Jeho největšího nepřítele.
Datum premiéry: 4.10. 2025
Dannyho parťáci 2 (2004)
Snímek Dannyho parťáci 2 se odehrává 3 roky po událostech prvního dílu, přičemž tentokrát má Danny ještě větší plán. Za pomocí svých bývalých parťáků chce vykrást tři světové galerie v Paříži, Amsterodamu a Římě. Partě je však v patách konkurence, zabiják Terry a tentokrát i Interpol.
Datum premiéry: 4.10. 2025
Dannyho parťáci 3 (2007)
V pokračování Dannyho parťáci 3 se musí Danny a Rusty znovu spojit se svou starou partou. Tentokrát je ale cíl mise jiný. Chtějí krutě potrestat majitele kasina, který ošklivým způsobem podvedl jednoho z nich.
Proto dají hlavy dohromady a vymyslí geniální plán. Nejlepším možným způsobem jak se pomstít, je nejen vykrást kasino tohoto vlivného majitele, ale také ho tím tak trochu zesměšnit.
Datum premiéry: 4.10. 2025
Marie, královna skotská (2018)
Velkolepý snímek Marie, královna skotská sleduje osmnáctiletou Marii Stuartovnu, která právě ovdověla a proto se vrací do Skotska. Zde jí právoplatně náleží trůn. Zemi nicméně vládne její nevlastní bratr Mariin a kontrolu nad Skotskem mají protestanti.
Jejich vůdce, John Knox, navíc nesnese pomyšlení, že by na trůn měla usednout žena a ještě k tomu katolička. Tento akt by podle něj byl nejen proti přírodě, ale i Boží vůli.
Datum premiéry: 5.10. 2025
V tomto vlastním seriálu Mobilizujeme.cz se týden co týden věnujeme těm absolutně nejzajímavějším novinkám, které vycházejí na streamovací službě Oneplay.